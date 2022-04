Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 04.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Bad Dürkheim (ots) – Am 03.04.2022 gegen 18:00 Uhr kam es an der Kreuzung B37 / Bruchstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand. Der Fahrer eines Hyundai Kona befuhr die B37, von Bad Dürkheim kommend, in Fahrtrichtung A650 und musste an der rotzeigenden Lichtzeichenanlage warten. Ein 57-jähriger Fahrer eines Opel Meriva fuhr auf den Hyundai von hinten auf. Laut eigenen Angaben hätte er durch die tiefstehende Sonne nichts gesehen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2500 Euro. Während der Kontrolle des 57-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

Freinsheim: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 01.04.2022 14:00 Uhr bis 03.04.2022, 12:00 Uhr wurde ein Am Langenstein in Freinsheim abgestellter Mercedes beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Frontstoßstange und am linken Außenspiegel entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Unfall mit Kind – Zeugen gesucht

Haßloch (ots) – Bereits am Donnerstag (31. März) kam es gegen 16:30 Uhr in der Schillerstraße zu einem Unfall, an dem ein Kind beteiligt war, das bislang nicht bekannt ist. In Höhe Leo-Loeb-Straße stieß ein etwa zehnjähriges Mädchen mit einem Auto zusammen. Es blieb nach Auskunft des Autofahrers unverletzt. Das Mädchen radelte weiter noch bevor die Polizei eintraf. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall machen können unter Telefon: 06324 933-0 oder E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Aggressiver Betrunkener am Grünstadter Bahnhof

Grünstadt, Bahnhof – 01.04.2022, 10:50 Uhr (ots) – Der Rettungsdienst forderte polizeiliche Unterstützung an, weil ein Betrunkener Bahnmitarbeiter bzw. Zugpersonal angreifen würde. Beim Eintreffen wurde ein amtsbekannter 52-jähriger aus Carlsberg angetroffen, der den Zug trotz Platzverweis nicht verlassen wollte. Als er eine Angriffshaltung gegen die Beamten einnahm, wurde er überwältigt und gefesselt. Ein Test ergab einen Promillewert von über 3! Der 52-Jährige wurde dann der zuständigen Bundepolizei übergeben.

Grünstadt: Stress in der Uhlandstraße

Grünstadt, Uhlandstraße – 02.04.2022, 19:30 Uhr (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in der Uhlandstraße kam es am Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Parteien. Ein 23-Jähriger informierte die Polizei, dass ein Anwohner mit einem Messer herumfuchteln würde. Es stellte sich heraus, dass es zum Streit zwischen 3 Personen und einem 41-Jährigen kam. Dieser habe einen 18-Jährigen mit seinem Küchenmesser bedroht. Die drei Personen konnten den 41-Jährigen überwältigen und ihm das Messer wegnehmen. Bei der Aktion wurde niemand verletzt. Der 41-Jährige beklagt, dass er von den dreien geschlagen wurde. Der 41-Jährige, bei dem es immer mal wieder Polizeieinsätze gibt, hatte zum Tatzeitpunkt über 2 Promille intus.

Grünstadt: Pfefferspray in der Weedengasse

Grünstadt, Weedengasse – 03.04.2022, 04:00 Uhr (ots) – Eine 51-Jährige informierte die Polizei darüber, dass ihr 22-jähriger Sohn in der Wohnung mit Pfefferspray rum gesprüht habe. Es kam zuvor offensichtlich zum Streit, dessen Hintergrund uns nicht mitgeteilt wurde. Die 51-Jährige klagte über Reizung von Atemwegen und Bindehäuten. Eine Behandlung im RTW wurde abgelehnt. Die Mutter gestattete ihrem Sohn auf dem Sofa im Wohnzimmer zu schlafen. Der 22-Jährige stand zur Tatzeit unter Alkoholeinwirkung (knapp 1 Promille). Das Pfefferspray wurde sichergestellt.

Wattenheim, Grünstadt: Jugendliche tricksen mit MAXX-Ticket und attackieren Busfahrerin

Wattenheim / Grünstadt – 01.04.2022, 18:40 Uhr (ots) – Eine 49-jährige Busfahrerin bemerkte zwei jugendliche Mädchen, die beim Einsteigen in den Bus in Wattenheim offensichtlich ein MAXX-Ticket zugestellt bekamen. Bei der Kontrolle stellte die 49-Jährige unzweifelhaft fest, dass das vorgelegte MAXX-Ticket nicht zu den Jugendlichen gehörte, weshalb das Ticket einbehalten wurde. Die tatsächliche Inhaberin könne es sich persönlich abholen. Am Bahnhof Grünstadt forderten die beiden Mädchen von der Busfahrerin energisch die Herausgabe des MAXX-Tickets. Die Busfahrerin wurde in der Folge als Rassistin beschimpft und von den Mädchen an den Haaren gezogen. Auch traten die Jugendlichen nach der Busfahrerin. Die Mädchen flüchteten dann unerkannt. Die 49-Jährige musste sich in ambulante Behandlung begeben.

Carlsberg: Heranwachsender schießt mit Schreckschusspistole und grölt rum

Carlsberg, Sonnenberg – 01.04.2022, 21:30 Uhr (ots) – Zeugen meldeten eine Gruppe Jugendlicher am Sonnenberg, wobei einer mit einer Schreckschusswaffe auf der Straße geschossen habe. Diese Person habe auch herumgeschrien. Es stellte sich heraus, dass der Betroffene, ein 18-Jähriger, auf einer Geburtstagsparty war. Die „Knallerei“ gibt er zu, dass er rum geschrien hat bestreitet er. Die Schreckschusspistole (Walther) wurde sichergestellt.

