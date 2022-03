Unfallbeteiligtem brennt die Sicherung durch

Mainz-Bretzenheim (ots) – 27.03.2022, 21:07 Uhr

Beim Überholvorgang in der Marienborner Straße, touchierte ein 36-jähriger

Mainzer mit seinem PKW das Auto eines anderen Verkehrsbeteiligten im Bereich des

Hecks. Der 36-Jährige stieg daraufhin aus, ging zu dem noch im Fahrzeug

sitzenden anderen Fahrer und schlug ihm ohne Vorwarnung mit der Faust dreimal

ins Gesicht.

Während der Unfall- und Anzeigenaufnahme durch die hinzugerufene Polizei

verhielt sich der Mainzer durchgehend aggressiv. Gegen ihn wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Weiterhin erging eine

Meldung an die Fahrerlaubnisbehörde zwecks Prüfung etwaiger Konsequenzen für den

Angreifer.

Einbrüche im Stadtgebiet

Mainz Stadtgebiet (ots) – 1. Zwischen letzter Woche Montag und Donnerstag kam es

in der Oberstadt zu einem Einbruch in einen Kellerverschlag eines

Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter rissen den Verschlussriegel des

Holzverschlags heraus und stahlen einen Neoprenanzug zum Schnorcheln/Tauchen.

Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag und Freitagmittag brachen unbekannte

Täter in Laubenheim in einen Wohncontainer ein. Der Verschlussriegel wurde samt

Vorhängeschloss aus der Tür herausgerissen. Der Container wurde komplett

durchwühlt, laut Bewohnerin allerdings nichts gestohlen. In der Abraham-Lincoln-Straße, Hartenberg-Münchfeld, brachen unbekannte Täter

zwischen Samstag, 16:34 Uhr und Sonntag, 04:00 Uhr in eine Wohnung eines

Mehrfamilienhauses ein. Einbruchsspuren konnten weder an der Haus- noch an der

Wohnungstür festgestellt werden. Die Täter erbeuteten Schmuck und einen hohen

dreistelligen Geldbetrag. In Mombach brachen unbekannte Täter In der Nacht von Samstag auf Sonntag in

ein Schnellrestaurant ein. Sie hebelten ein Fenster der Gaststätte auf, begaben

sich zielgerichtet zu dem im Restaurant befindlichen Tresor und öffneten diesen

vermutlich mittels Trennschleifer. So erbeuteten sie Bargeld in mittlerer

vierstelliger Höhe. Anschließend verwüsteten sie Teile des Restaurants und

flüchteten.

Die vorhandenen Spuren wurden kriminalpolizeilichen gesichert. Die Ermittlungen

dauern an.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in

Verbindung zu setzen.

Streit um umworbene Schwester

Mainz-Neustadt (ots) – Am Sonntagabend kam es in der Mainzer Neustadt zu einer

Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen und einem 16-jährigen Mainzer.

Zwischen den beiden gibt es einen seit längerer Zeit schwelenden Konflikt, weil

der 16-Jährige die Schwester des 20-Jährigen umwirbt, was diesem missfällt.

Bei der gestrigen Auseinandersetzung war der Bruder mit einer Gruppe Freunden

unterwegs, als sein Kontrahent von hinten mit einem Freund auf sie zukam. Er

zückte ein kleines Taschenmesser und brüllte in Richtung des 20-Jährigen, dass

er ihn abstechen und umbringen würde. Außerdem versuchte er ihn mit der bloßen

Faust zu schlagen. Der 20-Jährige konnte dem Schlag ausweichen und rannte davon,

der Angreifer hinterher. Nach kurzer Verfolgungsjagd zog der Gejagte schließlich

ein Pfefferspray und sprühte seinem Angreifer ins Gesicht. Daraufhin ergriff der

Angreifer wiederum die Flucht.

Der 16-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung

strafrechtlich verantworten. Gegen den 20-Jährigen wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Im Rahmen

dessen wird geprüft, ob sein Handeln im Zuge der Notwehr gerechtfertigt war.

Polizeieinsatz wegen Schusswaffe

Mainz-Neustadt (ots) – Auf Streifenfahrt bemerkten zwei Polizeibeamte ein BMW

SUV, das mitten auf der dreispurigen Fahrbahn stand. Die Fahrertür stand offen

und am Heck des Fahrzeugs befanden sich zwei männliche Personen. Einer der

Männer begab sich im nächsten Moment zur Fahrertür. Beim Einsteigen bemerkten

die Beamten, wie der Fahrer sich eine silberfarbene Schusswaffe in den Hosenbund

steckte und in Richtung Hauptbahnhof losfuhr.

Die Polizisten hefteten sich an das Fahrzeug und führten weitere Streifen zu.

Schließlich wurde das Fahrzeug auf Höhe der Boppstraße angehalten und der Fahrer

aufgefordert, mit erhobenen Händen aus dem Fahrzeug auszusteigen und sich auf

den Boden zu legen. Der Fahrer, ein 32-jähriger Mainzer, verhielt sich

kooperativ und kam der Aufforderung nach.

Nachdem er gefesselt war, wurden er und sein Fahrzeug durchsucht. Unter dem

Beifahrersitz fanden die Beamten die Schusswaffe und einen Teleskopschlagstock

in der Fahrertür. Beide wurden sichergestellt.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Schusswaffe um eine

Druckluftpistole handelte, die der 32-Jährige, berechtigt durch einen kleinen

Waffenschein, verdeckt tragen durfte.

Was es mit dem zweiten Mann an dem Fahrzeug auf sich hatte, ist Teil der

gegenwärtigen Ermittlungen. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

„Anlassen“ am Nürburgring: Polizei Rheinland-Pfalz gibt

Sicherheitstipps rund ums Motorrad / Infostand des LKA mit

zahlreichen Angeboten (FOTO)

Mainz (ots) – Am Sonntag, 3. April, dreht sich auf dem Nürburgring alles um das

Motorrad. Die Liebhaberinnen und Liebhaber des Motorradfahrens suchen mit Ihren

Maschinen den Weg in die Eifel um an dem ökumenischen Motorrad-Gottesdienst

teilzunehmen und den Segen für die anstehende Motorradsaison zu erhalten.

Eine Vielzahl von Ständen bieten den Bikerinnen und Bikern Informationen rund um

das sichere Motorradfahren an – mit dabei sind natürlich auch die

Motorradexperten der Polizei.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist die gemeinsame Rundfahrt über die

legendäre Nordschleife. Hierbei kommt es nicht darauf an, möglichst sportlich

die 20,83 Kilometer zu fahren. Die Rundfahrt gilt als Zeichen für das gemeinsame

Interesse am sicheren Motorradfahren.

In Rheinland-Pfalz verunglückten im Jahr 2021 insgesamt 2.226 motorisierte

Zweiradfahrer. Hierbei wurden 30 Personen getötet. Die Hauptunfallursache war

überhöhte Geschwindigkeit. Eine Fahrt auf dem Motorrad birgt bei Unfällen

mangels nicht vorhandener „Knautschzone“ ein hohes Verletzungsrisiko. Auch

müssen sich die anderen Verkehrsteilnehmenden, also PKW- und LKW-Fahrer erneut

auf die motorisierten Zweiradfahrer einstellen. Gerade diese

Verkehrsteilnehmenden unterschätzen oft die Geschwindigkeit der Motorräder.

Bikerinnen und Biker können schneller übersehen werden und es kommt zum

Zusammenstoß teils mit tödlichen Folgen.

Das Motorrad-Experten-Team der Polizei Rheinland-Pfalz unterstützt in

Kooperation mit der Polizeiinspektion Adenau und dem Forum Verkehrssicherheit

die Auftaktveranstaltung „Anlassen“ am Nürburgring.

Hierbei wird am Informationsstand des Landeskriminalamtes (LKA) unter anderem

folgendes angeboten:

Reaktionswand

Multimediasäule mit Informationen zu Ablenkung und nützlichen

Hinweisen zur sicheren Motorradfahrt

Hinweisen zur sicheren Motorradfahrt Informationsmaterial zu sicheren Fahrweise, erforderliche

Motorradbekleidung und technische Voraussetzungen

Polizeimotorräder der Polizei Rheinland-Pfalz stehen am LKA-Infostand den

Besuchern zur Besichtigung zur Verfügung. Nicht zuletzt werden die Bikerinnen

und Biker für die Gefahren beim Motorradfahren sensibilisiert. Weiterhin führt

die Motorradstaffel der Polizei Rheinland-Pfalz praktisch sicheres

Motorradfahren vor.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf

https://nuerburgring.de/events/categories/motorcycle/anlassen.

Alkoholisiert im Höllenbrand

Gundersheim (ots) – Einen alkoholisierten PKW-Fahrer traf eine Streife der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 27.3.2022 gegen 23:35 Uhr an. Der

28-jährige Mann saß auf einer Bank an einem Feldweg der Gemarkung „Höllenbrand“

bei Gundersheim. Da er seinen PKW dabeihatte und der Mann mit einer

Atemalkoholkonzentration von ca. 1,3 Promille deutlich alkoholisiert war,

bestand der Verdacht, dass der 28-Jährige schon unter Alkoholeinfluss an die

Bank gefahren war. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet nun eine

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.