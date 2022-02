Friedberg: Die Polizei-News

Mann soll sich gegenüber Kindern entblößt haben

Büdingen (ots) – Nach einem Vorfall am Donnerstag 10.02.2022 ermittelt die Friedberger Kriminalpolizei, unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs zum Nachteil mehrerer Kinder. Gegen 16.30 Uhr war auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Bahnhofstraße ein 40-jähriger Mann zunächst durch verbale Pöbeleien aufgefallen. Schließlich soll er sein Geschlechtsteil ausgepackt und zur Schau gestellt haben. Zeugenangaben zufolge hatten dies auch mehrere Kinder mit ansehen müssen.

Die hinzugerufene Polizeistreife nahm den unter Alkoholeinfluss stehenden Beschuldigten kurz darauf in Gewahrsam. Den Rest des Abends verbachte er in der Ausnüchterungszelle. Da der Polizei die Personalien der mutmaßlichen Geschädigten bislang weitestgehend nicht bekannt sind, bitten die Ermittler neben weiteren Zeugen auch die Geschädigten bzw. deren Erziehungsberechtigte, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Autobahnpolizei beendet jahrzehntelanges Versteckspiel

A5 bei Bad Nauheim (ots) – Am Donnerstag 10.0.2022 überprüften Angehörige einer zivilen Fahndungseinheit der mittelhessischen Polizeiautobahnstation auf der A5 in Richtung Norden an der Park- und Rastanlage Wetterau Ost einen mit 2 Personen besetzten PKW mit litauischer Zulassung.

Dabei stellten sie fest, dass gegen den 50-jährigen Beifahrer bereits seit 2004 ein Untersuchungshaftbefehl wegen Drogenhandels bestand. Die Beamten nahmen den erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle.

Am Freitag, 11.2. erfolgte die Vorführung vor einem Haftrichter. Seither befindet sich der Litauer in einer Justizvollzugsanstalt.

Falsche Polizeibeamte haben keinen Erfolg

Wetteraukreis (ots) – Am Donnerstagabend 17.02.22 klingelten im Wetteraukreis einmal mehr die Telefone vornehmlich lebensälterer Bürgerinnen und Bürger, insbesondere in Wölfersheim, Nieder-Mörlen und Bad Nauheim. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter zu Wort und gab an, in der unmittelbaren Umgebung sei kurz zuvor eine Einbrecherbande festgenommen worden. Sicherheitshalber wolle man sich nun erkundigen, ob der Gesprächspartner in den eigenen vier Wänden Wertsachen aufbewahren würden.

In den der Polizei bislang bekannt gewordenen Fällen fielen die Angerufenen nicht auf den dreisten Betrugsversuch herein und reagierten genau richtig: Sie beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.

Nützliche Informationen hinsichtlich dieser und ähnlicher Betrugsmaschen finden Sie auch im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

