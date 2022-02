Karlsruhe – Gaffer bei Verkehrsunfall auf der Reinhold-Frank-Straße

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 13:25 Uhr in der

Karlsruher Innenstadt wurden zwei Personen leicht verletzt und es entstand ein

Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Ein 31-Jähriger filmte die Unfallörtlichkeit

bei der Vorbeifahrt und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Nach den Feststellungen der Verkehrspolizei fuhr ein 25-jährige Pkw-Fahrer

zunächst auf der Reinhold-Frank-Straße in südlicher Richtung. Nahe der

Sophienstraße stieß er aus unklarer Ursache gegen einen vorausfahrenden Pkw.

Dessen 28 Jahre alter Fahrer drehte sich samt seinem Fahrzeug um die eigene

Achse und driftete gegen einen Rohrständer.

Der 25-Jährige kam nach der Kollision ebenfalls von der Fahrbahn ab und stieß

noch mit einem ordnungsgemäß geparkten BMW zusammen. Letztlich kam der 25 Jahre

alte Fahrer an einem Laternenmast zum Endstand. Seine 20-jährige Beifahrerin und

der 28-jährige Unfallkontrahent verletzten sich bei der Kollision leicht und

kamen zur weiteren Untersuchung in ein Karlsruher Krankenhaus.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde von den zur Unterstützung vor Ort

gewesenen Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz zudem ein 31-jähriger

Mann kontrolliert. Er telefonierte während der Autofahrt seinen eigenen Angaben

zufolge mit seinem Freund im Irak über Messenger-Video-Anruf. Dabei filmte er

die Unfallsituation samt der Verletzten und Einsatzkräfte.

Der 31-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft

Karlsruhe wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch Bildübertragung

rechnen.

Karlsruhe – Eine Leichtverletze nach Verkehrsunfall auf der östlichen Rheinbrückenstraße

Karlsruhe-Knielingen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der

Östlichen Rheinbrückenstraße wurde eine 37-jährige Autofahrerin leicht verletzt.

Den ersten polizeilichen Feststellungen zufolge bemerkte eine 19-Jährige

Autofahrerin gegen 19.05 Uhr, dass sie sich an der Kreuzung

Rheinbrückenstraße/Sudetenstraße an roter Ampel offenbar falsch eingeordnet

hatte. Sie legte den Rückwärtsgang ein und stieß hierbei mit dem hinter ihr

haltenden Fahrzeug zusammen.

Die geschädigte 37 Jahre alte Fahrzeugführerin trug dabei eine Verletzung am

Knie sowie Kreislaufprobleme davon und wurde im Anschluss in einer Klinik

erstversorgt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 900 Euro.

Karlsruhe-Grünwinkel – Baustellencontainer aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch

auf Donnerstag mehrere Werkzeuge aus einem verschlossenen Container in der

Michelinstraße.

Ein Mitarbeiter der Baufirma entdeckte am Donnerstagmorgen, dass ihr

Materialcontainer vermutlich mit einem Bolzenschneider aufgebrochen worden ist.

Aus dem Baustellenlager fehlen nun eine hochwertige Motorkettensäge und ein

Trennschleifer. Der genaue Schaden lässt sich bislang noch nicht abschätzen.

Karlsruhe-Durlach – Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 40-jähriger Fahrradfahrer erlitt am Donnerstagabend bei

einem Verkehrsunfall auf der Tiefentalstraße leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 27-jähriger Pkw-Lenker gegen 18.45 Uhr

die Tiefentalstraße in Richtung Hohenwettersbach. Beim Abbiegen in die Straße

des Roten Kreuzes übersah er kurz vor Hohenwettersbach offenbar den Radfahrer,

der dem Auto auf dem dortigen Fuß- und Radweg entgegenkam. Beim darauffolgenden

Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer über die Motorhaube in die

Windschutzscheibe des Pkw. Nach ersten Erkenntnissen zog der Radler sich hierbei

glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der mutmaßliche

Unfallverursacher nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese

hatte man ihm offenbar schon zuvor wegen Fahrens unter Drogeneinfluss entzogen.

Auch beim aktuellen Unfall gab es deutliche Anzeichen, dass der Autofahrer

während der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Ob der Autofahrer den PKW berechtigt nutzte, ist Gegenstand weiterer

Ermittlungen.

Bruchsal – 70-Jähriger knackt Fahrradschloss

Karlsruhe (ots) – Ein 70-jähriger Mann entwendete am Mittwoch gegen 13:45 Uhr

ein Fahrrad in der Hoheneggerstraße, nachdem er zuvor das Fahrradschloss mit

einer Zange entfernte. Der Fahrraddieb wurde während der Tatbegehung durch

Anwohner beobachtet, die die Polizei verständigten. Der ältere Mann wurde in der

Luisenstraße mitsamt Fahrrad, Tatwerkzeug und Fahrradschloss durch Kräfte des

Polizeireviers Bruchsal festgestellt. Der Mann ist offenbar dem

Obdachlosenmilieu zuzurechnen.

Die Ermittlungen zum Besitzer des Fahrrads dauern an.