Kennzeichendiebstahl in Limburg

In der Zeit zwischen Samstag, 08.04.2022, 18.00 Uhr und 09.04.2022, 09.45 Uhr, wurden die beiden Kennzeichen: LM-LY 91 eines in der Straße Am Zehntenstein geparkten Pkw Seat entwendet. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 an die Polizeistation Limburg erbeten.

Versuchter Diebstahl eines Motorrades, 35794 Mengerskirchen, Im Roth 15, zwischen Freitag, 08.04.2022, 21:00 Uhr und Samstag, 09.04.2022 07:30 Uhr

Unbekannte Täter überwanden die Lenkradsperre eines nicht mehr fahrbereiten Motorrades, einer schwarze KTM 125 Duke, und schoben es anschließend nach Probbach, um es dort unterhalb des Friedhofs hinter einem Holzstapel zu verstecken. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer in 35794 Mengerskirchen, Zufahrt zum Knoten „Alte Rheinstraße“

Ein 17-jähriger Krad-Fahrer aus Wetzlar befuhr am Samstag, 08.04.2022, um 17. 40 Uhr die Zufahrt zum Knoten, die „Alte Rheinstraße“ aus Richtung Knoten in Richtung L3046. In einer leichten Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Krad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stürzte er auf die Wiese und in einen dort stehenden Busch. Er erlitt durch den Sturz schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum nach Gießen geflogen werden. Der verletzte Kradfahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Am Krad entstand ein Sachschaden von circa 2.000,- EUR.

Betrunken am Steuer

Am Samstag, 09.04.2022, wurde um 22.30 Uhr von einer Polizeistreife ein 61- jähriger Pkw- Fahrer aus Hadamar auf der Landesstraße 3278 im Bereich Dornburg angehalten und kontrolliert. Da seine Atemluft nach Alkohol roch, wurde er mit zur Polizeidienststelle genommen, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

34-Jähriger löst größeren Polizeieinsatz in Laubuseschbach aus

Limburg (ots)

Weilmünster, Laubuseschbach, Am Kramberg, 08.04.2022, gg. 14.30 Uhr

(pa)Am Freitagnachmittag kam es in Weilmünster-Laubuseschbach zu einem größeren Polizeieinsatz, der sich bis in die Nacht zog.

Gegen 14.30 Uhr hatte ein 34-jähriger Mann mehrere Beamte der Limburger Kriminalpolizei, die ihn zur Vollstreckung eines offenen Haftbefehls an seiner Wohnanschrift aufgesucht hatten, mit einer Schusswaffe bedroht. Anschließend drohte er damit, sich selbst das Leben zu nehmen.

Nachdem die Kriminalpolizisten das in der Straße „Am Kramberg“ gelegene Haus unbeschadet verlassen hatten, wurden mehrere Polizeistreifen sowie Spezialkräfte der hessischen und rheinland-pfälzischen Polizei hinzugezogen und der Bereich um die Örtlichkeit abgesperrt.

Gegen 01.15 Uhr konnte der 34-Jährige schließlich festgenommen werden, nachdem er versucht hatte, durch einen Sprung aus einem Fenster zu flüchten. Zuvor soll er Angehörige eines Spezialeinsatzkommandos angegriffen haben, als diese die Wohnung betraten. Die Polizisten blieben unverletzt. Bei dem Sprung aus dem 1. Obergeschoss zog sich der 34-Jährige Verletzungen zu, die durch den Rettungsdienst erstversorgt wurden. Anschließend wurde der Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Festgenommenen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.