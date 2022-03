Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 20.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt

Bad Dürkheim (ots) – Durch eine Schlangenlinienfahrt fiel am 19.03.2022 gegen 20:20 Uhr ein 75-jähriger Autofahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit seinem grauen Volkswagen im Bereich der Bruchstaße in Bad Dürkheim auf. Der alkoholisierte Mann fuhr in Weisenheim am Berg los, hierbei wurde er durch eine aufmerksame Zeugin aufgrund seiner unsicheren Fahrweise beobachtet. Eine durch die Zeugin verständigte Funkstreifenwagenbesatzung konnte bei einer im Anschluss durchgeführten Verkehrskontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers feststellen. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen werden musste. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zeugen, welche die Fahrt beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 zu melden.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Grünstadt: Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Grünstadt (ots) – Am Sonntag, 20.03.2022, gegen 00:20 Uhr sollte der Fahrer eines Mercedes in der Industriestraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, was ihm durch entsprechende Anhaltesignale vermittelt wurde. Der Fahrer des Mercedes beschleunigte daraufhin stark und versuchte sich durch stark überhöhte Geschwindigkeit und einer rücksichtlosen Fahrweise der Kontrolle zu entziehen. Die Flucht erstreckte sich über mehrere Straßenzüge in Grünstadt und endete schließlich in einer Sackgasse, wo der Fahrer aus seinem noch rollenden Pkw ausstieg und weiter zu Fuß flüchtete. Der Pkw rollte gegen den Zaun eines Spielplatzes, wo er schließlich zum Sillstand kam. Der Flüchtige wurde von den Beamten noch mehrere hundert Meter zu Fuß verfolgt. Er konnte schließlich eingeholt und widerstandslos festgenommen werden. Der 25-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin besteht für das Fahrzeug kein aktueller Versicherungsschutz und der Fahrzeughalter wusste zudem nichts über die Spritztour. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verkehrsunfallflucht sowie des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs wurden eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Weisenheim am Sand: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Weisenheim am Sand (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 19.03.2022 gegen 17:22 Uhr auf der Ritter-von-Geisler-Straße in Weisenheim am Sand. Bei tiefstehender Sonne fuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Freinsheim aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes auf einen bremsenden PKW auf, stürzte und rutschte gegen ein Verkehrsschild. Der Fahrer musste durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Weisenheim am Sand: Zeugenaufruf: Vandalismus nach Trinkgelage

Weisenheim am Sand (ots) – In der Nacht vom 19.03.2022 auf den 20.03.2022 kam es im Bereich der Kulturbühne und dem Reitverein in Weisenheim am Sand zu mehreren Sachbeschädigungen. Nach einem ausgiebigen Trinkgelage wurden durch unbekannte Täter mehrere Holzschilder, eine Tafel und ein Straßenschild beschädigt. Weiterhin wurden auf dem gesamten Gelände Glasflaschen, Plastikmüll und Scherben verteilt. Der bisher bekannte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 300 Euro.

Zeugen, die den Tathergang gesehen haben, Hinweise zu den Tätern geben können oder durch die Tätergruppe geschädigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 zu melden.

Haßloch: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Haßloch (ots) – Am 19.03.2022 in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Vogelparks in der Rennbahnstraße in Haßloch zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen auf dem Parkplatz geparkten schwarzen BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von dem Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):