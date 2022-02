Mannheim: SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH gibt form- und fristgerecht Lizenz- und Zulassungsunterlagen für die 3. Liga und 2. Bundesliga ab

Mannheim – Die SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH hat in den vergangenen Wochen intensiv im Hintergrund an den Lizenzunterlagen, bzw. Zulassungsunterlagen für die Saison 2022/2023 gearbeitet. Die Lizenzunterlagen für die 2. Bundesliga, sowie die Zulassungsunterlagen für die 3. Liga wurden nun form- und fristgerecht eingereicht und die Einreichung wurde jeweils von der DFB GmbH & Co. KG und der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH bestätigt.

Der DFB prüft nun in den kommenden Wochen die technisch-organisatorische sowie die finanzielle Leistungsfähigkeit für eine Teilnahme an der 3.Liga in der Saison 2022/23. Die DFL prüft im ersten Schritt die rechtlichen, personell & administrativen, infrastrukturellen, medientechnischen und finanziellen Kriterien für eine Teilnahme an der 2.Bundesliga in der Saison 2022/23. Die Unterlagen müssen jeweils bis zur Ausschlussfrist am 01.03.2022 eingereicht werden.

„In den vergangenen Wochen haben wir sehr akribisch an der Zusammenstellung der notwenigen Unterlagen für die Lizensierung, bzw. Zulassung gearbeitet. Selbstverständlich planen wir sowohl für die 3. Liga als auch 2. Bundesliga, weshalb wir wie bereits in der Vergangenheit für beide Spielklassen die notwendigen Unterlagen bei DFB und DFL eingereicht haben. Ich möchte mich persönlich bei allen Beteiligten für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken“, so SVW Geschäftsführer Markus Kompp.

„Zuletzt haben wir neben dem Sportlichen auch auf der wirtschaftlichen Seite einige Erfolge verzeichnen können. Auf dieser Basis möchten wir nun weiter aufbauen und durch nachhaltiges Wirtschaften den SV Waldhof Mannheim auch für die kommenden Jahre optimal aufstellen. Selbstverständlich möchten wir uns auch bei unseren Sponsoren, Partnern und Fans herzlich für die anhaltende Unterstützung bedanken. Gemeinsam können wir noch sehr viel für unseren SV Waldhof Mannheim erreichen.“, ergänzt Markus Kompp.