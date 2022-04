Garage und PKW aufgebrochen, Fahrräder entwendet | Schwalbach, Sossenheimer Weg | Sonntag, 10.04.2022, 03:30 Uhr |

Sonntagfrüh wurden in Schwalbach im Sossenheimer Weg zwei nebeneinander gelegenen Garagen sowie ein davor geparkter PKW angegangen, entwendet wurden 3 Fahrräder. Unbekannter Person gelang es hierbei nicht, eine der beiden freistehenden Garagen aufzubrechen. Aus der zweiten Garage, welche gewaltsam aufgehebelt wurde, wurden drei Fahrräder gestohlen. Hierbei handelte es sich um schwarz-weißes Mountainbike der Marke Scott, einem schwarzen Turnfahrrad der Marke Bergamont und einem grünen Militärbike der Marke Policy mit extrabreiter Bereifung. Zudem wurde der Kofferraum einer geparkten und verschlossenen Mercedes E-Klasse aufgebrochen. Das Auto wurde betreten und durchwühlt, offensichtlich wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden an den Garagen und dem Fahrzeug betrug etwa 700 EUR, das Stehlgut wurde mit einem Wert von 2650 EUR beziffert. Es wurde eine dürftige Personenbeschreibung des bzw. eines Täters abgegeben. Dieser soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine Kapuze über den Kopf getragen haben.

Die Kriminalpolizei Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06192 20790.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle | Am Wandersmann, Hofheim-Wallau | Samstag, 09.04.2022, 18:00 – 18:28 Uhr |

Eine Fahrzeugführerin parkte ihren grauen Seat Cupra mit MTK Zulassung am frühen Samstagabend ordnungsgemäß und unbeschädigt auf einem Parkplatz eines Wallauer Sportgeschäftes. Als sie nach ihrem Einkauf zu ihrem Auto zurückkehrte, stelle sie eine frische Unfallbeschädigung auf der rechten Fahrzeugseite fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 EUR beziffert. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher liegen nicht vor. Daher bittet der Regionale Verkehrsdienst Main-Taunus um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06190 936045.

Einbruch in Einfamilienhaus – Flörsheim Weilbach, Potsdamer Straße, Samstag, 09.04.2022, 04:10 Uhr

Am frühen Samstagmorgen, den 09.04.2022 gegen 04:10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Potsdamer Straße in Flörsheim Weilbach. Der bislang unbekannte Täter hebelte ein Kellerfenster auf und gelangte so in das Haus. Im Haus durchwühlte er mehrere Schränke. Als der Täter durch den Hauseigentümer entdeckt wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Er entwendete unter anderem Schmuck in unbekannter Stückzahl. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, schmale Statur, dunkel gekleidet, blau-weiß gestreifte Strickmütze.

Hinweise können bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192-2079-0 gemeldet werden.

Diebstahl aus LKW – Liederbach am Taunus, Zum Augraben, von Freitag, 01.04.2022 bis Freitag, 08.04.2022

Im Zeitraum vom 01.04.2022 bis 08.04.2022 wurden von einem, in der Straße Zum Augraben in Oberliederbach, abgestellten offenen LKW Kipper-Anhänger, zwei Ladeplanken/-rampen entwendet. Die Ladeplanken/-rampen waren mit Vorhängeschlössern gesichert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem oder den Tätern können der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192-2079-0 gemeldet werden.