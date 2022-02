Speyer: Familienzeit in den Winterferien 2022 – ein Alternativangebot

Speyer – Die Familienbildung der Stadt Speyer bietet gemeinsam mit dem Haus der Familie K.E.K.S. für Familien in den Winterferien täglich neue Anregungen für Ferienspaß mit der Familie an. Wer mitmacht, hat die Chance, attraktive Preise zu gewinnen.

Die Winterferien verbringen viele Familien zu Hause, was es jahreszeitbedingt gar nicht so einfach macht, die Zeit für alle Beteiligten abwechslungsreich zu gestalten. Schon in den Winterferien 2020 hatte die Familienbildung Speyer ein Familienferienprogramm erarbeitet, das sogar mit einem Preis des Landesfamilienministeriums ausgezeichnet wurde. In diesem Jahr gibt es aufgrund der anhaltenden Pandemie anstelle von Gruppenangeboten ein Alternativprogramm: Gemeinsam mit den Kooperationspartner*innen von Pablo e.V., dem Judomaxx und der Stadtbibliothek wurden zahlreiche Anregungen für eine abwechslungsreiche Ferienzeit zusammengestellt.

Ab Montag, 21. Februar bis einschließlich Freitag, 25. Februar 2022 stehen den Familien auf der Webseite vom Haus der Familie K.E.K.S. täglich neue Informationen und Materialien zu den verschiedenen Aktivitäten zur Verfügung (zu finden unter https://www.speyer.de/keks unter dem Menüpunkt „Aktuelles“) . Das Angebot reicht von einem Parcours, über Anleitungen für selbstgebastelte Masken und Instrumente bis hin zu einem bunten Thementisch in der Stadtbibliothek und Anregungen für spannende Familienspaziergänge.

„Wir wissen, dass es nach der langen Zeit der Pandemie für Eltern gar nicht so einfach ist, sich immer wieder neue Ideen auszudenken. Hier wollen wir Abhilfe schaffen. Oft reicht schon ein kleiner Impuls“, beschreibt Lisa Fedun, Koordinationskraft des Hauses der Familie K.E.K.S., die Idee hinter der Aktion. Die Anregungen richten sich in erster Linie an Familien mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter. Besonders praktisch: Viele der Aktivitäten sind sogar zu Hause durchführbar, wenn sich ein oder mehrere Familienmitglieder in Quarantäne befinden.

Unter allen Teilnehmern, die ihre Ergebnisse an familienbildung@stadt-speyer.de schicken, werden nach den Winterferien Preise verlost. Unter anderem gibt es Tickets für das Technik Museum Speyer, Eintrittskarten für das bademaxx und Gutscheine für das Offene Atelier bei der Jugendkunstschule Pablo e.V. zu gewinnen. „Wir freuen uns schon jetzt auf zahlreiche Rückmeldungen von den Familien, in Form von Fotos oder kurzen Anekdoten“, betont Inga Zimmermann von der städtischen Familienbildung.