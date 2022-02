Kaiserslautern- Große Ehre für die 2. Herrenmannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg. Das Perspektivteam wurde von der Rheinpfalz für die Wahl zur Mannschaft des Jahres 2021 nominiert.

Bis zum 13. März läuft die Abstimmung, die online und per Post durchgeführt werden kann. Und diese Nominierung hat sich das junge Team von TuS-Trainer Sebastian Wächter mehr als verdient. Schon die Pfalzligameisterschaft im Jahr 2019 und der anschließende Aufstieg in die Oberliga waren mehr als eine kleine Sensation. Dass die Mannschaft aber in der laufenden Saison konstant unter den Top4 rangiert, zwischenzeitlich sogar von der Tabellenspitze grüßte, haben selbst die kühnsten Optimisten nicht erwartet. Die Mischung aus erfahrenen und jungen, hungrigen Spielern passt. Da steht eine verschworenen Gemeinschaft auf dem Platz, die sich auch außerhalb des Spielfelds gut verstehen.

Bis zum 13. März kann online unter www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-kaiserslautern oder per Coupon in der Printausgabe der Rheinpfalz (per Post an: Die Rheinpfalz, Pariser Str. 16, 67655 Kaiserslautern) abgestimmt werden. Und vielleicht gewinnt ihr bei der Verlosung noch ein schickes iPad.