Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 17.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruchsversuch

Bad Dürkheim (ots) – Während der urlaubsbedingten Abwesenheit des Eigentümers, kam es im Zeitraum von 15.01.2022 bis 15.02.2022, im Wellsring in Bad Dürkheim zu einem Einbruchsversuch in ein dortiges Wohnhaus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter versucht hatten den Terrassenrolladen hochzudrücken. Ins Gebäudeinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. Es entstand kein Sachschaden. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Sand: Fahrzeug selbständig gemacht

Weisenheim am Sand (ots) – Am 15.02.2022 gegen 23:00 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass ein PKW verkehrsbehindernd in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand stehen würde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Citroen XSara vermutlich aufgrund nicht angezogener Handbremse, auf die Straße gerollt war. Zu einem Anstoß mit einem anderen Fahrzeug kam es glücklicherweise nicht. Der Halter konnte telefonisch erreicht werden und fuhr sein Fahrzeug wieder zurück auf den Parkplatz. Da er sein Fahrzeug verließ ohne es gegen ein Weiterrollen ausreichend abzusichern und es zu einer Verkehrsstörung kam, erwartet ihn nun ein Verwarnungsgeld von 15 Euro.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):