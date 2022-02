Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 22.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Friedelsheim, Bad Dürkheim: Anrufe von falschen Polizeibeamten

Friedelsheim / Bad Dürkheim (ots) – Am 21.02.2022, gegen 19.15 Uhr, erhielt eine 70-Jährige aus Friedelsheim einen Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin. Diese sprach die ältere Dame mit ihrem Namen an, nannte ihre Wohnadresse und forderte sie auf, nachzuschauen, ob ihre Haustür verschlossen sei. Die Betroffene erkannte sofort den Betrug und beendete direkt das Gespräch. Ebenfalls am 21.02.2022, gegen 19.30 Uhr, rief eine Frau bei einer 61-Jährigen aus Bad Dürkheim an und gab sich als „Frau Weiß von der Polizeiinspektion Bad Dürkheim“ aus. Bevor diese weiterreden konnte, wurde glücklicherweise die Verbindung unterbrochen. Beide Damen sind im öffentlichen Telefonbuch erfasst.

Beachten Sie die Hinweise Ihrer Polizei, um sich vor Betrügern am Telefon zu schützen:

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) und geben sie keinen Straßennamen an. So können die Täter Sie gar nicht erst ausfindig machen.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie es der Polizei. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Haßloch: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Haßloch (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag Morgen 08:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Scheffelstraße in Haßloch ein und durchsuchten das Haus offenbar nach Wertgegenständen. Die Bewohner befanden sich zum Tatzeitpunkt in Urlaub. Ob und ggf. was entwendet wurde steht noch nicht fest. Eine Schadenshöhe kann somit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet an dieser Stelle die Bürger, verdächtige Fahrzeuge oder Personen, die sich auffällig verhalten, der Polizei zu melden.

Neustadt / Lindenberg: Ihre Fahrzeuge nicht rechtzeitig umgemeldet

Neustadt/Weinstraße und Lindenberg (ots) – Ihre Fahrzeuge nicht rechtzeitig umgemeldet haben zwei Fahrzeugführer, welche jeweils mit ihren Fahrzeugen, welche über eine ausländische Zulassung verfügten, am Morgen des 22.02.2022 unterwegs waren.

Zunächst wurde um 07:15 Uhr ein 56-Jähriger mit seinem Fahrzeug in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Hier wurde bekannt, dass der Fahrzeugführer, welcher gleichzeitig Halter des Fahrzeuges war, schon über ein Jahr in Deutschland ordnungsbehördlich gemeldet ist. Daher hätte dieser sein Fahrzeug ummelden müssen. Das gleiche Schicksal ereilte eine 53-Jährige Dame aus Neustadt, welche das Fahrzeug ihres Bekannten, welches ebenfalls über eine ausländischer Zulassung verfügte, in der Hauptstraße in 67473 Lindenberg um 10:15 Uhr führte. Auch diese Fahrzeugführerin wurde durch Beamte der Polizei Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Bekannte der 53-Jährigen, welcher Halter des Fahrzeuges ist, seit über 10 Jahren in Deutschland gemeldet ist. Dieser hätte aufgrund dieser Tatsache ebenfalls sein Fahrzeug ummelden müssen.

Alle Beteiligte müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):