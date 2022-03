Neustadt: Klimaschutzministerin Katrin Eder zu Besuch bei der SGD Süd

Neustadt an der Weinstraße – Der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) Prof. Dr. Hannes Kopf konnte die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder bei der SGD Süd in Neustadt begrüßen.

Nach der Vorstellung der SGD Süd mit den Fachabteilungsleitern ist die Ministerin in den persönlichen Austausch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der SGD Süd getreten. In einer digitalen Fragerunde konnten die Beschäftigten aller Dienstorte der SGD Süd ihre Fragen direkt an die Klimaschutzministerin richten.

Die SGD Süd ist als Umweltbehörde für das südliche Rheinland-Pfalz für viele Themen der nachhaltigen Entwicklung des Landes wie beispielsweise Erhalt der Biodiversität, Ausbau der erneuerbaren Energien, Schutz des Wassers, des Bodens, der Luft und zahlreichen weiteren Umweltthemen zuständig.