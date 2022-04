Bundespolizei stellt falsche Dokumente sicher

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Donnerstagmittag 07.04.2022 deckte die Bundespolizei gleich 2 Urkundenfälschungen auf. Zudem bestanden gegen den Tatverdächtigen 2 Haftbefehle. Gegen 12 Uhr kontrollierten die Beamten den 50-jährigen litauischen Staatsbürger am Hauptbahnhof. Hierbei wies sich der Tatverdächtige mit einem augenscheinlich gefälschten litauischen Identitätspapier aus.

Die Ermittlungen bestätigten später, dass es sich bei dem Dokument um eine Totalfälschung handelte. Bei einer Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem einen gefälschten litauischen Führerschein.

Die Bundespolizisten konnten unter Zuhilfenahme polizeilicher Systeme die Identität des Mannes zweifelsfrei feststellen.

Hierbei stellte sich zudem heraus, dass der 50-Jährige mehrfach polizeilich gesucht wurde. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle wegen Diebstahls. Außerdem wurde er aufgrund seines unbekannten Aufenthaltes vier Mal zur Sicherung weiterer bereits gegen ihn bestehender Strafverfahren gesucht.

Der Mann wurde der Justizvollzugsanstalt zugeführt. Hier verbüßt er nun eine Restfreiheitsstrafe von rund sechs Monaten. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und Verschaffens falscher amtlicher Dokumente eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

67-jährige Frau wird Opfer geschickter Diebe – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Sandhofen (ots) – Am Mittwochnachmittag 06.04.2022 wurde einer 67-jährigen Frau in einem Supermarkt im Stadtteil Sandhofen von 2 geschickten Dieben die Geldbörse gestohlen. Die 67-jährige Geschädigte wurde gegen 15.15 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Amselstraße zunächst von einer jungen Frau angesprochen, in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt.

In der Zwischenzeit entnahm der Komplize der jungen Frau die Geldbörse der 67-Jährigen aus deren Einkaufstasche.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

ca. 18-20 Jahre alt, ca. 165-170 cm groß, blonde Haare offen getragen. Schmales Gesicht, sprach gebrochen Deutsch und trug eine weiße Jacke.

ännlicher Mittäter, ca. 20-25 Jahre alt.

Eine nähere Beschreibung konnte die Geschädigte nicht abgeben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

3-jähriger Junge bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim-Waldhof (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag 07.04.2022 im Waldhof wurde ein 3-jähriger Junge leicht verletzt. Der 3-Jährige spielte gegen 15.30 Uhr auf der Grünfläche neben er Zufahrt des Parkhauses am Verkehrskreisel im Speckweg.

Unvermittelt rannte er los, ohne auf den dortigen Verkehr zu achten und prallte dabei gegen den Hyundai einer 31-jährigen Frau, die vom Speckweg kommend gerade in die Zufahrt zum Parkhaus einfahren wollte.

Der 3-Jährige zog sich Schürfwunden an den Händen und am Bein zu. Er wurde in Begleitung seiner Eltern vorsorglich zur Untersuchung in eine Kinderklinik eingeliefert.

Einbruch in Lagerraum – Zeugen gesucht

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Lagerraum eines Freizeit-Spielbetriebs auf der Friesenheimer Insel ein. Die Einbrecher schlugen zunächst die Glas-Eingangstür des Betriebs in der Industriestraße mit einem schweren Metallgegenstand ein und drangen in die Betriebsräume ein. Anschließend begaben sie sich zum Lagerraum. Was genau sie dort mitgehen ließen, ist derzeit zu unklar. Die Höhe des Sachschadens lässt nicht derzeit nicht abschätzen.

Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera waren zwei männliche Personen zu sehen, die dunkle Kapuzenpullis und eine Gesichtsbedeckung trugen.

Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.