Mann nach Auto-Einbrüchen festgenommen – Geschädigte gesucht

Mannheim-Oststadt (ots) – Ein 42-jähriger Mann wurde am Freitagabend 11.02.2022 nach Auto-Einbrüchen im Stadtteil Oststadt auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Gottlieb-Daimler-Straße festgenommen. Bei seiner Festnahme führte der Mann mutmaßliches Diebesgut mit sich. Die Durchsuchung seiner Wohnung in Ludwigshafen förderte zahlreiches weiteres mutmaßliches Diebesgut zutage.

Gegen den Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim zwischenzeitlich durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl erlassen und der 42-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ein Teil der aufgefundenen Gegenstände konnte zwischenzeitlich mehreren weiteren gleichgelagerten Straftaten zugeordnet werden. Die Herkunft weiterer Gegenstände ist nach wie vor unklar.

Zur Zuordnung ist auf der Internet-Präsenz des Polizeipräsidiums Mannheim unter folgendem Link eine Übersicht der aufgefundenen Gegenstände veröffentlicht: https://ppmannheim.polizei-bw.de/eigentuemer-gesucht-nach-festnahme-eines-autoaufbrechers-weiteres-diebesgut-bei-wohnungsdurchsuchung-sichergestellt/

Geschädigte, denen einer oder mehrere der aufgeführten Gegenstände entwendet wurde, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt, Tel.: 0621/441125 oder dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Dreister Dieb im Supermarkt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein dreister Dieb schlug am Donnerstagvormittag 10.03.2022 in einem Lebensmittelmarkt in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten zu. Der Mann gelangte unbemerkt in das Büro der Filialleiterin des Marktes im Quadrat D 3 und entwendete aus deren Handtasche den Geldbeutel und das Mobiltelefon. Anschließend begab er sich wieder in den Verkaufsraum.

Hier fiel er der Filialleiterin auf, da er keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Erst nachdem sie ihn darauf angesprochen hatte und er gerade den Markt verließ, bemerkte sie ihren Geldbeutel und ihr Mobiltelefon in dessen Händen. Während sich dieser nun eilig die Örtlichkeit verließ, warf er den Geldbeutel der Filialleiterin und weitere Gegenstände unter geparkte Autos. Das Mobiltelefon behielt er weiter in seinem Besitz und ihm gelang die Flucht in Richtung Paradeplatz.

Bei einer Überprüfung der weggeworfenen Gegenstände konnte der Entlassungsbrief einer Klinik aufgefunden werden, der an einen 23-jährigen Mann adressiert war.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Person mit der Personenbeschreibung des flüchtigen Täters übereinstimmte und dass er bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Sachverhalte zur Anzeige gelangt war. Gegen den 23-Jährigen wird jetzt wegen Diebstahls ermittelt, nach ihm wird gefahndet.

Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Eine betrunkene Autofahrerin verursachte am Freitagmorgen 11.03.2022 im Stadtteil Schwetzingerstadt einen Verkehrsunfall. Die 58-jährige Frau war mit ihrem Mercedes zunächst auf der Stotzstraße in Richtung Viehhofstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung bog sie falsch ab, sodass sie in der Viehhofstraße in den Gegenverkehr geriet. Dort blieb sie zunächst rund 30 Sekunden entgegen der Fahrtrichtung mitten auf der Fahrbahn stehen.

Anschließend wendete sie ihr Fahrzeug und beschleunigte in Fahrtrichtung Ludwigshafener Straße. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Mercedes und prallte gegen die dortige Ampel. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die 53-jährige Fahrerin des Mercedes sowie ihr 47-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu und wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser eingeliefert.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ampel wurde ebenfalls beschädigt. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Noch an der Unfallstelle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem der 58-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 3,3 Promille. Ihr wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen die Frau wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim-Rheinau (ots) – Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Stadtteil Rheinau. Ein 49-jähriger Mann war gegen 23 Uhr mit seinem 5er-BMW auf der Relaisstraße in Richtung Karlsplatz unterwegs. Am Kreisverkehr am Karlsplatz nahm er einem 26-jährigen Ford-Fahrer, der den Kreisverkehr in Richtung Rheinauer Ring befuhr, die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen.

Dabei erlitt der Fahrer des Ford leichte Verletzungen, eine sofortige medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Sowohl der BMW als auch der Ford waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Zwei Mülltonnen in Brand gesetzt – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am frühen Freitagmorgen 11.03.2022 gegen 04:30 Uhr setzte ein bislang unbekannter Täter 2 Mülltonnen im Quadrat K4 in Brand und flüchtete unerkannt. Ein Zeuge bemerkte den Brand und verständigte die Einsatzkräfte. Eine Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt konnte bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr Mannheim die Flammen mittels Feuerlöscher eindämmen und so ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern.

Durch die weiteren Löscharbeiten der Feuerwehr kam es zu Verschmutzungen in den Kellerräumen des Wohnhauses, da die Brandörtlichkeit in der Näher zweier geöffneter Kellerfenster lag. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Hinweise auf einen Täter liegen derzeit keine vor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

Heidelberg

Täuschung über Führerschein gescheitert

Heidelberg-Emmertsgrund (ots) – Am Donnerstagnachmittag 10.03.2022 gegen 14 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Heidelberg einen 39-jährigen Mann in der Otto-Hahn-Straße. Der KIA-Fahrer gab an, dass er seinen Führerschein vergessen habe und teilte den Beamten seine angeblichen Personalien mit. Bei der näheren Überprüfung der Angaben ergaben sich Unstimmigkeiten.

Hiermit konfrontiert räumte der 39-Jährige schließlich ein, dass er über keine Fahrerlaubnis verfügt. Die Fahrt für den Mann war daher beendet. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Seine Frau muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, da sie ihm als Halterin des Fahrzeuges die Fahrt ohne Führerschein ermöglichte.