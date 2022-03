Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Fritteuse, in Bowlingcenter – 1. Meldung

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Heute kurz nach 16 Uhr geriet in der

Küche des Bowlingcenters Schwetzingen in der Rheintalstraße vermutlich aufgrund

eines technischen Defekts eine Fritteuse in Brand und es entwickelte sich

starker Rauch.

Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Das komplette Gebäude ist derzeit noch

stark verraucht.

Während des Brands hielten sich insgesamt zwei Beschäftigte und drei Familien

mit ihren Kindern in dem Gebäude auf. Bereits vor Eintreffen die Rettungskräfte

war das Gebäude geräumt. Die drei Familien mit ihren Kindern wurden nicht

verletzt und haben bereits den Brandort nach Hause verlassen.

Die Rheinstraße wurde gesperrt und es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen im

Bereich des Brandorts. Der Rauch zieht in Richtung B 535. Verkehrsmaßnahmen im

Bereich der Bundesstraße sind derzeit nicht erforderlich.

Vorsorglich wurde eine der beiden Beschäftigten des Bowlingcenters vor Ort mit

Sauerstoff versorgt. Eine weitere Person kam mit einem Rettungswagen vorsorglich

in ein nahegelegenes Krankenhaus, da die Frau längere Zeit in dem Objekt Rauch

eingeatmet hat.

Nach ersten Schätzung beläuft sich der Sachschaden auf circa 100.000 Euro.

Sinsheim: Unfall auf B 292 bei Eschelbach; Auto Totalschaden

Sinsheim (ots) – Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der B 292, zwischen Dühren

und Eschelbach ein Verkehrsunfall, bei dem das Fahrzeug eines 29-Jährigen total

beschädigt wurde.

Der Mann war in Richtung Eschelbach unterwegs, als er gegen 6.30 Uhr, kurz vor

dem Ortseingang von Eschelbach in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet,

zunächst nach rechts mit der Leitplanke kollidierte und schließlich nach links

über die Gegenfahrbahn in die dortige Leitplanke krachte.

Dabei wurde sein VW total beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Andere Verkehrsteilnehmer wurden nach derzeitigen Kenntnisstand nicht gefährdet.

Der Autofahrer lieb zum Glück unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf über

5.000.- Euro geschätzt.

Weinheim-Sulzbach/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Schulgebäude – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Weinheim-Sulzbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter richteten in der

Zeit zwischen Samstag, 26.02.2022 und Montag, 28,.02.2022 Schäden an einer

Schule im Weinheimer Ortsteil Sulzbach an. Die Unbekannten stiegen offenbar

unter Zuhilfenahme von Mülltonnen und des Blitzableiters auf das Dach des Anbaus

der Grundschule in der Goethestraße. Hier zerstörten sie anschließend die

Oberlichter und rissen den Blitzschutz aus der Wand. In das Gebäudeinnere waren

sie jedoch nicht vorgedrungen.

Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.:

06201/1003-0 zu melden.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Apotheke – Zeugen gesucht!

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Dienstagmorgen gegen 3:30 Uhr

brach ein bisher unbekannter Täter in eine Apotheke in der Hauptstraße ein. Der

Täter warf nach bisherigem Ermittlungsstand einen großen Stein auf die

Schiebetür im Eingangsbereich, wodurch diese stark eingedrückt wurde. Durch die

dadurch entstandene Öffnung gelang es dem Unbekannten in die Apotheke

einzudringen und Bargeld in Höhe von 100 Euro zu stehlen. Erste Hinweise auf den

Täter sowie die Aufzeichnungen der Videoüberwachung werden derzeit ausgewertet.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls

aufgenommen. Hinweise auf die Tat oder den Täter werden telefonisch unter

06222/5709-0 entgegengenommen.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von zwei E-Bikes aus Kellerparzelle, Zeugenaufruf

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Sichtlich überrascht war wohl ein Ehepaar

eines Anwesens in der Dielheimer Straße als sie das Vorhängeschloss zu ihrer

Kellerparzelle aufschlossen und feststellen mussten, dass ihre beiden E-Bikes

fehlten.

In der Zeit von Sonntagmorgen, 8 Uhr, bis Montagmorgen, kurz nach 7 Uhr,

gelangten bislang unbekannte Täter in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses.

Auf bisher unbekannte Weise öffneten sie die Kellertür der Eheleute und

entwendeten hieraus zwei dort abgestellte E-Bikes, Marke Victoria, im Gesamtwert

von circa 5.000 Euro. Das Vorhängeschloss und auch die Holzgittertür zu der

Parzelle wiesen keinerlei Aufbruchspuren auf und schlossen ordnungsgemäß.

Die durch die Polizei durchgeführte Befragung von Anwohnern und Nachbarn verlief

bisher ergebnislos.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222. 5709-0,

in Verbindung zu setzen.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht, 86-jähriger Unfallverursacher ermittelt.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Montagvormittag, gegen 10:40

Uhr rangierte ein 86-jähriger Mazda-Fahrer in der Grundelbachstraße mit seinem

Auto aus einer Parklücke. Hierbei streifte er mit der vorderen Stoßstange einen

geparkten Pkw BMW und entfernte sich anschließend ohne seine Pflichten als

Unfallverursacher nachgekommen zu sein, unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei der Unfallaufnahme konnte der 33-jährige Halter des geparkten Autos den

Polizeibeamten des Polizeireviers Weinheim das Kennzeichen des Unfallflüchtigen

per Videoaufzeichnung präsentieren. Ermittlungen führten daraufhin direkt zu dem

in einer Nachbargemeinde wohnhaften Verursacher, der durch die Polizei

verständigt wurde und zurück zur Unfallstelle kam.

Zwar war der Mann überrascht und gab an, einen Unfall nicht bemerkt zu haben,

aber die Überprüfung der Spurenlage vor Ort waren eindeutig.

Trotz des hohen Fremdschadens an dem BMW von circa 4.000 Euro, konnte der

86-jährige seinen Führerschein bis auf Weiteres behalten. Er muss nun allerdings

mit einer Strafanzeige wegen Unfallflucht rechnen.

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Kleinstunfall, Mauer und Metallzaun stürzen ein, Lkw-Fahrer aus Kiew mündlich verwarnt

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 59-jähriger ukrainischer Fahrer eines

Sattelzuges aus Kiew hatte sich am Montagabend, gegen 20 Uhr aufgrund fehlender

Ortskenntnisse in der Straße „Promenadenweg“ regelrecht festgefahren.

Beim Rangieren mit seinem Sattelzug stieß das schwergewichtige Fahrzeug gegen

eine Mauer mit einem Metallzaun, die nachgeben mussten und umfielen.

Gemeinsam mit zu hilfekommenden Anwohnern und einer Streife des Polizeireviers

Mannheim-Neckarau konnte der Fahrer über den Promenadenweg – Hofstraße – L 4143

hinausgeleitet werden und seine Fahrt mit geringem Schaden am eigenen Fahrzeug

fortsetzen. An der Mauer und am Zaun entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Die unfallaufnehmenden Polizeibeamten beließen es bei einer mündlichen

Verwarnung des Ukrainers.

Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine VW-Fahrerin fuhr auf einen Pkw auf

und verließ die Unfallstelle ohne anzuhalten und ohne ihre Personalien

anzugeben.

Am gestrigen Montag, gegen 18:30 Uhr fuhr eine bisher unbekannte Autofahrerin

mit ihrem weißen VW Polo oder Golf die Schulstraße in Richtung Karlstraße.

Eine 49-jährige Fahrerin eines Opel Meriva musste verkehrsbedingt an der

Einmündung, Höhe Karlstraße, anhalten. Die hinter ihr fahrende VW-Fahrerin fuhr

dabei mit ihrem Pkw leicht auf und es entstand Sachschaden. Die Geschädigte

konnte die Fahrerin in ihrem Rückspiegel noch sehen, wie sie mit ihren Händen

gestikulierte und den Unfall offensichtlich bemerkt hatte.

An der Einmündung Karlstraße bog die Geschädigte mit ihrem Auto nach links, die

Unfallverursacherin entgegengesetzt nach rechts in Richtung Wilhelmstraße ab.

Ohne anzuhalten und ihre Personalien anzugeben, entfernte sich die

Unfallverursacherin von der Unfallstelle.

An dem Opel entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Der unfallflüchtige weiße

VW wurde am vorderen Bereich beschädigt.

Das Teilkennzeichen des flüchtigen Pkw (HD-Z …) konnte abgelesen werden. Die

Fahrerin wird wie folgt beschrieben: 50 – 60 Jahre alt mit braunem gelockten

Haar.

Zeugen oder die Unfallverursacherin werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Sinsheim, Tel.: 07261. 690-0, in Verbindung zu setzen.

Neckargemünd: Graues Auto bei Unfall beschädigt; Halter bitte melden

Neckargemünd (ots) – Am Montagvormittag, kurz nach 10 Uhr, beschädigte eine

63-jährige Mitsubishi-Fahrerin in der Jahnstraße beim Ausparken ein älteres,

graues Auto. Ihrer Meinung nach soll es sich dabei um einen Audi gehandelt

haben. Bei der nahegelegenen Stadtverwaltung erkundige sie sich über das

Fahrzeug und den oder die Fahrerin. Als die Frau kurze Zeit später zu ihrem

Fahrzeug zurückkam, war das graue Fahrzeug weg. Inwiefern durch den Parkrempler

an diesem Fahrzeug ein Schaden entstand, steht noch nicht fest. Deshalb wird der

Halter/Fahrer des grauen Autos gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd,

Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Leimen-Lingental/Gaiberg: Brennendes Müllfahrzeug; Sperrung L 600 aufgehoben; Pressemitteilung Nr. 2

Leimen-Lingental/Gaiberg (ots) – Die Sperrung der L 600 zwischen Gaiberg und

Leimen ist seit 9 Uhr wieder aufgehoben. Die Sperrung war notwendig geworden,

nachdem am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, ein Müllfahrzeug auf der L 600 inmitten

von Lingental aus bislang unbekannten Gründen zu brennen begann. Das

Schwerfahrzeug wurde noch auf den Parkplatz eines Gutshofs gefahren.

Die Leimener Feuerwehr versuchte mit rund 30 Einsatzkräften das Feuer zu

löschen, konnte jedoch nicht verhindern, dass das Fahrzeug vollständig

ausbrannte. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Wie die ersten Ermittlungen ergaben, dürfte dein technischer Defekt der

Elektroleitungen, die zwischen dem Führerhaus und dem Aufbau verlaufen, Grund

für das Feuer gewesen sein.

Die L 600 war zwischen der Heltenstraße in Leimen und dem

Manfred-Lautenschläger-Kreisel für rund zwei Stunden voll gesperrt.

Dadurch ergaben sich erhebliche Verkehrsbehinderungen im Frühverkehr, der

weiträumig umgeleitet werden musste. Dies wirkte sich auch auf Gaiberg und in er

Folge auch auf die Umeitungsstrecke und die Heidelberger Innenstadt

(Weststadt-Steigerweg und Altstadt-Gaiberger Weg/Klingenteichweg) aus.

Aufgrund gefrierenden Löschwassers verzögerte sich die Freigabe der L 600

schließlich noch. Der Bauhof der Stadt Leimen sowie die Straßenmeisterei mussten

deshalb die Straße großflächig abstreuen.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto beschädigt – Polizei sucht Zeugen!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag

zwischen 07:25 Uhr und 16:40 Uhr im Bahnweg. Ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer beschädigte einen auf Höhe der Hausnummer 22 geparkten Dacia und

entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen

Festellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro.

Bei dem unfallverursachenenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen

weißen Ford.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher, sowie dessen

Fahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter

der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde am Montag zwischen

18:30 Uhr und 20:45 Uhr in der Franz-Dusberger-Straße. Bislang unbekannte Täter

verschafften sich mittels einem Hebelwerkzeug Zutritt zu einer Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus. Im Inneren der Wohnung wurden mehrere Zimmer durchsucht und

Schränke durchwühlt. Hierbei wurde Schmuck und ein Geldbeutel entwendet. Die

genaue Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

