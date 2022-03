Heidelberg-Altstadt: 34-Jähriger wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls sowie weiterer Delikte in Untersuchungshaft

Heidelberg-Altstadt (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ die zuständige

Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg am Donnerstagmittag Haftbefehl

gegen einen 43-Jährigen. Dieser steht im Verdacht, zunächst am Mittwoch gegen

14:15 Uhr aus einem Lebensmittelgeschäft in der Kurfürsten-Anlage Alkoholika

entwendet zu haben. Der Tatverdächtige soll den Kassenbereich passiert haben,

ohne für die Ware zu bezahlen, woraufhin er von einer Mitarbeiterin des

Geschäfts angesprochen und am Arm festgehalten wurde. Der Mann soll der

Mitarbeiterin seinen Arm entrissen, die Frau mit einem kräftigen Stoß von sich

gewiesen und anschließend mit der gestohlenen Ware in der Hand davongerannt

sein. Kurze Zeit später, gegen 15:50 Uhr, erregte der 43-Jährige erneut

Aufmerksamkeit. Er soll auf dem Heidelberger Bismarckplatz weibliche

Passantinnen angesprochen haben, weshalb die Polizei informiert wurde.

Polizeibeamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte trafen den Mann an, als er

gerade eine weitere Passantin angesprochen haben soll. Der Feststellung seiner

Personalien soll er sich zu entziehen versucht haben, weshalb er durch die

Beamten mittels Handschließen geschlossen wurde. Hiernach soll er mehrfach nach

einer Polizeibeamtin getreten haben, ohne diese zu treffen, da die Beamtin den

Tritten ausweichen konnte.

Der 43-Jährige ist bereits mehrfach vorbestraft und wurde jüngst aus einer

Justizvollzugsanstalt entlassen.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte am Donnerstagmittag aufgrund von

räuberischen Diebstahls, tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung Haftbefehl gegen den

43-Jährigen. Dieser wurde aufgrund der genannten Delikte durch das Amtsgericht

Heidelberg, welches Fluchtgefahr bei dem Mann bejahte, in Vollzug gesetzt.

Heidelberg-Emmertsgrund: Mercedes-Fahrerin bringt Rollerfahrer zu Sturz und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Emmertsgrund (ots) – Bereits am Montagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, ging eine

Mercedes-Fahrerin flüchtig, nachdem sie durch ihr Fahrverhalten einen

57-jährigen Rollerfahrer zu Sturz brachte. Der 57-Jährige soll mit seinem Roller

die Otto-Hahn-Straße in Richtung Buchwaldweg unterwegs gewesen sein, als ihm in

der Emmertsgrundpassage, Höhe Nr. 3, ein weißer Mercedes-Benz entgegenkam. Die

Mercedes-Benz-Fahrerin sei, aus bislang ungeklärten Gründen, in den Gegenverkehr

gekommen, wodurch der Rollerfahrer unweigerlich zu einem Ausweichmanöver

gezwungen wurde. Durch die Ausweichbewegung stieß der 57-Jährige gegen den

Bordstein, verlor so das Gleichgewicht und stürzte mitsamt Roller zu Boden.

Bevor der 57-Jährige mitsamt Fahrzeug zum Stehen kam, rutschte er die Fahrbahn

noch einige Meter entlang, wodurch er leicht, jeweils an der rechten Hand und

dem Knie, verletzt wurde. Der unfallverursachende Mercedes fuhr indes unbeirrt

weiter. Der Rollerfahrer begab sich zuletzt zum Polizeiposten Emmertsgrund und

erstattete Anzeige. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt

2.000,- EUR Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd begab sich hierauf

nochmals zur Unfallaufnahme vor Ort. Das Revier bittet nun Zeugen, die den

Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Unfallfahrerin geben können, sich

unter der Telefonnr. 0621/ 3418-0 zu melden.

Heidelberg/Neuenheim: 56-jährige Opel-Fahrerin erfasst 83-jährigen Fußgänger – dieser wird leicht verletzt

Neuenheim (ots) – Am Mittwochmorgen wurde gegen 9:30 Uhr ein 83-jähriger

Fußgänger im Bereich der Werderstraße Ecke Mönchstraße von einer 56-jährigen

Opelfahrerin erfasst. Die 56-jährige soll in ihrem Opel die Werderstraße

entlanggefahren sein und beim Linksabbiegen in die Werderstraße durch die stark

blendende Sonne, den querenden Fußgänger übersehen haben. Die 56-Jährige

touchierte mit ihrem Opel folglich, in gemäßigter Geschwindigkeit, den auf der

Fahrbahn befindlichen 83-Jährigen. Dieser kam infolge der Kollision zu Sturz und

zog sich hierdurch leichte Verletzungen in Form von leichten Schürfwunden an

beiden Knien sowie Händen zu und erlitt weiterhin Schmerzen im linken

Rippenbereich. Der 83-Jährige wurde nach notärztlicher Untersuchung zur weiteren

Behandlung durch einen Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der

unfallverursachende Opel blieb unbeschädigt. Eine Streife des Polizeireviers

Heidelberg-Nord kam zur Unfallaufnahme vor Ort. Die 56-Jährige sieht nun einer

Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

Heidelberg-Weststadt: Erschwerte Sicht führt zu Unfall mit vier beschädigten Fahrzeugen

Heidelberg-Weststadt (ots) – Am späten Mittwochnachmittag, kurz vor 17 Uhr, fuhr

ein 23-jähriger BMW-Fahrer von der Fehrentzstraße in die Bergheimer Straße ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die Sicht auf die Bergheimer Straße

durch eine Baustelle auf dem Bürgersteig eingeschränkt gewesen sein. Dennoch

fuhr der BMW-Fahrer in den Einmündungsbereich ein und übersah hierbei eine

33-jährige Frau in ihrem Suzuki. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch

der Suzuki auf einen geparkten Honda gestoßen wurde, welcher in der weiteren

Folge gegen einen ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten Seat stieß. Der

Gesamtschaden liegt bei 15.000 Euro. Durch den Unfall wurden glücklicherweise

keine Personen verletzt.

BAB 5, Heidelberg: Unfall bei Auffahrt auf die Autobahn

BAB 5, Heidelberg (ots) – Am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr fuhr eine 53-jährige

Toyota-Fahrerin an der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen auf die BAB5 in

Richtung Frankfurt auf. Gleich zu Beginn des Beschleunigungsstreifens wechselte

die Frau auf die Autobahn und kollidierte hierbei mit einem Mercedes-Sprinter,

welcher auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Im Anschluss wurde der Toyota gegen

die Leitplanke geschleudert und blieb stark beschädigt auf dem

Beschleunigungsstreifen stehen. Der 63-jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Die 53-jährige Frau im Toyota erlitt leichte Verletzungen und wurde im Anschluss

in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt bei 25.000

Euro.