Widerstand bei Personenkontrolle-Stadtpolizist schwerverletzt Wiesbaden, Karl-Marx-Straße Montag, 14.02.2022, 21:05 Uhr

(wo) Am Montagabend leistete ein Mann in der Karl-Marx-Straße im Rahmen einer

Personenkontrolle Widerstand und verletzte hierbei einen Stadtpolizisten schwer.

Gegen 21:05 Uhr entschied sich eine Streife der Stadtpolizei mehrere Personen im

ehemaligen Einkaufszentrum im Schlemengraben zu kontrollieren. Während ein Teil

der Gruppe schlagartig beim Erscheinen der Ordnungshüter die Flucht ergriff,

stellte sich ein Angestellter der Stadtpolizei den Flüchtenden in den Weg. Beim

Versuch eine der Personen festzuhalten, stieß der unbekannte Täter dem

Stadtpolizisten vor die Brust. Durch den Stoß verlor dieser das Gleichgewicht,

schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Der

unbekannte Angreifer konnte flüchten. Der Verletzte wurde durch einen

Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert und aufgrund der Kopfverletzung

stationär aufgenommen. Der unbekannte Täter wurde durch Bedienstete der

Stadtpolizei wie folgt beschrieben: 175 cm, „südländisches Erscheinungsbild“,

kräftige Statur, leicht lockige Haare, schwarze Oberbekleidung. Das 3.

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber und

Hinweisgeberinnen sich unter der Telefonnummer (0611) 345 – 2340 zu melden.

Jugendlichen grundlos geschlagen

Wiesbaden, Bahnhofsplatz Montag, 14.02.2022, 22:25 Uhr

(wo)Am Montagabend wurde am Bahnhofsplatz ein 16-Jähriger von zwei Jugendlichen

gemeinschaftlich mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen.

Der junge Hofheimer wurde zunächst am Bahngleis von zwei unbekannten Tätern

angesprochen. Nachdem alle drei Personen das Gebäude verlassen hatten,

versetzten beide Jugendlichen dem 16-Jährigen jeweils einen Faustschlag in

dessen Gesicht. Als der unverletzte Geschädigte in den Bahnhof flüchtete, wurde

er zunächst von einem der beiden Schläger verfolgt. Auf der Flucht verlor der

Hofheimer sein Handy, woraufhin er einen Passanten bat die Polizei zu rufen. Das

Handy konnte anschließend nicht mehr aufgefunden werden. Beide Täter flüchteten.

Diese werden von dem Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich, jugendliches

Erscheinungsbild, schlanke Statur, ca. 175-185 cm groß. Ein Täter war mit einer

Wollmütze, einer schwarzen Steppjacke und einer engen dunkelfarbenen Jeans

bekleidet. Der zweite Täter trug eine schwarze Jogginghose und eine graue

Kapuzenjacke der Marke Nike.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen

und Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345- 0 zu melden.

Einbruch und Vandalismus in Schule

Wiesbaden, Rudolf-Dietz-Straße Freitag, 11.02.2022, 17:00 Uhr bis Montag,

14.02.2022, 08:10 Uhr

(wo) Am vergangenen Wochenende verschafften sich in der Rudolf-Dietz-Straße

unbekannte Täter Zutritt zu einer Schule und verursachten Sachschaden im

vierstelligen Bereich.

Der Einbruch wurde am Montagmorgen durch die Schulleiterin festgestellt, welche

die Polizei verständigte. Die unbekannten Täter stiegen gewaltsam in das

verschlossene Gebäude ein und verwüsteten mehrere Klassenzimmer. Die Einbrecher

hinterließen Partyutensilien und Müll.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen. Hinweisgeber und

Hinweisgeberinnen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0611) 345- 2340

zu melden.

Taschendiebe

Wiesbaden, Otto-Wels-Straße/ Platter Straße /Rheingaustraße Donnerstag,

10.02.2022, 16:45 Uhr/Sonntag, 13.02.2022, 17:00 Uhr/Montag, 14.02.2022, 17:21

Uhr

(wo) In den vergangenen Tagen kam es wiederholt zu Taschendiebstählen im

öffentlichen Nahverkehr. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

In einem Fall gelang es dem unbekannten Täter/der unbekannten Täterin, während

der Fahrt die Geldbörse aus der Gesäßtasche des 90-Jährigen zu entwenden. In der

Buslinie 6 wurde einer 31-Jährigen Wiesbadenerin die Geldbörse aus dem

verschlossenen Rucksack gestohlen.

Die Polizei gibt den Hinweis, gerade bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel

auf seine Wertsachen und Geldbörsen aufzupassen. Bei dichtem Gedränge sollten

Sie besonders auf Taschendiebe achten. Geldbörsen, Bargeld sowie Kredit- und

EC-Karten gehören nicht in die Außentasche des Rucksacks, sondern sollten dicht

am Körper in verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden. Die

Handtasche sollte verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter den Arm

geklemmt getragen werden. Weitere Hinweise wie sie sich vor Taschendieben

schützen können, erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

Graffitisprayer unterwegs

Wiesbaden, Bahnhofsplatz/ Markstraße Freitag, 11.02.2022, 20:50 Uhr/Samstag,

12.02.2022, 15:00 Uhr – Sonntag, 13.02.2022, 10:00 Uhr

(wo) Von Freitagabend bis Sonntagmorgen verursachten an gleich zwei Stellen in

Wiesbaden Graffitisprayer Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte am Freitag gegen 20:50 Uhr

auf dem Parkdeck des Lili Wiesbaden eine Jugendgruppe festgestellt werden,

welche mit Spraydosen hantierte. Die eintreffende Streife konnte im Parkhaus

mehrere Jugendliche feststellen. Bei zwei 16-jährigen Wiesbadenern konnten

Spraydosen aufgefunden werden, mit welchen sie die Wand eines Treppenhauses mit

unterschiedlichen Farben besprüht hatten. Die Jugendlichen erwartet ein

Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

Von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen beschmierten unbekannte Täter eine

Hauswand in der Marktstraße mit zwei „Tags“. Die Ermittlungen wurden vom 1.

Polizeirevier aufgenommen. Hinweisgeber und Hinweisgeberinnen werden gebeten

sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Autofahrer nach Flucht festgenommen, gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht!

Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring Samstag, 12.02.2022, 23:15 Uhr

(wo) Samstagnacht flüchtete ein Autofahrer auf dem Gustav-Stresemann-Ring vor

einer Kontrolle der Polizei, konnte jedoch im Nachgang festgenommen werden. Da

er in Schlangenlinien den Gustav-Stresemann-Ring in Richtung Mainzer Straße

befuhr, fiel der 35-jährige PKW-Fahrer einer Streife der Wachpolizei auf. Beim

Versuch das Auto anzuhalten, beschleunigte der Wiesbadener, wechselte abrupt die

Fahrbahn und gefährdete hierdurch zwei Autofahrer. Kurze Zeit später gelang es

der Streife das Auto anzuhalten. Augenscheinlich stand der 35-Jährige unter

Einfluss von Alkohol. Bei dem Wiesbadener wurde eine Blutentnahme durchgeführt

und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei sucht die beiden Autofahrer,

welche durch das Fluchtverhalten gefährdet wurden. Diese sowie weitere Zeuginnen

und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer

(0611)-345 0 zu melden.

Verkehrskontrollen

Wiesbaden Montag, 14.02.2022, 09:00 Uhr- 15:20 Uhr

(wo) Im Laufe des gestrigen Tages wurden durch die Kontrollgruppe des regionalen

Verkehrsdienstes Verkehrskontrollen im Wiesbadener Stadtgebiet durchgeführt.

Insgesamt wurden 20 Fahrzeuge und 27 Personen kontrolliert. In 17 Fällen wurden

Ordnungswidrigkeiten geahndet, hauptsächlich Gurt- und Handyverstöße. Fünf

Autofahrer erwarten Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das

Kraftfahrsteuergesetz und des Fahrens unter Alkohol-und/oder

Betäubungsmitteleinfluss. In der Moritzstraße sollte zunächst ein 26-Jähriger

der Kontrollstelle zugeführt werden. Als er das Anhaltesignal bemerkte, vollzog

dieser eine Vollbremsung und versprühte großzügig Parfum im Innenraum. Trotz

allem konnte bei der Überprüfung ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt

werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 3,21

Promille. Neben einer anschließenden Blutentnahme, wurde dem Wiesbadener der

Führerschein beschlagnahmt.

Unfall mit Verletzten

Wiesbaden, B54 Montag, 14.02.2022, 14:05 Uhr

(wo) Am Montagmittag verletzten sich bei einem Auffahrunfall auf der

Bundesstraße B54 zwei Fahrzeuginsassen.

Gegen 14:05 befuhr ein 60-Jähriger mit seiner 49-jährigen Beifahrerin die

Berliner Straße in Richtung Innenstadt. Als der Wiesbadener verkehrsbedingt

abbremsen musste, fuhr die 33-jährige Unfallverursacherin auf das vorausfahrende

Auto auf. Durch den Aufprall verletzten sich die beiden Wiesbadener leicht. Da

das Auto der jungen Frau nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt

werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 4000 Euro.

Fehler beim Wenden mit Leichtverletzten Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße

Montag, 14.02.2022, 22:23 Uhr

(wo) Montagnacht ereignete sich in der Carl-von-Linde-Straße ein Verkehrsunfall

zwischen einem PKW und einer Rollerfahrerin.

Eine 26-Jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Audi die Carl-von-Linde-Straße in

Richtung Hollerbornstraße gefolgt von der 19-jährigen Rollerfahrerin und ihrem

27-jährigem Sozius. Beim Versuch auf der Straße zu wenden, übersah die

Autofahrerin die 19-Jährige, wodurch diese mit dem PKW zusammenstieß. Hierbei

wurde die Rollerfahrerin und ihr Begleiter leicht verletzt. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Fahrzeug gerammt und geflüchtete – Zeugen gesucht! BAB 66, Höhe AS Wallau, FR

Wiesbaden in Richtung Frankfurt, Montag, 14.02.2022, 19:33 Uhr

(he) Gestern Abend kam es auf der A66 in Fahrtrichtung Frankfurt im Bereich der

Anschlussstelle Wallau zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Schaden von

mehreren Tausend Euro entstand. Die Polizei sucht nun nach dem

unfallverursachenden Fahrzeug. Den eigenen Angaben zufolge war eine 60-jährige

Dacia-Fahrerin um kurz nach halb Acht in Richtung Frankfurt unterwegs, als sie

in Höhe der Abfahrt Wallau plötzlich am Heck ihres Pkw einen starken Anstoß

verspürte. Dadurch verlor die Fahrerin zunächst die Kontrolle über ihr Fahrzeug

und schleuderte in Richtung Mittelleitplanke. Durch ein entsprechendes

Gegensteuern konnte eine Kollision zunächst vermieden werden. Der Pkw driftete

nun jedoch unkontrolliert in Richtung rechte Fahrbahnbegrenzung, kollidierte

hier abschließend mit der Außenschutzplanke und blieb dann nach wenigen Metern

auf dem Standstreifen stehen. Die Pkw-Fahrerin und ein Mitfahrer blieben

unverletzt. Die Polizeiautobahnstation Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen

und bittet Zeuginnen und Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallgeschehen oder

einem zweiten beteiligten Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer

(0611) 345-4140 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Sachbeschädigung durch geworfene Steine, Hünstetten,

Strinz Trinitatis, Panroder Straße Montag, 14.02.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag,

15.02.2022, 07:45 Uhr,

(fh)Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen haben Unbekannte in der

Panroder Straße in Strinz Trinitatis ein Fahrzeug mit Steinen beworfen und dabei

Sachschaden verursacht. Ein weißer Opel Corsa wurde dabei im Bereich der

Windschutzscheibe und der Motorhaube beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich

auf rund 1.000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der

Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Fahrzeugkennzeichen gestohlen,

Eltville am Rhein, Erbach, Eltviller Landstraße, Samstag, 12.02.2022, 17:00 Uhr

bis Montag, 14.02.2022, 09:30 Uhr

(fh)Zwei Fahrzeugkennzeichen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in der

Eltviller Landstraße in Erbach gestohlen. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen

montierten die Täter die beiden amtlichen Kennzeichen „RÜD-EF 111“ eines blauen

Fiat Punto ab und suchten daraufhin mit ihrer Beute das Weite.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123)

9090-0 entgegen.

Unfallflucht vor Feuerwehrgebäude,

Eltville am Rhein, Martinsthal, Lehrstraße, Sonntag, 13.02.2022, 20:00 Uhr bis

Montag, 14.02.2022, 08:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen wurde ein Fahrzeug auf dem

öffentlichen Parkplatz der Lehrstraße in Martinsthal im Rahmen einer

Unfallflucht beschädigt. Am Montagmorgen wies ein gelber Skoda Octavia, welcher

unweit der dortigen Feuerwehr geparkt stand, einen deutlichen Schaden im Bereich

des Hecks auf. Bislang hat sich keine unfallverursachende Person gemeldet. Der

Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Pkw gestreift und geflüchtet,

Oestrich-Winkel, Mittelheim, Weinheimer Straße, Samstag, 12.12.2022, 13:00 Uhr

bis Montag, 14.02.2022, 08:45 Uhr

(fh)Zwischen Samstag und Montag ereignete sich in der Weinheimer Straße in

Mittelheim eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Im besagten Zeitraum

parkte dort ein schwarzer Mercedes A 180 am Fahrbahnrand und wurde ersten

Erkenntnissen zufolge durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Befahren der

Weinheimer Straße gestreift. Der Mercedes wies daraufhin Beschädigungen an der

Beifahrerseite auf. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.