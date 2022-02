Mannheim-Neckarstadt: 11-Jähriger bei Unfall leicht verletzt – Verursacher geflüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen im

Stadtteil Neckarstadt wurde ein 11-jähriger Junge leicht verletzt. Der

11-Jährige überquerte am Alten Meßplatz in Höhe des Platzhauses an der dortigen

Fußgängerampel bei Grünlicht die Fahrbahn. Als er in der Mitte der Fahrbahn

angelangt war, kam aus Richtung Mittelstraße ein Kleinwagen herangefahren und

fuhr dem Schüler über den linken Fuß. Offenbar hatte der Fahrer des Kleinwagens

zuvor das für ihn geltende Rotlicht der Ampel missachtet. Der Kleinwagen stoppte

kurz, fuhr dann aber, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern, einfach

weiter. Der 11-Jährige klagte anschließend über starke Schmerzen im Fuß und

konnte kaum mehr laufen. Er begab sich in Begleitung seiner Mutter in ärztliche

Behandlung.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen

Kleinwagen, vermutlich ein Smart, mit MA-Kennzeichen gehandelt haben. Am Steuer

saß eine dunkelhäutige Person. Weiter saß eine ebenfalls dunkelhäutige Frau mit

im Auto. Diese trug eine schwarze Brille.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zu dem schwarzen Kleinwagen und dessen Insassen geben können, werden gebeten,

sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim-Käfertal: Trickdiebe erbeuten vierstelligen Bargeldbetrag; Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Mittwoch gegen 12:45 Uhr klingelte es plötzlich an

der Tür eines über 90-Jährigen aus Mannheim-Käfertal. Als dieser seine Tür

öffnete, standen vier unbekannte Männer vor ihm, die sich als angebliche

„Hygienekontrolleure“ vorstellten und um Einlass in die Wohnung baten. Der

nichtsahnende Hausbewohner glaubte den Männern und gewährte diesen Zutritt zu

seinen Wohnräumen. Bereits nach kurzer Zeit verließen die Unbekannten das Haus

wieder und fuhren mit einem dunklen BMW davon. Erst als der über 90-Jährige

wieder alleine in seiner Wohnung war, stellte er das Fehlen von rund 1000 Euro

fest. Offenbar handelte es sich bei den Unbekannten um Trickdiebe, die das

Bargeld in einem unbemerkten Moment aus der Wohnung entwendet hatten. Sofort

verständigte der über 90-Jährige die Polizei.

Zu den Tätern ist bislang folgendes bekannt:

TV 1: männlich, leicht gebräunte Haut, kräftige Statur, ca. 180 cm groß TV 2:

männlich, helle Haut, ca. 60 Jahre alt TV 3: männlich TV 4: männlich

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die weiteren Ermittlungen wegen des

Verdachts des Trickdiebstahls aufgenommen und sucht nun Zeugen, die am Mittwoch

in der Straße „Im Probstgewann“ einen dunklen BMW gesehen haben sowie Angaben zu

den vier Männern machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621

718490 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer – Zeugen dringend gesucht!

Mannheim-Neckarau (ots) – Wie bereits berichtet, kam es am

Donnerstag,17.02.2022, gegen 15 Uhr in der Morchfeldstraße zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Kleintransporter. Dabei zog

sich ein 83-jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen im Gesicht und an den

Beinen zu. Er war ansprechbar und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung

mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Nach derzeitigem

Erkenntnisstand kann bei dem betagten Mann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen

werden.

Der genaue Unfallhergang konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Daher

sucht die Verkehrspolizei Mannheim dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise

zum Unfallablauf geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der

Telefonnummer 0621/174-4222, zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Unter Federführung des Polizeireviers

Mannheim-Neckarstadt führte das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag,

17.02.2022, zwischen 13 Uhr und 20 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam

„Drogen im Straßenverkehr“ in der Feudenheimer Straße eine

Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache

Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch.

Zur Bekämpfung des Fahrens unter Drogeneinfluss und zur Aufhellung des

offensichtlich bestehenden Dunkelfeldes wurden bei der Kontrolle insgesamt 76

Fahrzeuge und 108 Personen kontrolliert.

Insgesamt wurden 12 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr

teilnahmen, festgestellt. Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt

Blutproben entnommen. Gegen 14 Tatverdächtige wurden Strafverfahren wegen

Drogenbesitzes eingeleitet.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 44 Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim

eingesetzt. Darunter waren Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt und

weiterer Polizeireviere als Schulungsteilnehmer, Kräfte der Verkehrspolizei

sowie das Kompetenzteam Drogen im Straßenverkehr (KODiS).

Weitere Ergebnisse:

1 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

3 x Verstoß gegen das Waffengesetz

Bei zwei Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen

1 x Verstoß gegen die StVZO

Sicherstellung kleinerer Drogenmengen

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen

der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der

Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine

Expertengruppe „Drogen im Straßenverkehr“ hat in den letzten Jahren zu einer

deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten.

Weitere Schulungen und Kontrollen sind bereits in der Planung.

Mannheim: Überwachung der Corona-Regelungen im ÖPNV in Zusammenarbeit mit der rnv

Mannheim (ots) – In Zusammenarbeit mit der rnv führte die Verkehrspolizei

Mannheim am Donnerstag, 17.02.2022 im Stadtgebiet Mannheim Kontrollen zur

Einhaltung der Corona-Regelungen im öffentlichen Personennahverkehr durch.

In der Zeit zwischen 16 Uhr und 20 Uhr kontrollierten 15 Beamte der

Verkehrspolizei, gemeinsam mit 12 Mitarbeitern der rnv insgesamt 1.025 Fahrgäste

in 40 Straßenbahnen und 150 Bussen im gesamten Kernstadtbereich von Mannheim.

Dabei wurden 10 Personen angetroffen, die eine vorgeschriebene

Mund-Nasen-Bedeckung nicht trugen. Nach eindringlichen Gesprächen hinsichtlich

der bestehenden Maskenpflicht zeigten sich die kontrollierten Personen

einsichtig. Weiter wurden neun Verstöße gegen die 3G-Regelung festgestellt, die

entsprechend geahndet wurden.

Im Rahmen des ganzheitlichen Kontrollansatzes wurden darüber hinaus 13 Fahrgäste

ohne gültigen Fahrschein festgestellt werden. Diese sehen nun einer Anzeige

wegen Erschleichens von Leistungen entgegen.

Flankierend führte der Ordnungsdienst der Stadt Mannheim mit vier Mitarbeitern

an Straßenbahnhaltestellen Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der

einschlägigen Corona-Regelungen durch.

Insgesamt hielt sich die überwiegende Mehrheit der Fahrgäste an die bestehenden

Vorschriften der CoronaVO. Die Kontrollmaßnahmen stießen auf breite Zustimmung,

insbesondere auch bei den Betroffenen. Weitere Kontrollen mit gleicher

Zielrichtung sind bereits in Planung.

Mannheim-Neckarstadt: Unfallflucht wurde rasch geklärt – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

verursachte am frühen Freitagmorgen ein zunächst unbekannter Autofahrer im

Stadtteil Neckarstadt. Der Unbekannte war kurz nach Mitternacht mit einem VW

Touran in der August-Kuhn-Straße in Richtung Murgstraße unterwegs. In der Kurve

zur Murgstraße kam er, nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und stieß zunächst gegen einen

geparkten Mercedes. Anschließend kollidierte der mit einem ebenfalls am linken

Fahrbahnrand abgestellten Ford Kleinbus und schob diesen gegen einen davor

geparkten Daihatsu. Der Unfallverursacher entfernte sich danach, unter

Zurücklassung seines Fahrzeugs, von der Unfallstelle.

Ein Zeuge, der durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden war,

meldete sich unmittelbar nach dem Unfall bei der Polizei. Ihm waren zwei

Personen, eine Frau und ein Mann, aufgefallen, die sich nach dem Unfall von der

Örtlichkeit entfernten.

Durch eine Polizeistreife konnte an der Unfallstelle das unfallverursachende

Fahrzeug, an dem die Kennzeichen abmontiert waren, sowie die drei weiteren

beschädigten Fahrzeuge festgestellt werden. Der unfallverursachende VW sowie der

Mercedes mussten abgeschleppt werden. Es war Sachschaden von rund 40.000 Euro

entstanden.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten wenig später in der Unteren

Clignetstraße ein 33-jähriger Mann und seine 32-jährige Begleiterin angetroffen

werden. Eine von Zeugen abgegebene Personenbeschreibung traf auf diese zu. Die

männliche Person hatte noch die Kennzeichen bei sich, die nach ersten

Erkenntnissen zuvor an dem VW angebracht waren.

Inwiefern die beiden Personen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, ist

derzeit noch unklar. Ihnen wurden Blutproben entnommen. Die Ergebnisse hierzu

stehen noch aus.

Da die Beamten an dem VW weitere frische Unfallschäden festgestellt haben, die

nicht in Einklang mit diesem Unfall zu bringen sind, erfolgen weitere

Ermittlungen, inwiefern das Fahrzeug in weitere Unfälle verwickelt war.

Gegen den Mann und die Frau wird nun wegen Verdachts der

Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Da jedoch noch unklar ist,

wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gefahren hat, sucht die Polizei Zeugen, die

den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Fahrzeuglenker geben

können. Diese sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Schulgebäude; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch, 16.02.2022, 21:30 Uhr bis

Donnerstag, 17.02.2022, 06:45 Uhr brachen ein oder mehrere unbekannte Täter auf

bislang nicht bekannte Weise in ein Schulgebäude in der Grenadierstraße ein. Die

Täter durchsuchten im Anschluss mehrere Zimmer und brachen diverse Schränke auf.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Unbekannten Fernseher sowie

elektronische Kleingeräte von noch unbekanntem Wert. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Zentrale Kriminaltechnik der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung am Tatort

beauftragt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.:

0621 33010 zu melden.

Mannheim – Friedrichsfeld: Mercedes zerkratzt und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Friedrichsfeld: (ots) – Ein oder eine bislang unbekannte/-r

Fahrzeugführer/-in streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Zeit

zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr eine schwarze Mercedes A-Klasse,

die in der Hirtenbrunnenstraße in Höhe der Hausnummer 13 geparkt war.

Anschließend hatte sich der oder die Unbekannte vom Unfallort entfernt ohne

zuvor seiner/ihrer Pflicht, den Vorfall zu melden, nachgekommen zu sein. Die

A-Klasse wurde hierbei am Stoßfänger und am Kotflügel hinten rechts zerkratzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ladenburg, Tel.:

06203 9305-0 entgegen.

Mannheim-Neckarstadt: Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr war eine

58-jährige Frau mit ihrem VW in der Luzenbergstraße in Fahrtrichtung

Waldhofstraße unterwegs. Als sie bemerkte, dass sie die falsche Fahrspur gewählt

hatte, wechselte sie die Spur in Richtung Untermühlaustraße. Hierbei übersah sie

einen neben ihr fahrenden Fiat. Durch den Zusammenstoß der beiden PKW entstand

ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Glücklicherweise erlitten weder die

VW-Fahrerin, noch der 34-jährige Mann im Fiat Verletzungen.