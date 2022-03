Frankfurt-Bahnhofsviertel: Schwerer Raub

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16. März 2022)

kam es in der Taunusstraße zu einem schweren Raub, bei dem ein 22-jähriger Mann

von mehreren Personen angegriffen wurde. Bei der Tat erbeuteten die Unbekannten

seine Wertsachen.

Gegen 1:30 Uhr befand sich der Geschädigte in Begleitung von zwei Freunden in

Höhe der Taunusstraße 45, als sich ihnen eine Gruppe von acht bis zehn Personen

entgegenstellte. Ein Mann aus der Gruppe fragte die drei, ob sie etwas kaufen

wollen. Der 22-Jährige und seine Freunde verneinten dies, woraufhin der Mann

aggressiv wurde. Er sprühte dem 22-Jährigen unvermittelt Pfefferspray ins

Gesicht. Ein zweiter Angreifer aus der Gruppe habe dann im weiteren Verlauf mit

dem Griffstück eines Messers auf den Geschädigten eingeschlagen, sodass dieser

zu Boden gegangen sei. Durch eine dritte Person sei es zu einem Flaschenwurf in

Richtung des Geschädigten gekommen. Anschließend habe die Gruppe auf den am

Boden liegenden Geschädigten eingeschlagen und eingetreten, bis sie sich von der

Örtlichkeit entfernt hätte. Die Angreifer raubten dem Geschädigten eine schwarze

Bauchtasche der Marke „Adidas“ mit seinem Portemonnaie, rund 80 Euro Bargeld und

einem Mobiltelefon der Marke „Samsung“. Eine Fahndung nach ihnen verlief ohne

Ergebnis. Der Geschädigte erlitt bei der Tat leichte Verletzungen.

Personenbeschreibung:

Täter: Männlich, circa 190 cm groß, dunkle Hautfarbe, muskulöse Statur,

schwarze lockige Haare, schwarzer Kinnbart, bekleidet mit schwarzer Jacke,

schwarzem Pullover und schwarzer Hose; setzte ein Pfefferspray ein.

Täter: Männlich, circa 165 bis 170 cm groß, junges Aussehen, Glatze,

bekleidet mit schwarzer Jacke und schwarzer Jogginghose; schlug den Geschädigten

mit einem Messergriffstück.

Täter: Männlich, circa 180 cm groß, junges Aussehen, bekleidet mit schwarzer

Jacke und grüner Jogginghose; warf eine Glasflasche.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den unbekannten Tätern werden gebeten,

sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-51499 oder

bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt: Mehrere Versammlungslagen am 19.03.2022 im Stadtgebiet

Frankfurt (ots) – (hol) Für den kommenden Samstag (19. März 2022) sind mehrere

Versammlungen im Frankfurter Stadtgebiet angemeldet. Die größte angemeldete

Versammlung findet in der Zeit von 10:00 – 17:00 Uhr in Form einer Kundgebung

anlässlich des kurdischen Neujahrsfests „Newroz“ auf dem Rebstockgelände statt.

Der Veranstalter erwartet hier bis zu 25.000 Teilnehmende aus der gesamten

Bundesrepublik Deutschland und aus dem angrenzenden Ausland.

Aufgrund weiterer Versammlungslagen zu anderen Themenfeldern, unter denen sich

auch ein Aufzug befindet, kann es im Innenstadtbereich zeitweise zu

Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommen. Die Polizei Frankfurt wird diese

so gering wie möglich halten und erwartet bei allen Einsatzlagen einen

friedlichen Verlauf.

Frankfurt-Eschersheim: Unsachgemäße Inbetriebnahme einer Heizungsanlage / Herbeiführung einer Brandgefahr

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 16. März 2022, gegen 22.15 Uhr, wurde

die Polizei über die Feuerwehr davon informiert, dass über einem

Mehrfamilienhaus in der Kurhessenstraße starke Rauchentwicklung stattfände.

Wie dann festgestellt werden konnte, traten aus dem Schornstein des Gebäudes

starke Rauchwolken aus, offenes Feuer war nicht zu erkennen. Bei der Begehung

des Heizungskellers durch die Feuerwehr wurde neben dem Heizkessel eine mit Öl

gefüllte Kunststoffwanne festgestellt. Darin befanden sich auch die Anschlüsse

des Brenners. Offensichtlich war hier nach einem Defekt die Heizungsanlage

unsachgemäß wieder in Betrieb genommen worden. Offensichtlich führte der Defekt

zusammen mit der dilettantischen Inbetriebnahme zu der starken Rauchentwicklung.

Seitens der Feuerwehr wurde die Anlage außer Betrieb genommen und die Tür zum

Heizungskeller durch die Polizei versiegelt. Die Ermittlungen in der Sache

dauern an.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

März 2022: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße

März 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

März 2022: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann- Straße, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener- Ring

März 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße

März 2022: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Hakenkreuzflagge im Gepäck – Bundespolizei verhindert Einreise spanischer Rechtsextremistin

Frankfurt/Main (ots)

Am 15. März verhinderte die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt die Einreise einer bekannten spanischen Rechtsextremistin. Im Gepäck der 19-Jährigen fanden die Ermittler unter anderem eine Hakenkreuzflagge sowie eine spanische Ausgabe des Buchs „Mein Kampf“. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verbreitung von Propagandamitteln sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ein. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass die Spanierin in Deutschland eine Teilnahme an Veranstaltungen des rechtsextremistischen Spektrums plante. In ihrer Vernehmung bestritt sie die Vorwürfe und gab an, die aufgefundenen Gegenstände aus persönlichem Interesse an deutscher Geschichte und aufgrund ihres Studiums der Geschichtswissenschaften mitzuführen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wies die Bundespolizei die Rechtsextremistin am 16. März nach Madrid / Spanien zurück.