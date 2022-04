Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 13.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkäuferin beleidigt und bedroht

Bad Dürkheim (ots) – Am 12.04.2022 gegen 18:00 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt Am Obstmarkt in Bad Dürkheim zu einer Bedrohung einer Mitarbeiterin. Für den amtsbekannten somalischen Staatsbürger, besteht aufgrund zurückliegender Ladendiebstähle und einer Bedrohung einer Mitarbeiterin, ein Hausverbot. Nachdem er den Markt nun trotzdem wieder betreten hatte, wurde er von einer Mitarbeiterin freundlich gebeten den Markt zu verlassen. Daraufhin beleidigte und bedrohte er die Verkäuferin mit „Huren, ich ficke aus, ich knalle euch ab“. Dabei machte er eine Pistolenschussbewegung mit der Hand. Gegen den 25-Jährigen wird nun erneut wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

Bad Dürkheim: Fahrzeug beschädigt, Fahrer beleidigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 12.04.2022 gegen 17:45 Uhr kam es in der Kurbrunnenstraße in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Jaguar E-Pace beschädigt wurde. Ein 60-Jähriger befuhr mit seinem Jaguar die Kurgartenstraße in Fahrtrichtung Schlossplatz, als ihm ein Tesla entgegenkam. Aufgrund der Einbahnstraßenregelung sprach er den Teslafahrer auf sein Fehlverhalten an. Dieser beleidigte den 60-Jährigen mit den Worten „Halts Maul, verpiss dich“ und fuhr langsam an dem Jaguar vorbei. Hierbei kollidierte er mit der Fahrerseite des Jaguar und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Frontkotflügel und am Radkasten entstand ein Sachschaden in Höhe von 650 Euro. An der Wohnanschrift des Fahrers im Bereich Bad Dürkheim, konnte bislang nur die Ehefrau angetroffen werden. Gegen den Fahrer des Tesla wird nun wegen Verkehrsunfallflucht und Beleidigung ermittelt.

Bad Dürkheim: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 12.04.2022 15:20 Uhr bis 15:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz des LIDL Einkaufmarktes in Bad Dürkheim ein dort abgestellter 5er BMW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 11.04.2022 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr wurde ein, in der Bürklin Wolf Straße in Wachenheim abgestellter Seat Leon, beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Seat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Stoßstange und am linken Frontscheinwerfer entstand ein Sachschaden in Höhe von 300EUR. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person – Zeugen gesucht

Wachenheim (ots) – Am 11.04.2022 gegen 07:00 Uhr wurde ein 31-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Weinstraße in Wachenheim, in Höhe des dortigen Einkaufsmarktes, verletzt. Der 31-Jährige befuhr mit seinem Rennrad die Weinstraße, berührte vermutlich den Bordstein, stürzte und verletzte sich dabei an Oberkörper und Kopf. Der Verletzte wurde beim Eintreffen der Polizei bereits vom DRK versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. An dem Verkehrsunfall war nach jetzigem Ermittlungsstand kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt. Am Rennrad entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Zeugenhinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bobenheim am Berg: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bobenheim am Berg (ots) – Am 11.04.2022 gegen 07:30 Uhr wurde eine 16-Jährige bei einem Verkehrsunfall, in der Leininger Straße in Bobenheim, verletzt. Die 16-Jährige überquerte, vermutlich ohne auf dem bevorrechtigten Verkehr zu achten, die Leininger Straße um zu dem auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartenden Linienbus zu gelangen. Dabei wurde sie von dem Fahrer eines Mercedes Vito, trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung, erfasst und am Kopf verletzt. Die Erstversorgung wurde durch Ersthelfer bis zum Eintreffen des Notarztes übernommen. Sie wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Am Mercedes Vito entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Grünstadt: Einbruch in Kfz-Werkstatt – Täter in Worms gefasst

Grünstadt, Obersülzer Straße / Worms – 09. bis 11.04.2022 (ots) – Über das vergangene Wochenende wurde in eine KFZ-Werkstatt in der Obersülzer Straße eingebrochen und ein grüner Piaggio-Roller im Wert von 1100 Euro entwendet. Der Täter hatte die Verglasung des Tores eingeworfen und ist dann mit dem Roller weggefahren. Der Geschädigte zeigte den Fall gegen 11:00 Uhr bei der PI Grünstadt an. Der Roller wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Gegen 16:45 Uhr fiel einer Streife der PI Worms ein Roller auf, dessen jugendlicher Fahrer keinen Helm trug. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um den in Grünstadt entwendeten Roller handelte. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 14-Jährigen aus Grünstadt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):