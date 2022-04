Räuberischer Diebstahl auf Taxifahrer

Edermünde (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (02./03.04.2022) gegen 02:50 Uhr, wurde ein Taxifahrer durch unbekannte Täter angegriffen und seine Geldbörse wurde entwendet. Der 65-jährige Taxifahrer aus Lohfelden hatte nach seinen Angaben die 4 Täter als Fahrgäste kurz zuvor im Bereich des Musikparks A7 in Kassel aufgenommen. Als Fahrtziel wurde Edermünde angegeben.

Nachdem der Taxifahrer dann nach Edermünde-Haldorf gelotst wurde, änderten die unbekannten Täter ihr Fahrtziel auf Edermünde-Grifte. Kurz vor Edermünde-Grifte gab einer der Täter dann an, sich übergeben zu müssen und der Taxifahrer hielt am Straßenrand an.

Hierbei haben dann 2 der Täter unvermittelt mit Fäusten auf den Taxifahrer eingeschlagen und ein weiterer unbekannter Täter hat die Geldbörse des Taxifahrers entwendet. Bei dem anschließenden Versuch des Taxifahrers die Täter zu stellen, wurde dieser erneut durch 2 der Täter mittels Faustschlägen und Tritten attackiert.

Der Taxifahrer wurde leicht verletzt und musste anschließend in einem Krankenhaus in Kassel behandelt werden. Die Höhe des Stehlgutes steht derzeit nicht fest.

Nach dem Angriff flüchteten die 4 unbekannten Täter in Richtung Edermünde-Haldorf. Weitere Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fußgängerin wird von Motorrad erfasst und schwer verletzt

Kassel-Bettenhausen (ots) – Zeugen eines schweren Unfalls zwischen einem Motorrad und einer Fußgängerin, der sich bereits am Freitag 25.03.2022 auf der Leipziger Straße in Kassel ereignete, aber erst später bei der Polizei gemeldet worden war, suchen die Ermittler der Kasseler Polizei. Da der Unfallhergang bislang nicht eindeutig geklärt ist, wenden sich die Beamten nun mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 40-jähriger Mann aus Niestetal an dem Freitagnachmittag gegen 17:25 Uhr mit seinem Motorrad auf der Leipziger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs, wo sich der Verkehr zwischen dem Fischhausweg und dem Forstbachweg wegen einer roten Ampel staute.

Als der Kradfahrer auf dem linken Fahrstreifen an den stehenden Fahrzeugen vorbeifuhr, soll die 74-jährige Fußgängerin zwischen zwei Lkw auf die Straße getreten sein, um diese zu überqueren, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad kam. Die Frau aus Kassel war bei dem Unfall schwer verletzt worden, weshalb Rettungskräfte sie sofort in ein Krankenhaus gebracht haben.

Dieses konnte sie zwar inzwischen wieder verlassen, hatte aber Frakturen im Gesicht erlitten. Die Polizei war aus ungeklärten Gründen nicht verständigt und zur Unfallstelle gerufen worden, weshalb der Unfall erst 3 Tage später beim Polizeirevier Ost bekannt geworden war. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Wohnhausbrand in Schwabstraße gelöscht – Ursache noch unklar

Kassel-Fasanenhof (ots) – Der Brand des Reihenmittelhauses in der Schwabstraße, der Polizei und Feuerwehr gegen 9:20 Uhr gemeldet worden war, konnte inzwischen durch die Feuerwehr gelöscht werden. Wie die am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte die einzige Bewohnerin des Hauses das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen können. Bei dem Brand wurde letztlich niemand verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte das Feuer im Bereich des Balkons ausgebrochen sein und anschließend auf das Hausdach übergriffen haben. Der Dachstuhl stand zwischenzeitlich im Vollbrand und ist erheblich beschädigt worden.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 75.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Diesbezüglich werden die weiteren Ermittlungen vom Kommissariat 11 der Kasseler Kripo übernommen.

