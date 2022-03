Mutwillige Zerstörung an mehreren geparkten Fahrzeugen

Worms, Innenstadt (ots) – In der Nacht vom Mittwoch 23.03.2022 auf Donnerstag

24.03.2022 wurde durch einen derzeit noch unbekannten Täter an mehreren am

Straßenrand geparkten Fahrzeugen jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Da

die Fahrzeuge alle nicht geöffnet und durchwühlt wurden, ist von reiner

Zerstörungswut ausgehen. Bisher sind acht beschädigte Fahrzeuge bekannt. Weitere

Geschädigte sollen sich bei der Polizei Worms melden. Wer verdächtige

Wahrnehmungen in der Zeit von Mittwoch 23.03.2022, 00:00 Uhr bis Donnerstag

24.03.2022, 02:00 Uhr im Bereich Brauereistraße, Apostelbräustraße, Monsheimer

Straße, Hamannstraße sowie Mörikestraße gemacht hat, möchte sich bitte ebenfalls

bei der Polizei Worms melden.

Verkehrsunfall durch Abkommen von der Fahrbahn in den angrenzen Weinberg

L439, von Mettenheim nach Alsheim (ots) – In der Nacht zum Donnerstag 24.03.2022

gegen 02:30 Uhr kam nach derzeitigen Erkenntnissen ein 75-Jährige mit seinem PKW

auf der L439 von Mettenheim kommend in Fahrtrichtung Alsheim aus derzeit

ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Weinberg.

Dort kam er erst nach mehreren Wingertsreihen zum Stehen. Der Fahrer war

augenscheinlich äußerlich unverletzt, jedoch sehr verwirrt und desorientiert.

Aufgrund seines Zustandes wurde der verunfallte Fahrer in die Uni-Klinik Mainz

durch den Rettungsdienst eingeliefert. Die Bergung zog sich über eine längere

Zeit hin, da erst die Drähte des Wingerts, die sich um das Fahrzeug geschlungen

hatten, durchtrennt werden mussten, bevor das verunfallte Fahrzeug

schlussendlich geborgen werden konnte. Die Feuerwehr Alsheim musste nach der

Bergung noch zur Unfallörtlichkeit hinzugezogen werden, da Betriebsstoffe

ausgetreten waren und in das Erdreich gelangten. An dem PKW entstand

Totalschaden, die Weinreben wurden zerstört. Der Schaden wird insgesamt auf ca.

20.000 Euro geschätzt.