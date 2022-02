Ebsdorfergrund: Aufwändige Suche – Vermisste Kinder wieder da

Mit einer Vielzahl von Beamten und mit Unterstützung des THW suchte die Polizei am Donnerstagabend 17.02.2022 in Beltershausen nach 2 Kindern im Alter von 9 und 10 Jahren. Die Suche, bei der auch eine mit Wärmebildkamera ausgerüstete Drohne des THW zum Einsatz kam, startete um 20.15. Sie endete damit, dass sich die beiden unverletzten und wohlbehaltenen Mädchen um 23.45 Uhr bei einer Streife zu erkennen gaben.

Stadtallendorf: 45 Autofahrer zu schnell

Die Polizei Stadtallendorf ahndete am Donnerstag, 17. Februar, zwischen kurz vor 19 Uhr und Mitternacht insgesamt 45 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Vier waren so schnell, dass die Polizei die Ordnungswidrigkeit nicht mehr mit einem Verwarnungsgeld ahnden konnte. Sie bekommen demnächst einen Bußgeldbescheid.

Die Kontrollen mit dem Laser-Messgerät waren von 19 bis 20.25 Uhr in der Niederkleiner Straße in Stadtallendorf und von 22.30 bis Mitternacht in der Niederrheinischen Straße in Kirchhain.

Stadtallendorf: Einbrecher stahlen Kupferkabel

Beim Einbruch in das Betriebsgelände einer Firma in der Elbestraße erbeuteten der oder die Täter Kabel, Kabelrollen und Kabeltrommeln. Der Wert der Beute beträgt über 8000 Euro. Die Tat war von Mittwoch auf Donnerstag, 17. Februar, zwischen 17 und 09.45 Uhr. Der Umfang und das Gewicht der Kabel erforderten zum Abtransport ein entsprechendes Fahrzeug.

Wer hat in der relevanten Tatzeit in der Elbestraße Verladetätigkeiten bemerkt? Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg: Unfallflucht – Zettel im Türgriff nicht hilfreich

Als die Fahrerin eines grauen Opel Corsa am Mittwoch, 16. Februar, um 16 Uhr, zu ihrem Auto kam, fand sie im Türgriff an der Fahrertür einen Zettel mit der Notiz “MR-” und einer fünfstelligen Nummer. Die Annahme, es handelt sich um eine Marburger Telefonnummer, erwies sich leider als nicht richtig. Unter dieser Telefonnummer gibt es keinen Anschluss.

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen nun den Verfasser des Zettels und bitten diesen, sich zu melden. Der Zettel steht im Zusammenhang mit einem Schaden an dem grauen Corsa, der zwischen 10.30 Uhr am Montag, 14. Februar und dem Mittwoch entstand. Wahrscheinlich eine Kollision führte auf der linken Seite zu einem Schaden in vierstelliger Höhe.

Der Opel parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Karl-Dörbecker-Straße 6.

Die Unfallfluchtermittler sind erreichbar über die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

