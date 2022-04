Zwei 14-Jährige von Mädchengruppe geschlagen und ausgeraubt

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(th) – Am Montagabend 04.04.2022 kam es gegen 20.15 Uhr zu einem Raub in der B-Ebene der Konstablerwache. Die beiden 14-jährigen weiblichen Jugendlichen waren auf dem Weg zur S-Bahn, als sie von einer 3-köpfigen Mädchengruppe angesprochen, und aufgefordert wurden Geld auszuhändigen.

Nachdem sie dieser Aufforderung nicht nachkamen, wurden sie aus der Mädchengruppe heraus beleidigt, getreten und geschlagen. Im Rahmen der Auseinandersetzung entwendeten die Täterinnen ca. 40 Euro Bargeld und flüchteten im Anschluss.

Verletzt wurden die beiden Geschädigten nicht. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die zuständige Fachdienststelle ermittelt.

Widerstand und Festnahme – Täter in Psychiatrie eingewiesen

Frankfurt-Niederrad (ots)-(th) – Am Montagnachmittag 04.04.2022 kontrollierte eine Streife des 10. Polizeireviers einen Mann am S-Bahnhof in Niederrad. Die Personenkontrolle endete mit einem Widerstand und der Festnahme des Mannes. Anlass der Kontrolle war, dass der Mann zuvor mehrfach ein mitgeführtes Tierabwehrspray innerhalb des Bahnhofs vorgezeigt hatte.

Als die Streife an den Mann herantrat, sprühte dieser mit dem Reizgas in Richtung der Beamten. Der 28-Jährige, welcher sich ohne Aufenthaltstitel in der Bundesrepublik aufhielt und zudem noch eine geringe Menge Amphetamin bei sich hatte, wurde daraufhin festgenommen.

Die Beamten erlitten durch das Reizgas Reizungen der Atemwege, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Der Mann wurde auf Grund seines aggressiven Verhaltens und verwirrten Zustands in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen.

Einbruch in Baumarkt

Frankfurt (ots) – (th) Am vergangenen Wochenende (zwischen dem 02. April und 04. April 2022) brachen unbekannte Täter in einen Baumarkt im Stadtteil Rödelheim ein und entwendeten mehrere tausend Euro. Die Täter gelangten offenbar über das angrenzende Gartencenter in den Baumarkt, wo sie sich Zugang zum Kassenraum verschafften und den darin befindlichen Tresor gewaltsam öffneten. Aus diesem entwendeten die Täter das Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Beobachtungen und/oder Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/75552199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Raub auf Tankstelle – Zeugenaufruf

Frankfurt-Praunheim (ots)-(th) – Am Montagabend 04.04.2022 kam es gegen 23.15 Uhr zu einem Raub auf die Aral-Tankstelle in der Ludwig-Landmann-Straße. Verletzt wurde dabei niemand, die Täter konnten unerkannt flüchten. Die beiden männlichen Täter näherten sich der Tankstelle zu Fuß aus Richtung Heerstraße.

Nach Betreten des Verkaufsraumes bedrohten sie den 22-jährigen Angestellten am Verkaufsschalter unter Vorhalt eines “Tasers” und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Angestellte dieser Aufforderung nachkam und ca. 500 Euro aushändigte, verließen die Täter die Tankstelle und flüchteten in Richtung Muckermannstraße.

Der Angestellte wurde nicht verletzt. Bereits Anfang März kam es zu einem Raub auf dieselbe Tankstelle.

Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/75551299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Fahrraddiebstahl bemerkt – 23-jähriger Mann festgenommen

Frankfurt-Ostend (ots)-(dr) – Polizeibeamte des 5. Polizeireviers haben Montagabend 04.04.2022 einen 23-jährigen Mann im Ostend festgenommen, bevor dieser Beute machen konnte. Das Objekt seiner Begierde, ein Mountainbike, blieb weiter an einem Mast angeschlossen.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 18:15 Uhr einen Mann, der sich an einem Fahrrad zu schaffen machte, das in der Ostparkstraße an einem Laternenmast angeschlossen war. Währenddessen hielt dieser einen Bolzenschneider in der Hand und trat auch mehrfach gegen das Rad. Eine alarmierte Streife begab sich daraufhin umgehend zu der gemeldeten Örtlichkeit und traf wenig später auf einen 23-jährigen Mann, den sie kurzum festnahm. In dessen Nähe fanden die Polizeibeamten auch das mutmaßliche Tatwerkzeug, einen Bolzenschneider sowie Schraubendreher. Sie stellten die Beweismittel sicher. Das von dem Festgenommenen ersehnte Fahrrad verblieb aufgrund des noch intakten Fahrradschlosses vor Ort.

Für den 23-Jährigen ging es derweil auf dem Rücksitz des Streifenwagens auf ein Polizeirevier. Anschließend verbrachten die Beamten den jungen Mann, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Verkehrsunfall

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(fue) – Die 82-jährige Fahrerin eines Pkw der Marke Audi A1 hatte ihr Fahrzeug am Montag 04. April 2022, in der Eschersheimer Landstraße/Höhe des Anwesens 396 geparkt. Als sie gegen 12.30 Uhr, ihr Fahrzeug ausparken wollte um in stadtauswärtiger Richtung zu fahren, drehte sie ihr Lenkrad vermutlich ganz nach links und verwechselte den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang.

Nachdem sie stark beschleunigt hatte, schleuderte der Audi um fast 180 Grad herum und schlug mit der Beifahrerseite gegen einen Metallzaun, der die Fahrbahn vom dort befindlichen Gleisbett trennt.

Der Zaun wurde heruntergedrückt, der Audi kippte auf die Beifahrerseite und blieb auf den Gleisen liegen. Nach Eintreffen der Rettungskräfte konnte die Fahrerin ihren Wagen eigenständig verlassen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Die Eschersheimer Landstraße war in stadtauswärtiger Richtung bis gegen 13.55 Uhr gesperrt. Auch die U-Bahnstrecke war vollständig blockiert. Durch die VGF wurde im genannten Zeitraum ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

