Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden-Westend, Scharnhorststraße, 01.03.2022, 18.25 Uhr,

(pl)Ein 19-jähriger junger Mann wurde am Dienstagabend in der Scharnhorststraße

im Westend von mehreren maskierten Tätern mit Pfefferspray besprüht. Nach

Angaben des Geschädigten habe er sich gegen 18.25 Uhr vor einem Architekturbüro

aufgehalten, als er von den unbekannten Personen plötzlich mit Pfefferspray

attackiert worden sei. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden

gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter ruft an, Wiesbaden, 01.03.2022, 09.00 Uhr,

(pl)Ein Betrüger hat sich am Dienstag als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben

und eine Frau aus Wiesbaden hinters Licht geführt. Letztendlich erbeutete der

Täter rund 6.000 Euro. Unangekündigt klingelte gegen 09.00 Uhr das Telefon der

Wiesbadenerin und ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter berichtete von einem

Problem mit dem Computer der Angerufenen. Tatsächlich wollte der Anrufer aber

nicht helfen, sondern lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte

dem Täter leider. Nachdem dem Betrüger in dem Telefonat Zugriff zum Computer

gewährt worden war, kam es zu Geldabhebungen. Die Polizei warnt dringend davor,

auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma

wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen

anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von

Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche

Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das

Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein

Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

Falsche Polizisten am Telefon,

Wiesbaden, 01.03.2022,

(pl)Am Dienstag wurden mindestens sechs Personen aus Wiesbaden von falschen

Polizeibeamten angerufen. In den bekanntgewordenen Fällen ließen sich die

Angerufenen von den Geschichten der Betrüger glücklicherweise nicht aufs

Glatteis führen, so dass die Telefonate rechtzeitig abgebrochen wurden und die

echte Polizei verständigt wurde. Aufgrund der vielfachen Anrufe erneut der

Hinweis der Polizei: Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach

Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen

gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben

überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die

richtige Polizei unter der Notrufnummer 110.

Eingangstüren halten Einbrechern stand, Mainz-Kostheim, Zelterstraße,

28.02.2022, 14.00 Uhr bis 01.03.2022, 08.30 Uhr,

(pl)Die Hauseingangstüren eines Wohnkomplexes in der Zelterstraße in

Mainz-Kostheim haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen

Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten erfolglos versucht, die

Türen aufzuhebeln und hierbei einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro

versuracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher scheitern zunächst und suchen dann Keller

auf, Oestrich-Winkel, Hauptstraße, Dienstag, 01.03.2022, 01:00 Uhr bis 09:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in Oestrich-Winkel in den Keller

eines Wohnhauses eingebrochen. Wie sich vor Ort zeigte, hatten die Täter

zunächst vergeblich versucht die Hauseingangstüre aufzuhebeln, umso in das

eigentliche Wohnhaus einzusteigen. Als dies offenbar nicht gelang, verschafften

sie sich Zutritt zu den angrenzenden Kellerräumen und entwendeten letztlich eine

Digitalkamera.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Trickdiebstahl vor Einkaufsmarkt, Taunusstein-Neuhof, Idsteiner Straße,

Mittwoch, 02.03.2022, 10:10 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen ist ein Taunussteiner Bürger vor einem Supermarkt in

Taunusstein-Neuhof durch die perfide Masche eines Trickdiebes um sein Geld

gebracht worden. Gegen 10:10 Uhr habe ein unbekannter Mann den 84-Jährigen auf

dem Kundenparkplatz des Marktes in der Idsteiner Straße angesprochen. Der Mann

habe den Senior gebeten, ihm Geld zu wechseln. Als der Taunussteiner der Bitte

nachkam und seine Geldbörse zückte, sei er von dem Unbekannten abgelenkt worden.

Im Zuge dessen seien mehrere Geldscheine gestohlen worden. Der Täter sei etwa 40

Jahre alt und 185 cm groß gewesen. Er habe dunkle Kleidung getragen und Deutsch

mit „osteuropäischem Dialekt“ gesprochen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt, Landesstraße 3274 Idstein

Richtung Oberauroff, Dienstag, 01.03.2022, 12:00 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß

auf der L 3274 zwischen Idstein und Oberauroff schwer. Gegen 12.00 Uhr fuhr ein

64-jähriger mit seinem Hyundai I30 die Landesstraße von Idstein in Richtung

Oberauroff entlang. Ersten Ermittlungen zufolge bremste der Mann mit seinem Pkw,

um vorschriftswidrig zu wenden. Ein hinter dem Hyundai fahrender 17-Jähriger

schaffte es nicht mehr rechtzeitig mit seinem Kraftrad der Marke „Kawasaki“

abzubremsen, sodass er auf den Hyundai auffuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte

sich der Motorradfahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Er musste zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur

genauen Unfallursache dauern an. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von

etwa 5.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Erneut Pkw beschädigt, Hünstetten, Strinz Trinitatis, Panroder Straße,

Montag, 28.02.2022, 23:30 Uhr bis Dienstag, 01.03.2022, 09:30 Uhr Montag,

14.02.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag, 15.02.2022, 07:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag beschädigten Unbekannte in Strinz Trinitatis mit

Steinwürfen ein geparktes Fahrzeug. Bereits Mitte Februar wurde dort ebenfalls

ein geparktes Fahrzeug auf ähnliche Art und Weise beschädigt. Unbekannte hatten

im Schutze der Dunkelheit die Windschutzscheibe eines weißen VW Kombi

eingeworfen und dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro

verursacht. Wie bereits am 15.02.2022 von der Polizei veröffentlicht wurde, kam

es in der Nacht vom 14.02.2022 auf den 15.02.2022 an derselben Örtlichkeit zu

einem ähnlichen Vorfall. Hierbei beschädigten Unbekannte die Windschutzscheibe

und die Motorhaube eines weißen Opel Corsa. Ob beide Taten im Zusammenhang

stehen, wird derzeit geprüft. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein

nimmt Hinweise zu beiden Taten unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.