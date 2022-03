Marburg (ots) – Nach Angaben des 35-jährigen Opfers kamen ihm 5-6 Personen, welche die ganze Straße einnahmen, nebeneinander gehend entgegen. Beim Vorbeigehen erhielt er von den südländisch aussehenden Personen zunächst einen Stoß und im weiteren Verlauf dann Schläge mit der Faust und einen Schlag mit einer Bierflasche gegen den Kopf. Nach einem kurzen Fluchtversuch gab es weitere Schläge und Tritte gegen den Kopf und Oberkörper.

Der 35-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und diverse Prellungen. Bei der Fahndung nach der geflüchteten Gruppe nahm die Polizei eine 17-jährige aus Dautphetal vorübergehend fest und übergab sie dann an die Erziehungsberechtigte.

Täterbeschreibung:

– Von dem Rest der Gruppe gibt es nur eine vage Beschreibung. Es soll sich um Personen zwischen 15-30 Jahre, von südländischem Typ, handeln.

– Der Täter welcher zunächst den Stoß versetzte und dann zuschlug, war ca. 1,70-1,75 Meter groß, trug einen hellen Hoodie, eine dunkle Basecap und eine Umhängetasche.

Die Polizei Marburg sucht Zeugen einer Auseinandersetzung in der Nacht zum Sonntag 27.03.2022 um etwa 00.20 Uhr, in der Uferstraße Ecke Deutschhausstraße.

Insbesondere ein Autofahrer, der wegen der Auseinandersetzung anhielt und so die Angreifer zur Flucht über den Stronskysteg Richtung Schülerpark veranlasste, wird gesucht.

_________________________________________________________________

