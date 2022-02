Karlsruhe – Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein erwischt

Karlsruhe – Ein 48-jähriger und ein 28-jähriger Autofahrer standen am

Mittwoch offensichtlich unter Drogeneinfluss und besaßen keinen Führerschein.

Außerdem war der 48-Jährige noch zur Festnahme ausgeschrieben.

Der 48-Jährige fiel den Polizisten in der Gartenstraße gegen 16.20 Uhr durch

sein Fahrverhalten und seinem nervösen Erscheinen auf. Einer bei der Kontrolle

durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv. Weitere Überprüfungen

ergaben, dass der Mann keinen Führerschein besaß und noch zur Festnahme

ausgeschrieben war.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme konnte die ausstehende Haftstrafe nicht

angetreten werden.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 9.20 Uhr eine auffällige Fahrweise eines

Autofahrers in der Yorckstraße. Bei der anschließenden Kontrolle des 28-Jährigen

wurde ein erfolgreicher Drogentest durchgeführt. Außerdem war er nicht im Besitz

einer gültigen Fahrerlaubnis.

Beide müssen mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Führerschein und unter

Drogeneinfluss rechnen.

Karlsruhe – 28-Jähriger leistet Widerstand und beleidigt Polizisten

Karlsruhe – In der Nacht auf Donnerstag leistete in der Karlsruher

Innenstadt im Laufe einer Ruhestörung ein 28-Jähriger Widerstand gegenüber

Polizeibeamten.

Gegen 02.00 Uhr wurde der Polizei aus einer Wohnung in der Kaiserstraße

lautstarker Partylärm gemeldet. Bei der Kontaktaufnahme mit dem mutmaßlichen

Wohnungsinhaber zeigte dieser sich offenbar von Beginn an unbelehrbar. Anstatt

sein störendes Verhalten einzusehen, entriss der 28-Jährige den Polizisten ein

dienstliches Mobiltelefon und versuchte die Wohnungstür zuzuschlagen.

In der Folge musste der Mann zu Boden gebracht werden, um so wieder an das Gerät

zu gelangen. Dabei widersetzte sich der Aggressor und beleidigte die

Polizeibeamten aufs Übelste. Glücklicherweise wurde bei den Handgreiflichkeiten

niemand verletzt. Nachdem der Mann sich wieder beruhigt hatte, konnte er in

seiner Wohnung belassen werden.

Der 28-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Karlsruhe – Seniorin von falschen Handwerkern bestohlen

Karlsruhe – Das Opfer von falschen Handwerkern wurde am Mittwochmittag

eine 83-Jährige. Gegen 12:30 Uhr läutete ein angeblicher Mitarbeiter der

Stadtwerke an ihrer Haustür in der Silcherstraße. Er gab vor, dass bei

Bauarbeiten eine Wasserleitung beschädigt worden sei und er jetzt die Heizkörper

in ihrer Wohnung überprüfen müsse. Die Dame begleitete den Unbekannten zu allen

Heizungen in Erdgeschoss und Keller. In das Dachgeschoss ließ sie ihn jedoch

letztlich alleine gehen, damit er dort die Wasseranschlüsse kontrollieren könne.

Später stellte sie erschrocken fest, dass ihr Geldbeutel gestohlen worden war.

Der Mann wird von der Geschädigten als circa 50 Jahre alt und ungefähr 175 cm

groß beschrieben. Er war schlank und hatte dunkles Haar. Zur Tatzeit trug er

einen blauen Arbeiteranzug.

Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter der

Telefonnummer 0721/666-3611 entgegen.

Um nicht von falschen Handwerkern bestohlen zu werden empfiehlt die Polizei:

Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung!

Nutzen Sie Sicherheitsvorkehrungen wie Türspion, Gegensprechanlage oder Sperrbügel.

Überprüfen Sie die Angaben durch telefonische Nachfrage

bei der zuständigen Firma oder Behörde und teilen Sie dies dem

Unbekannten an der Tür mit.

bei der zuständigen Firma oder Behörde und teilen Sie dies dem Unbekannten an der Tür mit. Verständigen Sie bei solchen Begegnungen umgehend den Polizei-Notruf 110!

Karlsruhe – Streitigkeiten eskalieren

Karlsruhe – In den frühen Morgenstunden des Donnerstags eskalierte ein

Streit zwischen zwei Männern in der Karlsruher Innenstadt und endete in einem

Angriff mit einer Bierflasche.

Gegen 04:15 Uhr wurde einem 31-jährigen alkoholisierten Mann aufgrund seines

fehlenden Impfnachweises der Zutritt zu einem Café verweigert. Daher gab der

zunehmend aggressiv werdende Mann einem flüchtigen Bekannten Geld, um für ihn im

Café drei Bier zu kaufen. Der 22-Jährige kam dem Wunsch des Älteren nach, um ihn

zu besänftigen. Stattdessen gerieten die beiden Männer aber in Streit. Im

weiteren Verlauf warf der Streitsuchende zwei Bierflaschen, denen der 22-Jährige

ausweichen konnte. Nach einem Schubs landete der Angegriffene auf dem Boden,

wurde von einer dritten geworfenen Flasche im Gesicht getroffen und erlitt

dadurch erhebliche Verletzungen. Anschließend flüchtete der alkoholisierte

Hitzkopf.

Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung machten Beamte des Polizeireviers

Karlsruhe-Marktplatz den Flüchtigen nur kurze Zeit später dingfest. Ein auf dem

Revier durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der Mann mehr als 1,5 Promille

intus hatte. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der

31-Jährige entlassen. Er wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Bruchsal – Fußgängerin angefahren

Karlsruhe – Leichte Verletzungen erlitt am Mittwochvormittag eine

44-jährige Fußgängerin in Bruchsal, als sie beim Überqueren der Pfeilerstraße

von einem Auto angefahren wurde.

Ein 36-Jähriger war mit seinem Auto gegen 10:15 Uhr auf der Pfeilerstraße in

Richtung Tunnel unterwegs. Die Ampel an der Einmündung „Am alten Schloß“

schaltete auf Rot und die zugehörige Fußgängerampel auf Grün. Der 36-Jährige

achtete offenbar nicht auf das Rotlicht als auch auf die Frau, die zeitgleich

den freigegebenen Fußgängerüberweg passierte. Er fuhr über die Füße der

44-Jährigen. Glücklicherweise erlitt sie nur leichtere Verletzungen und kam per

Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Rheinstetten- Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand

Karlsruhe – Zu einem Vollbrand in einer Wohnung in der Große Kirchenstraße

in Mörsch kam es am Donnerstagmorgen. Glücklicherweise kamen alle Hausbewohner

mit dem Schrecken davon.

Gegen 06:35 Uhr wurde die brennende Wohnung durch einen Nachbarn entdeckt. Durch

die Freiwillige Feuerwehr Rheinstetten, die mit insgesamt neun Fahrzeugen und 57

Einsatzkräften vor Ort waren, wurde die Flammen in der Wohnung gelöscht. Ein

Anwohner einer Dachgeschosswohnung musste durch die Feuerwehr über ein Fenster

mithilfe einer Ausziehleiter aus dem Wohnhaus evakuiert werden.

Der Brandherd dürfte nach den ersten Einschätzungen die Revisionstüre des Kamins

sein. Die genaue Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht

zweifelsfrei bestimmt werden.

Durch den Brand wurde die Wohnung vollständig zerstört. Auch die Decke zum

Obergeschoss ist entsprechend beschädigt und muss nach jetzigem Stand erneuert

werden. Zudem kam es aufgrund der Löscharbeiten zum Wassereintritt im

Erdgeschoss durch die Decke. Der Sachschaden wird auf ca. 100.00EUR geschätzt.

Spielberg – Einbruch in Rathaus

Karlsruhe – Auf bislang unbekannte Art und Weise verschafften sich Täter

zwischen Dienstag 18:30 Uhr und Mittwoch 07:00 Uhr Zutritt in das Spielberger

Rathausgebäude.

Anschließend öffneten sie mit brachialer Gewalt nahezu alle Räumlichkeiten und

betraten die Büroräume. Beim Durchsuchen der Zimmer entwendeten die Täter

zunächst eine Vielzahl hinterlegter Schlüssel.

Letztlich verließen die Einbrecher ohne das wohl erhoffte Bargeld das Gebäude.

Sachdienliche Hinweise nimmt tagsüber der Polizeiposten Albtal unter 07243 67779

entgegen.

Durch Ablenkungsmanöver Reisenden bestohlen – Täterfestnahme in Karlsruhe

Karlsruhe – Mittwochmittag (9. Februar) haben zwei Tatverdächtige durch

ein Ablenkungsmanöver einen Reisenden am Karlsruher Hauptbahnhof bestohlen. Die

Bundespolizei nahm beide Personen vorläufig fest.

Gegen 12:15 Uhr wurde der Geschädigte von dem 28-jährigen algerischen

Staatsangehörigen unter einem Vorwand in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen

entwendete der 26-jährige algerische Tatverdächtige dem Reisenden seinen Koffer

und entfernte sich von der Örtlichkeit. Dem Bestohlenen fiel der Diebstahl

bereits nach kurzer Zeit auf und er folgte den Tatverdächtigen. Eine Streife der

DB Sicherheit kam dem Geschädigten zu Hilfe und informierte die Bundespolizei am

Hauptbahnhof.

Die Beamten stellten die Tatverdächtigen und nahmen beide vorläufig fest. Den

Koffer erhielt der Reisende zurück ohne dass etwas entwendet wurde. Die Männer

erwarten nun Strafverfahren wegen Diebstahl.

Die Bundespolizei rät:

Auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln und verringertem

Reiseaufkommen darf die eigene Sorgfalt nicht außer Acht gelassen werden. Diebe

sind weiterhin aktiv und an Wertsachen interessiert.

Behalten Sie ihr Gepäck und Ihre Wertsachen stets bei sich und lassen Sie es

nicht außer Acht. Lassen Sie sich auch nicht von scheinbar belanglosen Fragen

ablenken.

Häufig gehen die Täter bei Diebstahlshandlungen gemeinschaftlich vor. Dabei

nutzen sie oftmals Tricks oder Ablenkungsmanöver. Einer lenkt das Opfer ab, der

andere entwendet die Beute.

Bretten – Diebe bauen Katalysatoren aus Fahrzeugen aus

Karlsruhe – Insgesamt zwei Katalysatoren haben Diebe in der Nacht zum

Mittwoch in der Rinklinger Straße ausgebaut und entwendet. Der hierbei

angerichtete Sachschaden wird auf rund tausend Euro geschätzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bauten die Täter die Katalysatoren zwischen

Dienstag 21:30 Uhr und Mittwoch 07:00 Uhr fachmännisch aus den abgestellten

Fahrzeugen aus. Im Anschluss entfernten sie sich mit ihrer Beute bislang

unerkannt, weshalb das Polizeirevier Bretten auf der Suche nach Zeugen ist. Sie

werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07252 50460 zu melden.

Malsch – Autobahnunfall mit glimpflichem Ausgang

Karlsruhe – Einen eher glücklichen Ausgang bei aller Dramatik nahm ein

Verkehrsunfall, der sich am heutigen Nachmittag gegen 15.30 Uhr auf der BAB 5 in

Fahrtrichtung Basel in Höhe von Malsch ereignete. Der 71-jährige Lenker eines

Pkw geriet infolge körperlicher Mängel während der Fahrt vom mittleren in

Richtung des rechten Fahrstreifens und touchierte dort den Achsbereich eines

Sattelzugaufliegers. Durch die Kollision wurde er nach links abgewiesen und

prallte in der Folge gegen die Betongleitwand, die beide Richtungsfahrbahnen

trennt. Nach diesem Kollisionskontakt fuhr der Pkw dem vorausfahrenden Fahrzeug

einer dreiköpfigen Familie auf. Aus dem Unfallgeschehen, das sich auf einer

Strecke von ca. 250 Metern ereignete, gingen insgesamt 4 leicht verletzte

Fahrzeuginsassen hervor. Neben dem Unfallverursacher und seiner Beifahrerin

wurden im anderen beteiligten Fahrzeug die Beifahrerin sowie ein 6 Monate altes

Baby leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der am Unfall beteiligte Sattelzug

entfernte sich von der Unfallstelle, sehr wahrscheinlich, da der Fahrer den

Unfallvorgang nicht bemerkte. Weitere Hinweise zu dem Lkw-Gespann liegen nicht

vor. Es entstand ein Schaden von ca. 60.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn der A 5

war unmittelbar nach dem Unfallzeitpunkt für ca. 30 Minuten voll gesperrt, dann

konnten zumindest einzelne Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die Staulänge

betrug in der Spitze ca. 8 km, die ausgewiesenen Umleitungsstrecken waren gut

ausgelastet. Eine vollständige Streckenfreigabe erfolgte gegen 19.00 Uhr,

nachdem die Fahrbahn gereinigt und die Unfallstelle geräumt war. Gegen den aus

Luxemburg stammenden Unfallverursacher wurde eine Sicherheitsleistung wegen der

Gefährdung des Straßenverkehrs festgesetzt.