Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss wurde ein 16-Jähriger aus Lambrecht/Pfalz mit seinem Kleinkraftrad am 07.04.2022 um 20:00 Uhr durch Beamte der Polizei Neustadt in der Exterstraße in 67433 Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftrades besaß. Des Weiteren kam hinzu, dass im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Heranwachsenden Auffälligkeiten festgestellten werden, welche auf zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf THC, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Heranwachsende muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten.

Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Hohes Aufkommen von Schockanrufen in Neustadt/Wstr.

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 08.04.2022, versuchten dreiste Betrüger in bislang acht beanzeigten Taten durch „Schockanrufe“ an Geld zu kommen. Die Masche in allen Fällen: Junge Frau meldet sich unter Tränen mit der Aussage, dass sie einen schweren Unfall verursacht hätte. Danach übernimmt eine männliche Person das Gespräch und erklärt, dass er von der Polizei wäre und die Verhaftung der Tochter/Enkelin o.ä. abgewendet werden kann, wenn ein Geldbetrag in Höhe von 20.000,- Euro bei der Gerichtskasse einbezahlt wird. Erfahrungsgemäß werden dann die übergabewilligen Personen vor einem Dienstgebäude, z.B. dem Amtsgericht, abgefangen und das Geld in Empfang genommen. Empfehlung der Polizei: Legen Sie einfach auf und gehen auf keinen Fall auf die Forderungen ein! Die Polizei praktiziert ein solches Vorgehen nicht!

Neustadt, Lambrecht: Witterungsbedingte Sperrung der B39

Neustadt/W. / Lambrecht (ots) – Aufgrund der Witterungslage in der Nacht vom 08.04.2022 auf den 09.04.2022 kam es auf der B39 zwischen Neustadt und Kaiserslautern ab 22:45 Uhr zu einer Vollsperrung. Aufgrund der Schneelast stürzten mehrere Bäume auf die Fahrbahn und machten diese unpassierbar. Die Feuerwehr der VG Lambrecht ist bis jetzt mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Seit 04:00 Uhr ist die B39 bis Neidenfels wieder befahrbar. Die Aufräumarbeiten werden vermutlich noch Stunden andauern. Von Verletzten oder Sachschäden ist bis jetzt nichts bekannt. (Stand: 09.04.2022, 04:20 Uhr)

