Festnahme von Einbrechern,

Flörsheim am Main, Jahnstraße, Dienstag, 01.03.2022, 01:25 Uhr

(fj)In der Nacht von Montag auf Dienstag nahm die Polizei in Flörsheim zwei Einbrecher fest. Gegen 01:25 Uhr wurde der Polizei von einem Sicherheitsdienst mitgeteilt, dass zwei verdächtige Personen auf der Überwachungskamera der Sophie-Scholl-Schule in der Flörsheimer Jahnstraße festgestellt wurden. Die Schule wurde zunächst von mehreren Polizeistreifen umstellt. Als die Polizistinnen und Polizisten das Schulgelände betraten, konnten sie bereits einen 28-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, der sich hinter einem Container versteckt hatte. Die Einbrecher stiegen mutmaßlich durch ein Fenster in das Schulgebäude ein. Im Schulgebäude schlugen die Einbrecher mit einem Feuerlöscher eine Glasscheibe ein und gelangten so in den Verwaltungstrakt. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie mehrere mobile Endgeräte. Der Wert des Diebesgutes liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Bei der Absuche des Schulgeländes konnte ein zweiter 27-jähriger Tatverdächtiger, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte, vorläufig festgenommen werden. Außerdem wurde das Diebesgut auf dem Schulgelände aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Festgenommenen wurden zunächst für weitere Maßnahmen zur Polizeidienststelle gebracht. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verantworten müssen.

Einbruch in Vereinsheim,

Flörsheim am Main, Hauptstraße, Montag, 28.02.2022, 21:30 Uhr bis Dienstag, 01.03.2022, 19:00 Uhr

(fj)Zwischen Montagabend und Dienstagabend brachen unbekannte Täter in der Hauptstraße in Flörsheim in das Vereinsheim eines Sportvereines ein. Die Einbrecher drückten einen Rollladen hoch und hebelten das Fenster auf. Nachdem sie ins Gebäude gelangt waren, brachen sie ebenfalls gewaltsam eine Tür zu einem Büroraum auf. Die Täter entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld und diversen Schlüsseln. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt. Der entstandene Sachschaden, der um ein Vielfaches größer als der Wert des Diebesgutes ist, wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Einbruch in Pizzeria,

Sulzbach (Taunus), Schwalbacher Straße, Montag, 28.02.2022, 22:00 Uhr bis Dienstag, 01.03.2022, 09:30 Uhr

(fj)In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in eine Pizzeria in Sulzbach ein. Den Tätern gelang es, die Terassentür des Objektes gewaltsam zu öffnen. Sie betraten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, technische Geräte, mehrere Flaschen alkoholischer Getränke sowie zwei Rucksäcke mit Firmendokumenten. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesgutes liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Täter flüchteten bislang unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Busfahrer beleidigt,

Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Dienstag, 01.03.2022, 07:40 Uhr

(fj)Am Dienstagmorgen wurde ein Busfahrer in Hofheim von einem Fahrgast beleidigt. Der 54-jährige Busfahrer bat einen Fahrgast, der gegen 07:40 Uhr in den Bus zustieg, seine Fahrkarte vorzuzeigen. Der unbekannte Täter im Alter von etwa 18-25 Jahren, der keinen Fahrschein besaß, beleidigte den Busfahrer daraufhin. Der Busfahrer erstattet im Laufe des Vormittages Anzeige bei der Polizei in Hofheim. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Diebstahl aus Wohnung,

Hochheim am Main, Hinter der Hochstätte, Dienstag, 01.03.2022, etwa 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(fj)Am Dienstagnachmittag entwendeten Diebe Schmuck und Bargeld aus einem Einfamilienhaus in Hochheim. Eine Seniorin begab sich kurzzeitig in den Garten hinter ihrem Haus und ließ währenddessen ihre Hauseingangstüre offen. Diese Gelegenheit nutzten unbekannte Täter und betraten das Haus in der Straße „Hinter der Hochstätte“. Die dreisten Diebe durchsuchten ein Zimmer, wurden fündig und entwendeten Bargeld und Schmuck. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

Pkw in Okriftel zerkratzt,

Hattersheim am Main, Okriftel, Saalburgstraße, Samstag, 26.02.2022, 15:00 Uhr bis Sonntag, 27.02.2022, 08:30 Uhr

(fj)Am Dienstag wurde der Polizei bekannt, dass unbekannte Täter einen in der Saalburgstraße in Hattersheim-Okriftel geparkten 3er BMW in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw,

Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, Dienstag, 01.03.2022, 12:00 Uhr bis 13:40 Uhr

(fj)Ein auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Kronberger Straße in Bad Soden geparkter blauer VW Tiguan wurde am Dienstagmittag zwischen 12:00 Uhr und 13:40 Uhr mit einem spitzen Gegenstand von unbekannten Tätern zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.