Unbekannte brechen über Dach in Discounter ein und flexen Tresor auf: Zeugen gesucht

Wesertal (Landkreis Kassel): Unbekannte sind am Wochenende über das Dach in einen Discounter in Wesertal-Lippoldsberg eingebrochen. Dabei gingen die Einbrecher mit schwerem Gerät vor und durchbrachen eine Wand zum Büro, wo sie den Tresor mit einer Flex öffneten. Mit dem darin befindlichen Bargeld flüchteten die Einbrecher letztlich unerkannt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder ein offenkundig von ihnen genutztes Fahrzeug geben können.

Die genaue Tatzeit des Einbruchs in der Schulstraße ist bislang noch nicht bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich die Tat zwischen Samstagabend, 20:15 Uhr, und Montagmorgen, 5:40 Uhr, ereignet. Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, hatten die Täter vermutlich eine Leiter genutzt, um auf das vier Meter hohe Satteldach zu klettern. Dort entfernten sie mehrere Dachziegel, durchbrachen gewaltsam mehrere Deckenplatten und stiegen so in das Geschäft ein. Anschließend stemmten sie mit mitgebrachtem Werkzeug die Wand zum Büro auf. Über den Einstieg im Dach flüchteten sie mit ihrer Beute wieder nach draußen, wo sich die Spur der Einbrecher verliert. Der durch das massive Vorgehen der Täter angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten nun um Zeugenhinweise. Wer am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Discounters beobachtet hat und Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel.

Flächenbrand in Heinrich-Pierson-Straße: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise

Kassel-Oberzwehren: Am gestrigen Sonntagnachmittag mussten Feuerwehr und Polizei gegen 16:25 Uhr zum Brand einer Grasfläche im Bereich der Heinrich-Pierson-Straße in Kassel ausrücken. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits ca. 2.000 Quadratmeter Grasfläche verbrannt, weiteres brennendes Gras und Gestrüpp wurden anschließend von der Feuerwehr gelöscht. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war das Feuer offenbar an mehreren Stellen ausgebrochen und allem Anschein nach vorsätzlich gelegt worden. Aus der Ferne hatte eine Zeugin zur fraglichen Zeit einen Mann im Bereich der späteren Brandstelle zwischen den Häusern der Heinrich-Pierson-Straße und dem an die Schenkelsbergstraße angrenzenden Lärmschutzwall beobachtet. Ob es sich bei dieser Person um den Täter oder einen möglichen Zeugen handelt, ist momentan noch unklar. Es soll sich bei dem Unbekannten um einen Mann mit schwarzer Jacke und einem auffälligen neongrünen oder neongelben Rucksack gehandelt haben.

Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die am Brandort beobachtete Person geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Nächtliche Serie von Auto-Aufbrüchen in Oberzwehren: Streife nimmt Verdächtigen nach Flucht auf gestohlenem E-Scooter fest

Kassel-Oberwehren: In der Nacht zum heutigen Montag kam es im Kasseler Stadtteil Oberzwehren zu einer Serie von Auto-Aufbrüchen. Im Laufe des heutigen Tages haben sich inzwischen mehr als zehn betroffene Auto-Besitzer aus verschiedenen Straßen in Oberzwehren bei der Polizei gemeldet. In der Nacht war einer Streife des Polizeireviers Süd-West dank der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen sogar die Festnahme eines Tatverdächtigen gelungen. Der bereits bestens bei der Polizei bekannte 31-Jährige aus Kassel versuchte noch vergeblich auf einem gestohlenen E-Scooter vor den Beamten zu flüchten. Da gegen ihn bereits ein Haftbefehl vorlag, brachten ihn die Polizisten anschließend in die Justizvollzugsanstalt in Wehlheiden. Zudem wird gegen ihn nun wegen der Auto-Aufbrüche und weiterer Straftaten ermittelt.

Die Meldung des Zeugen war gegen 4:30 Uhr in der Nacht über den Notruf 110 bei der Polizei eingegangen. Wie der Anwohner aus der Straße „Unter dem Riedweg“ schilderte, mache sich gerade ein Mann an einem geparkten VW UP zu schaffen. Der Täter soll eine Scheibe eingeschlagen, vermutlich etwas entwendet und dann mit einem E-Scooter die Flucht ergriffen haben. Die sofort eingeleitete Fahndung führte dazu, dass die Streife des Reviers Süd-West wenige Augenblicke später eine wie vom Zeugen beschriebene Person in der Waldmannstraße entdeckte. Der Tatverdächtige flüchtete mit dem E-Scooter zunächst bis in die Kronenackerstraße, wo er das Zweirad zurückließ und zu Fuß in die Gärten von Mehrfamilienhäusern flüchtete. Dort gelang den nacheilenden Polizisten die Festnahme des 31-Jährigen. Bei ihm fanden sie mutmaßliches Diebesgut aus aufgebrochenen Fahrzeugen. Der 31-Jährige ist nach eigener Aussage drogensüchtig. Da er zusätzlich im Verdacht stand, drogenberauscht mit dem E-Scooter geflüchtet zu sein, wird gegen ihn auch wegen der Drogenfahrt ermittelt. Weitere Ermittlungen zu dem Diebstahl des E-Scooters, der im Dezember am Festplatz Schwanenwiese gestohlen wurde, sowie zu den anderen, zahlreichen Auto-Aufbrüchen in Oberzwehren in der vergangenen Nacht dauern derzeit ebenfalls an.

Goldschmuck bei Einbruch in Antiquitätengeschäft erbeutet: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Vorderer Westen: In der Nacht zum heutigen Montag sind zwei bislang unbekannter Täter in ein Antiquitätengeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße, nahe der Querallee, eingebrochen. Die Einbrecher erbeuteten hochwertigen Goldschmuck aus zwei Vitrinen. Als ein Anwohner von einem Fenster auf der gegenüberliegenden Straßenseite durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machte, ergriffen die Täter die Flucht. Die Kasseler Kripo sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Tatorts beobachtet haben.

Der Einbruch hatte sich gegen 3:10 Uhr in der Nacht ereignet. Um in das Geschäft zu gelangen, hebelten die Unbekannten die Eingangstür auf. Anschließend schlugen sie zwei Glasvitrinen ein und nahmen die darin ausgestellten Ringe und Uhren an sich. Durch die ausgelöste Alarmanlage war der Anwohner auf die Tat aufmerksam geworden und hatte sofort die Polizei verständigt. Die nach seinem Notruf eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führte leider nicht mehr zum Erfolg. Bei den Tätern soll es sich vermutlich um zwei Männer gehandelt haben, von denen einer auffällig groß war.

Mit den weiteren Ermittlungen sind nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo betraut. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Bundespolizei ermittelt – Verletzter Mann im Regionalexpress

Borken (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Wegen eines bewusstlosen 25-Jährigen, mit

Schnittverletzungen an der Hand und im Gesicht, kam es am vergangenen Samstag

(12.3.; gegen 15:30 Uhr) zum Einsatz der Bundespolizei und eines Rettungswagens

(RTW) im Bahnhof Borken.

Der 25-Jährige, ein in Neustadt gemeldeter Asylbewerber, der in dem

Regionalexpress (RE 4158) von Frankfurt am Main in Richtung Kassel unterwegs

war, lag offensichtlich bewusstlos im Zug. Wie es zu den Verletzungen kam, ist

noch unklar.

Ein mitreisender Arzt hatte sich um den Mann gekümmert. Nach einer

Erstversorgung kam der Verletzte in das Fritzlarer Krankenhaus.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561

81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Unter Drogeneinfluss zur Polizei gefahren, um Freund nach Rauschfahrt abzuholen

Baunatal/ Kassel: Die Abholung eines Freundes bei der Polizei nach einer Rauschfahrt endete am gestrigen Sonntagnachmittag für eine 22-jährige Frau selbst mit einer Blutentnahme und einer Strafanzeige. Offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war sie am Steuer ihre Autos an der Wache der Baunataler Polizeiautobahnstation vorgefahren, was den Polizeibeamten aufgefallen war. Sie muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Zunächst hatten die Zivilfahnder der Operativen Einheit BAB des Polizeipräsidiums Nordhessen um 14:40 Uhr einen VW am Berliner Platz in Kassel angehalten. Da der Verdacht bestand, dass der 24-jährige Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war, nahmen die Polizisten ihn mit auf die Dienststelle. Ein dort durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht, weshalb ein Arzt eine Blutprobe bei dem 24-Jährigen entnahm. Da ihm die Weiterfahrt untersagt wurde, rief er anschließend eine Freundin an, die ihn bei der Polizei abholen sollte. Der Bitte kam die 22-Jährige nach und fuhr gegen 16 Uhr vor der Autobahnstation vor. Sofort fielen den fachkundigen Beamten die auffällig glänzenden Augen und erweiterten Pupillen der jungen Frau auf, weshalb sie die Kasselerin nicht weiterfahren ließen. Auch bei ihr schlug der anschließende Urintest positiv auf verschiedene Drogen an, weshalb sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen stellten die Polizisten auch ihren Autoschlüssel sicher, um zu verhindern, dass sie sich erneut drogenberauscht ans Steuer setzt. Ob beide letztlich ein Taxi genommen haben oder auf anderem Weg nach Kassel gekommen sind, ist nicht übermittelt.

Frau im Zug sexuell belästigt – Bundespolizei sucht Zeugen

Kassel (ots) – Eine 22-jährige Frau aus Kassel wurde gestern Abend (13.3./21:20

Uhr) Opfer einer sexuellen Belästigung. Die Frau war im Zug (RE 30) von

Frankfurt a.M. in Richtung Kassel Hauptbahnhof unterwegs. Ein bislang

Unbekannter setzte sich gegenüber der jungen Frau und manipulierte dabei an

seinem Geschlechtsteil. Nachdem die Frau die Handlungen wahrgenommen hatte, rief

sie umgehend die Bundespolizeiinspektion Kassel an. Nach Ankunft des Zuges

(21:27 Uhr) im Kasseler Hauptbahnhof, verließ der Unbekannte den Zug in

unbekannte Richtung. Die verständigte Streife konnte mit der offensichtlich

unter Schock stehenden Frau den Täter nicht mehr vor Ort feststellen.

Personenbeschreibung

Der Mann hatte eine Glatze und wird auf 1,85 m geschätzt. Er soll zudem eine

etwas dicklichere Statur gehabt haben. Gekleidet war der Unbekannte mit einer

schwarz-weißen Jacke und einer dunklen Hose. Weiterhin trug er eine schwarze

Umhängetasche mit sich.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter

www.bundespolizei.de zu melden.

Versuchter Aufbruch eines Getränkeautomaten – Bundespolizei sucht Zeugen

Hünfeld (Landkreis Fulda) (ots) – Im Bahnhof Hünfeld versuchten bislang

Unbekannte einen Süßwaren- und Getränkeautomaten mittels offener Flamme zu

öffnen. Der Versuch blieb jedoch erfolglos und hinterließ Brandspuren am Glas

des Automaten. Der Schaden wurde gestern Nachmittag (13.3./15 Uhr) festgestellt.

Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.

Körperliche Auseinandersetzung am Friedrichsplatz nach Demo

Kassel-Mitte: Am Samstagnachmittag wurden Beamte des Kasseler Innenstadtreviers wegen einer Schlägerei zum Friedrichsplatz gerufen. Dort trafen die Polizisten auf einen 36-Jährigen aus Kassel, der Schürf- und Platzwunden am Kopf aufwies. Für ihn riefen die Beamten zunächst einen Rettungswagen zur ambulanten Versorgung. Wie die Befragungen des Mannes und von Zeugen ergaben, hatte der 36-Jährige zuvor an einer Versammlung von Corona-Maßnahmen-Kritikern teilgenommen und war bereits nach dem Ende der Demo zu Fuß auf dem Friedrichsplatz unterwegs. Gegen 17:25 Uhr sollen ihm plötzlich zwei Männer das Schild mit der Aufschrift „Impfen kann tödlich sein“ von der Schulter gerissen und damit weggerannt sein. Er habe die beiden Unbekannten verfolgt und vor dem Fridericianum eingeholt, wo es schließlich zu der körperlichen Auseinandersetzung kam. Der 36-Jährige steht im Verdacht, die beiden anderen Männer mit einem Pfefferspray besprüht zu haben, wobei er sich offenbar auch selbst mit dem Reizstoff traf. Einer seiner Kontrahenten soll daraufhin mehrfach mit Fäusten auf ihn eingeschlagen haben, bis er zu Boden ging und auch Passanten eingriffen. Der mutmaßliche Schläger und sein Begleiter flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen. Das zuvor gestohlene Schild blieb am Tatort zurück. Die Fahndung nach beiden Männern führte nicht mehr zum Erfolg.

Die Kasseler Polizei ermittelt nun sowohl gegen den geflüchteten Mann als auch gegen den 36-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Bei dem Unbekannten, der sich zudem wegen des Diebstahls des Schildes zu verantworten hat, soll es sich um einen ca. 1,90 Meter großen Mann mit äußerst ungepflegtem Äußeren gehandelt haben, der schmutzige dunkle Kleidung trug.

Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Tatverdächtigen dauern an und werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe, EG 1, der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Identität dieses Mannes geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Vermisster 26-Jähriger wurde tot aufgefunden: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Zierenberg (Landkreis Kassel): Ein trauriges Ende nahm am gestrigen Sonntagabend die Suche nach dem seit dem 22.Januar 2022 vermissten Lukas B. aus Zierenberg. Gegen 18:20 Uhr wurde in einem unwegsamen Gelände in einem Dornenbusch im Bereich „An der Ziegelei“ in Zierenberg ein Leichnam gefunden, der als der vermisste 26-Jährige identifiziert werden konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

Bei der Suche nach Lukas B. aus Zierenberg hatte sich die Polizei im Januar mit Pressemitteilungen an die Öffentlichkeit gewandt und auch ein Foto des Vermissten veröffentlicht. Leider blieben die fortgesetzten Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ohne Erfolg.