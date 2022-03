Neustadt: Ruftaxi-Angebot wird erweitert – neue Haltestelle am Cineplex

Neustadt an der Weinstraße – Das Angebot von Ruftaxis in Neustadt an der Weinstraße wird erweitert, das hat der Stadtrat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen. Es hat sich bewährt und ist fester Bestandteil des Mobilitätsangebots in der Stadt, da es auf finanziell günstige Weise Lücken im ÖPNV schließt. Darüber hinaus entsteht am Cineplex-Kino eine neue Haltestelle.

Auf allen vier Linien werden von Montag bis Donnerstag sowie am Sonntag zusätzliche Fahrten um 22.23 Uhr, 23.33 Uhr, 0.20 Uhr sowie 1.05 Uhr angeboten. Hinzu kommen Fahrten um 1.55 Uhr und 2.55 Uhr an Freitagen und Samstagen. Die Zeiten beziehen sich auf den Beginn der Fahrt am Hauptbahnhof. Die am Sonntagmorgen zwischen 8 und 10 Uhr in letzter Zeit nicht mehr genutzten Fahrten auf den Linien 5933 und 5934 entfallen. Die Änderungen gelten ab Juni 2022.

Ruftaxis bedienen feste Haltestellen und verkehren wie Buslinien nach einem festen Fahrplan. Aber sie fahren nur, wenn sie spätestens 30 Minuten vor der Abfahrtszeit für eine gewünschte Haltestelle telefonisch angefordert werden. Für Ruftaxis gelten besondere Tarife.

Die Kosten erhöhen sich um geschätzte 7.200 Euro auf insgesamt 42.200 Euro pro Jahr. Davon trägt der VRN 45 Prozent.

Jede Linie deckt einen anderen Bereich des Stadtgebiets und der Weindörfer ab: die Linie 5931 bedient die Haardt, Gimmeldingen und Königsbach, 5932 versorgt Haltestellen in Richtung Lambrecht und über das Leibniz-Gymnasium die Humboldtstraße, 5933 verbindet Hambach und Diedesfeld mit dem Stadtzentrum und 5934 ist Richtung Lachen-Speyerdorf, Geinsheim und Duttweiler unterwegs.

Die aktuellen Konzessionen enden zum 31. Mai 2022, die Verwaltung hat die Gelegenheit zu den Änderungen genutzt, die Laufzeit soll zehn Jahre betragen. Die Verträge werden mit der lokalen Taxivereinigung abgeschlossen.