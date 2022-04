Ein Sternenhimmel im Auto sieht nicht nur wunderschön aus – er sorgt auch besonders bei längeren Nachtfahrten für ein entspannteres Gefühl.

Nicht nur wenn man beruflich viel im Auto unterwegs ist, ist ein Sternenhimmel eine Möglichkeit, das Auto individuell zu gestalten und sich noch wohler zu fühlen. Die Installation ist dabei viel einfacher als Sie wahrscheinlich denken.

Varianten der Ausführung der Sternenhimmel-Option für ein Auto

Es gibt zwei unterschiedliche Varianten von Sternenhimmel-Optionen, die es bei uns immer im Komplettset gibt. Bei der ersten Variante haben Sie die Möglichkeit, zwischen 16 Millionen Farben frei zu wählen. Ebenfalls sind bei dieser Variante mehr Licht-Modi möglich und es gibt insgesamt mehr Freiheiten bei den Einstellungen. Der Sternenhimmel wird bei dieser Variante über eine Funk-Fernbedienung gesteuert. Bei der zweiten Variante können Sie vor dem Kauf bis zu fünf von 7 verschiedenen Farben wählen, die sich dann in Ihrem Lichtprojektor befinden. Bei dieser Variante haben Sie 10 verschiedene Modi zur Auswahl, die Sie über den kabelgebundenen Programmschalter wählen können. Ein Funkfernbedienung ist aber optional ebenfalls erhältlich. Beide Varianten haben gemein, dass die Stromversorgung über den Zigarettenanzünder-Anschluss erfolgt. Sie haben ebenfalls die Wahl der Länge der Lichtfasern. In der Standard-Ausführung haben die Lichtfasern beider Varianten drei verschiedene Längen, was die Installation erleichtert. Auch die Wahl der Durchmesser der Lichtfasern liegt in Ihrer Hand. Unterschiedliche Durchmesser ermöglichen ein realistischeres Bild, da die Sterne unterschiedlich groß und natürlich wirken. Selbstverständlich können Sie auch die Anzahl der Lichtfasern wählen. Denn unterschiedlich große Autos benötigen auch unterschiedlich viele Lichtfasern. Alle Sternenhimmel für die Autodecken werden bei uns im Set geliefert, in dem alles enthalten ist, was Sie für den Betrieb benötigen.

Möglichkeiten, den Sternenhimmel in einem Auto zu installieren

Sie wollen einen Sternenhimmel im Auto nachrüsten, aber Sie haben Bedenken bezüglich des Aufwandes? Darum brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, denn die Installation ist einfacher als Sie denken. Zuerst wird die Abdeckung in Ihrem Auto entfernt. Anschließend werden die Löcher an den Stellen in die Decke gebohrt, an denen Sie die Sterne haben möchten. Es wird dabei von unten gebohrt. Die Lichtfasern werden anschließend von oben durch die Löcher geschoben, verklebt und die Überstände abgeschnitten. Am Ende muss die Decke nur wieder montiert und der Stecker des Komplett-Sets in den Zigarettenanzünder gesteckt werden. Und mehr ist nicht notwendig, um auch dem Innenraum Ihres Autos in Szene zu setzen und einem vielleicht etwas in die Jahre gekommen, aber stets treuen Gefährten neue Frische zu spenden. Es sind bei der Montage keine Schrauben oder kein Bohren an Metallteilen notwendig. Was den Sternenhimmel Auto Preis angeht, so werden Sie bestimmt überrascht sein. Dank der zwei Varianten der Ausführungen ist für jedes Budget das Richtige dabei. Besuchen Sie unseren Shop und überzeugen Sie sich von den Möglichkeiten, die die LED Technik