Sattelzug landet nach Reifenplatzer auf der Seite

Autobahn 7/Felsberg (ots) – In der Nacht zum heutigen Freitag sorgte ein Reifenplatzer bei einem Sattelzug auf der Autobahn 7 bei Felsberg in Fahrtrichtung Norden dafür, dass das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und auf die rechte Seite fiel. Der Fahrer wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung inzwischen bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Die Bergung des auf der Schutzplanke liegenden Sattelzuges ist noch nicht abgeschlossen und wird voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern. Aktuell sind noch der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ereignete sich der Unfall gegen Mitternacht. Der 51 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen war mit dem Sattelzug in Richtung Norden unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Melsungen und Guxhagen, etwa einen Kilometer vor dem Parkplatz Quillerwald, hatte sich der Reifenplatzer ereignet, woraufhin das Fahrzeuggespann auf die Seite fiel.

Ein unmittelbar nachfolgender Lkw, an dessen Steuer ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Schweinfurt in Bayern saß, war noch auf den mittleren Fahrstreifen ausgewichen, hatte mit der rechten Seite seines Aufliegers aber den umgestürzten Sattelzug touchiert. An dem auf der rechten Seite liegenden Sattelzug, der mit verschiedenen Waren, unter anderem Parfüm, beladen war, war ein erheblicher Schaden entstanden.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 85.000 Euro beziffert. Den Schaden an dem anderen Lkw beziffern die eingesetzten Beamten mit ca. 5.000 Euro, den an der Leitplanke mit ca. 10.000 Euro.

