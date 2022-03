Heidelberg-Ziegelhausen: 62-Jährige verursacht unter Alkoholeinfluss Unfall und flüchtet

Heidelberg-Ziegelhausen (ots) – Unter Alkoholeinfluss verursachte am

Montagnachmittag eine 62-jährige Mercedes-Fahrerin einen Verkehrsunfall und

flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Frau war gegen 16.30 Uhr mit

ihrem Mercedes im Sitzbuchweg bergwärts unterwegs. Auf gerader Strecke stieß

sie, bei einer Durchfahrtsbreite von über drei Metern, gegen einen am linken

Fahrbahnrand geparkten VW-Golf. Anschließend fuhr sie zunächst weiter, parkte

ihr Fahrzeug jedoch wenig später am Fahrbahnrand und entfernte sich zu Fuß von

der Unfallstelle. Es war Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden.

Der Unfall wurde jedoch von einer Zeugin beobachtet, die daraufhin die Polizei

verständigte. Bei einer Überprüfung der Halteranschrift konnte die 62-Jährige

angetroffen werden. Sie war deutlich alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen

Wert von über 1,6 Promille. Ihr wurden daraufhin Blutproben entnommen, um zu

ermitteln, wie stark die Frau zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss

alkoholischer Getränke gestanden hatte. Gegen sie wird nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Ihr Führerschein wurde

einbehalten.