Der 1. FC Kaiserslautern fährt auf der Überholspur und steuert aktuell geradeaus auf die 2. Liga zu.

Die Roten Teufel befinden sich nach 31 gespielten Spielen auf dem zweiten Platz der Tabelle der 3. Liga und sind damit ein Kandidat für den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga. 2018 war der FCK in die 3. Liga abgestiegen, doch seither lief es für die Pfälzer in der Drittklassigkeit nur suboptimal. Aus dem Kampf, einen erneuten Abstieg zu umgehen und es aus dem unteren Mittelfeld zu schaffen, wurde in dieser Saison der Sturm an die Spitze. Schaffen sie den Gang zurück in die 2. Liga?

Für den FCK sieht es gut aus

Kaiserslautern läuft aktuell zur Hochform auf und überrascht auf dem Spielfeld immer wieder. Hatten sie in der Vorsaison gerade einmal nach neun Spieltagen ihren ersten Saisonsieg feiern können, ist ihnen in diesem Jahr der Aufstieg in die Zweitklassigkeit schon sieben Spiele vor dem Ende der Saison zum Greifen nah – und das, obwohl auch diese Saison mit nur einem Sieg in den ersten acht Spielen begann. Doch mit nur 18 Gegentoren nach 31 Spielen setzt der FCK diese Saison auf Konstanz und eine stabile Defensive, die das Team kurzerhand an die Spitze manövrierte.

Doch noch ist keine Zeit, sich auf der aktuellen Position auszuruhen, denn es stehen noch einige Spiele bevor. Die Roten Teufel empfangen unter anderem noch den aktuellen Viertplatzierten, Saarbrücken, zu Hause, außerdem geht es noch nach Würzburg, Wiesbaden und Köln. Blickt man auf die tagesaktuellen Quoten für die Sportwetten auf Betway, stehen die Chancen für Kaiserslautern für ihre bevorstehenden Spiele zwar nicht schlecht, doch noch ist nichts entschieden. Auf der Sportwettplattform werden die Quoten für die jeweiligen Spiele stets tagesaktuell entsprechend der neusten Ereignisse aktualisiert, es kann sich also noch einiges ändern.

Nach 31 gespielten Spielen trennen sechs Punkte den FCK vom fünften Rang. Ein Patzer seitens des FCK und ein Sieg der anderen Top-Kandidaten kann für die Lautern schnell gefährlich werden. Einige wichtige Siege konnten sich die Roten Teufel jedoch bereits sichern. Gegen den Siebten, Osnabrück, sicherten sie sich mit einem 1:0-Sieg am 29. Spieltag drei wichtige Punkte, wie Kicker im Ticker genau berichtete. Vor allem nach der Niederlage gegen die aktuell fünftplatzierten 1860 München war der Sieg in Osnabrück rettend. Mit vier Punkten in den letzten beiden Spielen konnten sie ihre Stellung auf dem zweiten Rang weiter festigen, doch die Konkurrenz an der Tabellenspitze kann für die Lauterer noch gefährlich werden. Werden sich die Roten Teufel durchsetzen und nach vier Jahren Drittklassigkeit den Sprung ins Deutsche Unterhaus schaffen?

Die Konkurrenz schläft nicht

Damit es die Pfälzer in die 2. Liga schaffen, müssen sie ihre aktuelle Position noch vor der Konkurrenz an der Tabellenspitze verteidigen. Mit Abstand steht der 1. FC Magdeburg an erster Stelle. Aktuell trennen ihn beachtliche zwölf Punkte vom dritten Platz, sodass das Ticket für die 2. Liga im Grunde schon in Stein gemeißelt ist. Für die Magdeburger wäre das dann erst das zweite Mal, seitdem es die aktuelle Ligastruktur gibt, dass sie in der Zweitklassigkeit spielen.

Neben Magdeburg ist auch Eintracht Braunschweig ein Top-Kandidat für den Flug in die Zweitklassigkeit. Zwar stehen die Braunschweiger aktuell an dritter Stelle hinter dem FCK, doch sie haben noch ein Spiel gegen Osnabrück nachzuholen. Wie im NDR berichtet, patzten sie allerdings zuletzt gegen Saarbrücken und ließen wertvolle Punkte liegen, was ihnen auf ihrem Weg an die Spitze zum Verhängnis werden könnte. Wer wird sich durchsetzen können?

Auch die Baden-Württemberger vom SV Waldhof Mannheim haben noch ein Wörtchen mitzureden. Aktuell auf Tabellenplatz sechs trennen sie sieben Punkte vom zweitplatzierten FCK. Fristgerecht hat der SV Waldhof jedoch schon vorgesorgt und sowohl für die 3. als auch für die 2. Liga Lizenz- und Zulassungsunterlagen für die Saison 2022/23 abgegeben. Sie haben noch eine Chance auf den Aufstieg, doch die 3:0-Niederlage gegen Spitzenkandidat Braunschweig macht es ihnen nicht leicht, noch aufzuholen. Doch noch ist nicht aller Tage Abend. Schaffen sie es, ihre Offensive auf Vordermann zu bringen, und sollten den Gegnern Fehler unterlaufen, könnte es auch für Mannheim noch reichen.

Die 3. Liga bietet in dieser Saison reichlich Spannung und ein hitziges Rennen unter den Top-Teams. Wird der FCK es schaffen, nach vier Jahren in der 3. Liga wieder in die Zweitklassigkeit aufzusteigen?