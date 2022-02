Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Warnmeldung vor falschen Ordnungsamtsmitarbeitern

Bad Dürkheim (ots) – Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor Trickbetrügern, die sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgeben. Wir bitten diese Warnmeldung möglichst schnell zu veröffentlichen, da davon ausgegangen werden kann, dass die bislang unbekannten Täter aktuell versuchen werden weitere Taten zu begehen. Am 15.02.2022 gegen 13:50 Uhr kam es zu einem Trickbetrug in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim. Die unbekannten Täter trugen uniformähnliche Kleidung und gaben sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus, um in die Wohnung zu gelangen. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sind sie selbst Opfer eines solches Trickbetruges geworden oder haben sie Hinweise, dann melden sie sich unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Die Polizei rät hier:

Lassen sie grundsätzlich keine Unbekannten in ihre Wohnung. Fordern sie an der Haustüre prinzipiell einen Dienstausweis. Achten sie hierbei auf möglicherweise gefälschte Dienstausweise. Weitere Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Bad Dürkheim: Versuchter Diebstahl von Airbag und Navi

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 14.02.2022, 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr wurde in einen, auf einem Parkplatz Ecke Nolzeruhe / Mundhardter Hof, in Bad Dürkheim abgestellten Audi Q5 eingebrochen. Der Eigentümer war in dieser Zeit gerade mit seinem Hund spazieren. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch einschlagen eines Seitenfensters in Fahrzeuginnere und versuchten sowohl den Lenkradairbag als auch das fest eigebaute Navigationssystem zu entwenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 11.02.2022, 17:00 Uhr, bis 14.02.2022, 11:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Wellsring in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terassentür des Anwesens auf und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass eine teure Armbanduhr und Bargeld entwendet wurden. Der Eigentümer war im besagten Zeitraum verreist. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Taschendiebe festgenommen

Bad Dürkheim (ots) – Am 14.02.2022 gegen 13:30 Uhr wurde 65-Jährige, in einem Supermarkt in der Bruchstraße, Opfer von Taschendieben. Beim Einkaufen bemerkte sie einen zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter der auffällig dicht bei ihr stand. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel aus ihrer Jackentasche entwendet worden war. Sie konnte noch beobachten, wie ein Mercedes Benz schnell vom Parkplatz fuhr. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnte das Fahrzeug von einer Streifenbesatzung gesichtet und einer Kontrolle unterzogen werden. Die zwei männlichen rumänischen Fahrzeuginsassen gaben an, nichts mit dem Taschendiebstahl zu tun zu haben. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges und der Personen konnte der besagte Geldbeutel nicht aufgefunden werden. Dafür konnte in der Jackentasche des 29-jährigen Fahrers ein Zettel mit der notierten PIN der EC Karte der Geschädigten festgestellt werden, der sich im Geldbeutel befunden hatte. Weiterhin konnte im Handschuhfach eine geringe Menge Marihuana in einem sogenannten Grinder festgestellt und sichergestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass die beiden Täter in der kurzen Zeit unmittelbar nach dem Diebstahl 1.000 Euro mit der EC-Karte vom Konto der Geschädigten abgehoben hatten. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten und die beiden Beschuldigten, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen. Gegen sie wird nun wegen Diebstahl mit anschließender Verwertungstat und wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Die Polizei rät hier:

Bitte notieren sie ihre PIN-Nummer nicht auf einem Zettel der sich im Geldbeutel bei der EC-Karte befindet und auch nicht auf der EC-Karte selbst, da dies die Arbeit von Taschendieben erleichtert.

Bad Dürkheim: Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 14.02.2022 gegen 13:00 Uhr konnte im Hausener Weg in Bad Dürkheim, im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle, der Fahrer eines Toyota Avensis einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei erlaubten 30km/h war er mit 39 km/h gemessen worden. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt. Das Überschreiten der zulässigen Geschwindigkeit dürfte nun das geringste Problem darstellen.

Lambrecht: Unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug geführt

Lambrecht/ Pfalz (ots) – Unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug geführt hat am 15.02.2022 um 15:30 Uhr in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht ein 34-jährige Mann, als er durch eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten nämlich Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmittel schließen ließen. Ein vor Ort durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht der eingesetzten Beamten. Der 34-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde ein Zustellungsbevollmächtigter benannt.

Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Straf- und einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Grünstadt (ots) – Am 15.02.2022, gegen 13:50 Uhr, ereignete sich auf der Weinstraße in Grünstadt (OT Asselheim) ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrradfahrers. Eine 36-jährige Autofahrerin aus Worms übersah beim Einfahren in einen Kreisverkehr den 31-jährigen Fahrradfahrer. Dieser wurde von dem Fahrzeug erfasst, prallte zunächst auf der Motorhaube bzw. der Windschutzscheibe des Pkw auf und stürzte anschließend zu Boden. Der 31-jährige Fahrradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß mit dem Pkw mehrere Frakturen und musste zur weiteren Behandlung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Die Tatsache, dass es nicht zu weitreichenderen Verletzungen kam war nur dem Umstand zu verdanken, dass der Fahrradfahrer zum Unfallzeitpunkt einen entsprechenden Fahrradhelm trug und somit dessen Kopf geschützt war.

Grünstadt: Erneut E-Scooter ohne Versicherungsschutz festgestellt

Grünstadt (ots) – Am 15.02.2022, gegen 16:00 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Grünstadt einen 13-jährigen Verkehrsteilnehmer, welcher mit seinem E-Scooter im Bereich der Asselheimer Straße auf dem Gehweg unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug nicht die erforderliche Versicherungsplakette angebracht war und kein entsprechender Versicherungsschutz bestand. Was zunächst wie ein Bagatelldelikt erscheint kann in der Praxis weitreichende Folgen haben. Neben der Tatsache, dass ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wird, kann es im Falle eines Verkehrsunfalls unter Beteiligung des E-Scooters aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes zu weitreichenden finanziellen Folgen kommen. Da in der Vergangenheit bereits häufiger E-Scooter ohne Versicherungsschutz festgestellt wurden, weist die Polizei darauf hin, dass die Benutzung von E-Scootern im öffentlichen Verkehrsraum erst ab dem Alter von 14 Jahren, sowie ausschließlich mit gültigem Versicherungsschutz, gestattet sind.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):