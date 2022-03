Frankfurt-Bockenheim: Kind wird Opfer einer Raubstraftat am Sonntagnachmittag – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (ne)Die Polizei ermittelt derzeit im Falle einer Raubstraftat

zum Nachteil eines 12-Jährigen, die sich am Sonntagnachmittag um 16:20 Uhr am

Carlo-Schmid-Platz ereignet haben soll.

Der 12-Jährige soll dabei von vier bislang unbekannten Tätern zunächst

angesprochen worden sein. Im weiteren Verlauf schlugen sie den Jungen und

drohten ihm mit einem Messer. Letztlich raubten sie ihm den Turnbeutel mit

Bargeld drin.

Die Tätergruppe flüchtete anschließend samt Beute in den U-Bahnabgang der

Senckenberganlage. Der 12-Jährige und ein 13-jähriger Zeuge können die vier

Täter wie folgt beschreiben: Alle waren ca. 12-13 Jahre alt, etwa 130-150cm groß

und von südländischer Erscheinung. Einer war schwarz gekleidet, ein weiterer

hatte eine Gucci-Basecap und einen grauen Pullover an und ein dritter war mit

einem blauen Oberteil bekleidet.

Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen beim 13.

Polizeirevier unter der Rufnummer 069 – 755 11300.

Verkehrsunfall zwischen Notarzteinsatzfahrzeug und Pkw – eine Person verletzt

Am heutigen Montag kam es im Kreuzungsbereich Alte Brücke / Sachsenhäuser Ufer zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) und einem Pkw. Das NEF befand sich mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn auf dem Weg zu einem dringenden medizinischen Notfall im Stadtteil Bockenheim.

Im genannten Kreuzungsbereich kollidierte das NEF um ca. 11:30 Uhr mit einem anderen Fahrzeug. Durch den Aufprall kippte der Pkw auf die Fahrerseite und kam in dieser Position zum Stillstand. Die Person im Pkw wurde aufgrund des Unfallgeschehens verletzt und im Fahrzeug eingeschlossen. Die Besatzung des NEF blieb unverletzt und leistete unverzüglich Erste Hilfe.

Mittels technischem Gerät wurde die verletzte Person durch die Feuerwehr befreit, an den Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Behandlung in eine Frankfurter Klinik transportiert. Weiterhin wurde die Einsatzstelle durch die Feuerwehr abgesichert und auslaufende Betriebsstoffe gebunden.

Zur Ermittlung der Unfallursache sowie des Unfallhergangs wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Frankfurt-Fechenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 21-Jähriger befuhr am Sonntag, den 13. März 2022,

gegen 14.30 Uhr, mit seinem Pkw der Marke Skoda die Konstanzer Straße aus

Richtung Bodenseestraße kommend, in Richtung Pfortenstraße.

An der Ecke zur Straße Am Hennsee erfasste er mit seinem Pkw einen 6-jährigen

Jungen, der dort über den Fußgängerüberweg lief. Der Zusammenprall mit dem

Fahrzeug dürfte in Höhe des hinteren linken Radkastens erfolgt sein. Dabei

erlitt der Junge schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht

werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

Frankfurt-Praunheim: Festnahme nach Diebstahl von medizinischem Material

Frankfurt (ots) – (fue) Am Samstag, den 12. März 2022, gegen 00.45 Uhr, wurde

die Polizei durch Klinikpersonal auf eine verdächtige Person aufmerksam gemacht,

welche zuvor bereits mehrfach im Inneren des Hauses im Steinbacher Hohl

aufgefallen war und bei der der Verdacht bestand, dass diese dort Diebstähle

begangen haben könnte. Die betreffende Person, ein 24-jähriger Mann, konnte dann

vor dem Krankenhaus angetroffen und kontrolliert werden.

Tatsächlich konnte bei ihm verschiedenes medizinisches Material wie

Verbandszeug, Spritzen und Kanülen, aber auch 48,5 Gramm Marihuana, aufgefunden

und sichergestellt werden. Bei seiner Festnahme verletzte sich einer der

Polizeibeamten leicht. Der Beschuldigte wurde nach Durchführung der

polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Frankfurt-Sachsenhausen: Unbekannte Täter versuchen 27-Jährigen auszurauben – Passanten eilen zur Hilfe

Frankfurt (ots) – (ne)Zwei unbekannte Täter versuchten am Sonntag um 4:50 Uhr in

der S-Bahnstation Lokalbahnhof einen 27-Jährigen auszurauben. Das Opfer leistete

Gegenwehr, Zeugen Hilfe.

Von hinten hatten sich die Täter ihrem Opfer genähert und besprühten den

27-Jährigen mit einem Reizgas. Anschließend versuchten sie ihm sowohl das

Portemonnaie als auch das Handy aus den Hosentaschen zu entreißen. Der

27-Jährige sicherte seine Wertsachen, indem er alles versuchte festzuhalten.

Dabei rief er laut um Hilfe, so dass Passanten herbeieilten, was die Räuber am

Ende in die Flucht trieb.

Der 27-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Er ließ sich durch einen

Rettungswagen vor Ort ambulant behandeln.

Die zwei Räuber können wie folgt beschrieben werden: Beide sind ca. 20-30 Jahre

alt, eritreisches oder marokkanisches Erscheinungsbild, einer der beiden hatte

einen Dreitagebart. Eine Person war mit einer schwarz-weißen Camouflage-Hose und

weißen Schuhen, die andere Person mit einem roten Hoodie und einer schwarzen

Jacke bekleidet.

Frankfurt-Innenstadt: Schnelle Festnahmen nach körperlichem Angriff

Frankfurt (ots) – (ro) Am Freitag, den 11. März 2022, wurde der Frankfurter

Polizei in den späten Abendstunden eine größere Auseinandersetzung auf der Zeil

gemeldet. Vor Ort konnten die alarmierten Polizeistreifen zwei weibliche

Tatverdächtige festnehmen, die im Verdacht stehen, zwei Frauen zuvor körperlich

angegriffen zu haben.

Gegen 22:20 Uhr wurde dem Polizeinotruf eine körperliche Auseinandersetzung auf

der Zeil mitgeteilt. Die umgehend entsandten Polizeistreifen waren innerhalb

kurzer Zeit vor Ort und konnten zwei tatverdächtige Frauen im Alter von 18 und

33 Jahren festnehmen. Nach aktuellen Ermittlungen stehen diese im Verdacht,

zusammen mit einer bislang noch unbekannten Mittäterin, zwei Passantinnen im

Alter von 31 und 40 Jahren zunächst verbal und anschließend körperlich mit

Schlägen und Tritten angegriffen zu haben. Die Geschädigten sollen hierbei zu

Boden gefallen und zudem mit einem E-Roller beworfen worden sein.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 33-jährige Angreiferin

wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihre 18-jährige Begleiterin wurde nach Beendigung

der strafprozessualen Maßnahmen in Gewahrsam genommen und zur Ausnüchterung in

das Polizeipräsidium Frankfurt verbracht. Die Ermittlungen in der Sache dauern

weiter an.

Frankfurt-Sachsenhausen: Unbekannte Räuber überfallen zwei junge Männer

Frankfurt (ots) – (ne)In der großen Rittergasse sind am frühen Sonntagmorgen

zwei junge Männer von einer Gruppe Unbekannter überfallen worden.

Laut Angaben der beiden Opfer (19 und 21 Jahre) soll eine Gruppe von sechs bis

acht jugendlich erscheinenden Tätern den Überfall verübt haben. Dabei schlugen,

traten und besprühten die unbekannten Männer ihre Opfer und raubten die

Umhängetasche des 21-Jährigen. Auch dem 19-Jährigen versuchten die Räuber die

Tasche zu entreißen, der konnte sich jedoch durch Flucht in Sicherheit bringen.

Auch die Tätergruppe suchte nun eilig das Weite.

Eine Streife der Bundespolizei war wenig später zufällig vor Ort und leitete

sofortige Fahndungsmaßnahmen ein – leider ohne Erfolg. Der 21-Jährige konnte

aber seinen Ausweis, den Führerschein und die Versicherungskarte am Tatort

wieder auffinden. Der Rest war weg.

Die Täter konnten nicht alle beschrieben werden, nur einer: Ca. 175 cm groß,

südländisches Erscheinungsbild, Oberlippenbart und kleiner Kinnbart, Bekleidung:

rote Nike-Jacke, blaue Jeanshose.

Frankfurt-Riederwald: Randalierer wehrt sich bei Festnahme

Frankfurt (ots) – (ne)Ein 42-jähriger, volltrunkener Mann randalierte am

Samstagabend in der Motzstraße und beschädigte Autos. Als die Polizei den Mann

festnahm, wehrte er sich vehement.

Um 22:30 Uhr meldeten Passanten den Randalierer bei der Polizei. Die Streifen

waren schnell zur Stelle. Der 42-Jährige war augenscheinlich alkoholisiert und

versuchte gegen Autos zu treten. Bei der Kontrolle versuchte der Mann

wegzurennen. Vergeblich, er wurde vorübergehend festgenommen. Mit Fußtritten

gegen die Beamten leistete der 42-Jährige gewaltsam Widerstand. Dabei verletzte

er einen Polizisten, der seinen Dienst aber weiterversehen konnte. Der

42-Jährige musste zur Ausnüchterung und Blutentnahme mit ins Präsidium. Ein

Atemalkoholtest ergab rund 2,5 Promille. Zudem stand er offensichtlich auch

unter Drogeneinfluss.

– Meldungen der Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main –

Wildunfall – ICE erfasst Wildschwein

Zeppelinheim (ots) – Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging am

Sonntag die Meldung ein, dass der ICE 375, gegen 19.30 Uhr, im Bereich von

Zeppelinheim etwas überfahren hätte. Da der Lokführer nicht angeben konnte was

er überfahren hatte und es nicht auszuschließen war, dass ein Mensch zu Schaden

gekommen ist, wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der

Bundespolizei suchten den Bereich ab. Erst als bei der Absuche ein

offensichtlich überfahrenes Wildschwein in den Gleisen gefunden und aus dem

Gleisbereich entfernt wurde, konnten die Sperrungen gegen 21 Uhr wieder

aufgehoben werden. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 16 Zügen zu

Verspätungen.

Unfall am Bahnhof Frankfurt Süd

Frankfurt am Main (ots) – Ein 20-jähriger Mann aus Mainhausen wurde am

Samstagmorgen, gegen 2 Uhr, im Bahnhof Frankfurt Süd von einem Zug der

Hessischen Landesbahn erfasst und schwer verletzt. Der Lokführer des Zuges hatte

den stark alkoholisierter Mann in den Gleisen erkannt und sofort eine

Notbremsung eingeleitet. Dies konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Mann

seitlich erfasst und hierdurch schwer am Arm verletzt wurde. Unmittelbar nach

dem Unfall wurden Teile des Bahnhof Frankfurt Süd für den Zugverkehr gesperrt.

Nach bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei war der Mann offenbar neben dem

Bahnhofsgebäude über einen Zaun geklettert und von dort in den Gleisbereich

gelaufen, wo er wenig später von dem Zug erfasst wurde. Nachdem der Mann aus den

Gleisen geborgen werden konnte, wurde er in die Uni-Kliniken Frankfurt am Main

gebracht. Der Lokführers des Zuges erlitt durch den Vorfall einen Schock und

musste abgelöst werden. Gegen 3 Uhr konnten die Sperrungen aufgehoben und der

Bahnhof für den Zugverkehr wieder freigegeben werden. Bis zu diesem Zeitpunkt

kam es bei insgesamt 19 Zugverbindungen zu Verspätungen.

Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Personen im Gleis sorgen für Verspätungen

Frankfurt am Main (ots) – Gegen 17.30 Uhr ging am Samstag bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass sich im Bereich

von Niederrad Personen im Gleisbereich aufhalten würden. Aufgrund dieser Meldung

wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei

suchten den Bereich ab. Erst als gegen 18.15 Uhr feststand, dass sich niemand

mehr im Gefahrenbereich aufhält, konnten die Sperrungen wieder aufgehoben

werden. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 21 Zügen zu Verspätungen.

Person im Gleis verursacht Verspätungen im S-Bahnverkehr

Frankfurt am Main (ots) – Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging

am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr die Meldung ein, dass sich an der S-Bahnstation

Hauptwache eine männliche Person in den Gleisen aufhalten würde. Der Lokführer

einer einfahrenden S-Bahn hatte die Person in den Gleisen erkannt und sofort

eine Notbremsung eingeleitet. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit kam die

S-Bahn vor dem Mann zum Stehen. Sofort kletterte der offenbar unter

Alkoholeinfluss stehende Mann aus den Gleisen und flüchtete in Richtung

Tunneleingang. Beamte der Bundespolizei suchten den gesamten Bereich ab, konnten

die Person aber nicht mehr feststellen. Erst als gegen 9.30 Uhr feststand, dass

sich die Person nicht mehr im Bereich der S-Bahnstation aufhält, konnte die

S-Bahn ihre Fahrt fortsetzen. Bis zu diesem Zeitpunkt kam es bei insgesamt 19

weiteren S-Bahnverbindungen zu Verspätungen. Gegen den noch unbekannten Mann

wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr eingeleitet.

Handydieb widersetzt sich der Festnahme

Frankfurt am Main (ots) – Mit Tritten und einem Kopfstoß hat sich am Samstag ein

19-jähriger Mann aus Gießen im Frankfurter Hauptbahnhof seiner Festnahme durch

Beamte der Bundespolizei widersetzt. Die Beamten hatten ihn gegen 11.30 Uhr im

Hauptbahnhof dabei beobachtet wie er einem 31-jährigen Reisenden im Gedränge das

Handy aus der Jacke entwendete. Unmittelbar nach dem Diebstahl nahmen die

Beamten den Mann fest, legten ihm nach einem kurzen Handgemenge Handfesseln an

und brachten ihn zur Wache. Das gestohlene Handy bekam der Reisende später

wieder ausgehändigt. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Danach wurde

er wieder entlassen.

Ergänzung/Korrektur zur Meldung „Unfall am Bahnhof Frankfurt Süd“

Frankfurt am Main (ots) – Ergänzung: Zu dem Vorfall am Bahnhof Frankfurt Süd

sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die am Bahnhof Frankfurt Süd

Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Unfall stehen könnten,

werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Korrektur: Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt nicht wie in

der ersten Meldung angegeben wegen des gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr

sondern wegen fahrlässiger Körperverletzung.