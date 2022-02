Einbruch in Kirche – Wer kann Hinweise geben?

Bickenbach (ots) – Eine Kirche in der Jugenheimer Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Mittwoch 23.2. und Donnerstag 24.2.2022 in das Visier Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge, gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt ins Innere. Dort machten sie sich unter anderem an Schränken zu schaffen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie keine Beute und suchten das Weite.

Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 in Darmstadt nehmen unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Hühnerdiebe beim Geflügelzuchtverein

Babenhausen (ots) – Mindestens 7 “Sulmtaler”-Zuchthühner gerieten zwischen Donnerstag an Nachmittag (24.2.) und Freitagmorgen (25.2.) in das Visier von Hühnerdieben. Die Unbekannten beschädigten nach jetzigem Kenntnisstand einen Zaun, um auf das Gelände des Geflügelzuchtvereins in der Straße “Am Viehtrieb” zu gelangen. Im Anschluss entwendeten sie 5 Hennen und 2 Hähne aus ihren Gehegen.

Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort der entwendeten Zuchthühner geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Nach Unfall Zeugen gesucht

B45/Groß-Umstadt (ots) – Bereits am Mittwoch 23.2.2022 ereignete sich gegen 11.40 Uhr auf der Bundesstraße 45, in Fahrtrichtung Dieburg, kurz vor der Ausfahrt Groß-Umstadt ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender Saab touchierte nach derzeitigem Kenntnisstand, beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen, den linken Frontbereich einer Sattelzugmaschine.

Es entstanden Schäden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben hierzu machen können. Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen sind unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu erreichen.

Darmstadt

Brennender Mülleimer ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots) – Ein in einer Schultoilette in Brand geratener Mülleimer hat am Freitagvormittag (25.2.) die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Die Polizeibeamten und ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Darmstadt rückten nach ihrer Alarmierung gegen 11 Uhr in die Julius-Reiber-Straße aus.

Der Müllbehälter wurde gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen ist kein großer Sachschaden entstanden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und werden weitere Ermittlungen zeigen.

Kreis Bergstraße

Einbrecher durch Hupen gewarnt

Lautertal (ots) – Während Einbrecher am Donnerstag 24.02.2022 gerade dabei waren, ein Haus in der Krehberger Straße/ Bereich Auf der Höhe zu durchwühlen, ist die Bewohnerin heimgekommen. Ein Komplize wartete während der Tat im Auto und hat seinen Partner mit der Hupe gewarnt.

Eiligst verließ der Einbrecher das Haus und stieg in den weißen Kombi mit ausländischen Kennzeichen. Der Wagen brauste gegen 18.25 Uhr in Richtung Gadernheim davon. Für den Einbruch wurde die Haustür aufgebrochen.

Nach erster Durchsicht fehlt nichts. Wem ist das gesuchte Auto aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252/706-0.

Blockade auf Mountain-Bike-Trail

Gorxheimertal (ots) – Ein Streckenpate der für den Mountain-Bike-Trail oberhalb von Birkenau Buchklingen verantwortlich ist, hat an zwei Tagen im Februar bemerkt, dass in der Einfahrt des Trails mit dem Namen Sektion 1, ein Rechen eines alten Heuwenders lag. Bei der ersten Feststellung am 9. Februar legte er den Rechen noch zur Seite. Am 12. Februar entfernte er den Rechen gänzlich, der im Bereich der Böhm Hütte am unteren Hohlweg lag.

Die Polizei hat seit mehreren Jahren, seitdem die Strecke von Mountain-Bikern genutzt wird, immer wieder Meldungen erhalten, dass in unregelmäßigen Abständen Blockaden, wie schweres Gehölz oder Äste, auf der Strecke ausgelegt waren.

In dem aktuellen Fall lag der Rechen in einer Senke, die nicht einsehbar war. Diese Blockade stellte eine akute Sturz- und Verletzungsgefahr für Radfahrer dar. Die Polizei vermutet als Hintergrund der Tat eine Abneigung gegen Radfahrer, die den Trail nutzen.

Für die Ermittlungen werden daher dringend Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Telefon: 06207 / 9405-0.

Mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt

Bensheim (ots) – Bereits am Dienstagabend 22.2.2022 gegen 19 Uhr, kam es in der Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Madza gegen einen geparkten Opel gestoßen war. Der Opel wurde durch den Aufprall auf den vor ihm parkenden Hyundai geschoben und dieser wiederum auf ein bislang unbekanntes Fahrzeug.

An dem unbekannten Wagen dürfte nach jetzigem Stand die hintere Stoßstange beschädigt sein. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen und insbesondere nach dem noch unbekannten Besitzer und dessen Wagen. Diese werden gebeten, sich bei Hinweisen unter der Telefonnummer 06251/8468-0 bei der Polizeistation Bensheim zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen