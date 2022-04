Neustadt: Osterfreude für ukrainische Flüchtlingskinder – Initiative organisiert Geschenktüten

Neustadt an der Weinstraße – Unter der Schirmherrschaft der Protestantischen Stiftskirchengemeinde Neustadt und mit Unterstützung der Willkomm Gemeinschaft e.V. wird in den nächsten Tagen im Casimirianum fleißig gesammelt. Auf Initiative der beiden Neustädterinnen Monika Urbanska und Nadja Grabisch haben sich in den letzten Tagen Privatleute und Organisationen zusammengefunden, die gemeinsam das Projekt „Osterfreude für ukrainische Flüchtlingskinder“ unterstützen wollen.

„Ich wollte eigentlich nur für ein paar Kinder etwas machen, aber auf meinen Aufruf bei Facebook haben sich auf einmal so viele Menschen gemeldet, die helfen wollten, dass aus der kleinen spontanen Aktion auf einmal etwas richtig Großes wurde“, so Urbanska. Schnell war dann klar, dass die Organisation für eine Privatperson alleine nicht mehr zu bewältigen war und so kamen die Prot. Stiftskirchengemeinde Neustadt, zu der auch Frau Urbanska gehört, und die Willkomm Gemeinschaft e.V. ins Boot. Grabisch, die selbst schon angefangen hatte, Ostertüten zu fertigen, sah den Aufruf bei Facebook und schloss sich direkt an.

Mit vereinten Kräften und der Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer sollen in den nächsten Tagen nun mindestens 200 Ostertüten gepackt werden. Diese werden in Neustadt und im Kloster Esthal an die hier gemeldeten Kinder ausgeliefert.

Einige Neustadter Firmen haben bereits ihre Unterstützung angekündigt – jede weitere Spende hilft. Wer etwas für die Tüten abgeben möchte, kann dies am Montag, 11. April 2022, von 09.00–12.00 Uhr, Dienstag, 12. April, von 14.00–18.00 Uhr und Mittwoch, 13. April, von 09.00-12.00 Uhr im Casimirianum (Ludwigstraße 1). Neben kleinen, einzeln verpackten Süßigkeiten wie Schokolade und Gummibärchen werden Spielzeuge wie Seifenblasen, Springseile, Kreide, Dopsbälle, Buntstifte und Ähnliches gesucht. Angenommen wird ausschließlich verpackte Neuware.

Firmen und Privatpersonen, die sich mit einer Geldspende beteiligen möchten, dürfen sich über oliver.beckmann@evkirchepfalz.de direkt bei Pfarrer Beckmann melden und bekommen eine Spendenquittung ausgestellt.

Spendenkonto:

Prot. Verwaltungsamt NW,

DE 08 5465 1240 1000 4249 01,

Stichwort: DG 1358.52.6100.34