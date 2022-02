Mannheim – Oststadt: 22-jähriger Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts des versuchten Mordes u.a. in Untersuchungshaft

Mannheim-Oststadt: – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

am Donnerstagnachmittag Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Mann wegen versuchten

Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. Er steht in

dringendem Verdacht, am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr vor einem Hotel in der

Augustaanlage mit einem Messer einem 21-jährigen Mann in Tötungsabsicht zwei Mal

in die Brust gestochen zu haben.

Der 21-Jährige erlitt hierbei drei Stichwunden, zwei im Brustbereich und eine am

Bein, die im Rahmen einer Notoperation medizinisch versorgt wurden. Lebensgefahr

besteht derzeit nicht mehr.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Beschuldigte am

Mittwochnachmittag in seiner Wohnung festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen den 22-Jährigen, der in der Vergangenheit bereits polizeilich

mit Gewaltdelikten in Erscheinung getreten ist, erlassen. Er wurde nach der

Vorführung bei dem Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls wegen

Fluchtgefahr in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Mannheim und das

Polizeipräsidium Mannheim, insbesondere zu dem Hintergrund des Angriffes, dauern

derzeit an.

Mannheim-Neckarstadt – Katze auf der Straße verursacht Verkehrsunfall

Mannheim – Am Abend des 09.02.2022 verlor ein Pkw-Fahrer die Kontrolle

über sein Fahrzeug, weil er einer Katze auf der Straße ausweichen wollte. Dabei

kam der 53-jährige Pkw-Fahrer mit seinem Seat Ibiza von der Straße ab und

kollidierte mit einem 6er BMW, der ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt war.

An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 8000.- Euro.

Verletzt wurde niemand.

Mannheim-Oststadt – Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet anschließend – Zeugenaufruf

Mannheim – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 09.02.2022

zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr einen in der Franz-Conrad-Linck-Straße

ordnungsgemäß geparkten Toyota und entfernte sich anschließend unbemerkt von der

Unfallörtlichkeit. An dem Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500.

Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier

Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621-74-3310 in Verbindung zu setzten.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Unbekannter streift geparkten Pkw und flüchtet anschließend von Unfallstelle – ZEUGEN GESUCHT

Mannheim – Im Zeitraum zwischen dem 08.02.2022 20 Uhr und Mittwoch,

09.02.22 8:30 Uhr streift ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen

ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor einem Wohnanwesen in der Schwetzinger Straße

geparkten Volvo. Die Geschädigte bemerkte den Streifschaden erst am darauf

folgenden Morgen und verständigte die Polizei. Dem zuständigen Polizeirevier

Mannheim-Oststadt liegen bislang keinerlei Hinweise zu dem Unfallverursacher

oder dessen Fahrzeug vor.

Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Oststadt unter der Telefonnr. 0621-174 3310 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Rheinau: Trickdiebinnen erbeuten fünfstelligen Bargeldbetrag; Kriminalpolizei ermittelt und sucht dringend nach Zeugen

Mannheim-Rheinau – Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr klingelte es an

der Wohnungstür einer über 85-Jährigen in der Durlacher Straße. Als sie die Tür

öffnete, stand eine unbekannte Frau vor ihr, die sie um ein Glas Wasser bat.

Nichtsahnend suchte die hilfsbereite Wohnungsinhaberin die Küche auf, während

sie die Unbekannte aufforderte, vor der Tür zu warten. Diese ignorierte die

Anweisungen der über 85-Jährigen jedoch und folgte ihr stattdessen in die

Wohnung. In der Folge trank die Frau das geforderte Glas Wasser und bat weiter

um ein Blatt Papier sowie einen Stift. Nachdem die Wohnungsinhaberin auch diesem

Wunsch nachkam, forderte sie die Unbekannte schließlich auf, das Haus wieder zu

verlassen. Als sie diese dann nach Draußen begleiten wollte, stand plötzlich

eine zweite Frau in der Diele. Sofort erkannte die Wohnungsinhaberin, dass sie

offenbar auf zwei Trickdiebinnen hereingefallen war und es sich um die Komplizin

der Unbekannten handeln musste. Sie verständigte umgehend die Polizei. Die

beiden Frauen ergriffen zwischenzeitlich die Flucht. Erst im Nachgang erkannte

die über 85-Jährige, dass die Komplizin, die sich zeitweise unbemerkt in den

Räumen aufgehalten hatte, einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag aus der

Wohnung entwendet hat. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen entkamen

die beiden Frauen.

Beschreibung der Täterinnen:

Person: ca. 50 Jahre alt, ca. 160cm groß, kräftige Statur,

schulterlanges/braunes Haar, gepflegtes Erscheinungsbild, stark rot geschminkte

Lippen, blaue Stoffjacke sowie eine rote Bluse, sprach Deutsch mit

osteuropäischem Akzent Person: ca. 55-60 Jahre alt, ca. 150 cm groß, schlanke Statur,

schulterlanges/weißblondes Haar, ungepflegtes Erscheinungsbild, helle Jacke,

sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche die beiden Frauen gesehen

haben und/oder Angaben zu deren Fluchtrichtung machen können, sich unter der

Telefonnummer des kriminalpolizeilichen Hinweistelefons, 0621 174 4444 zu

melden.

Mannheim-Vogelstang: Taschendieb entwendet Geldbörse; Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Vogelstang – Am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr stand eine

68-Jährige vor einem Bekleidungsgeschäft in der Straße „Geraer Ring“ und schaute

sich die Ware an einem dortigen Verkaufsständer an. Währenddessen näherte sich

ihr ein bislang unbekannter Mann. Dieser nutzte den Moment offenbar bewusst aus,

um unbemerkt in die Jackentasche der Frau zu greifen und deren Geldbörse samt

Inhalt zu entwenden. Die 68-Jährige, die den dreisten Diebstahl bis dato noch

gar nicht bemerkt hatte, fühlte sich allerdings wegen des unterschrittenen

Abstands unwohl und sprach den Mann an. Dieser äußerte sich daraufhin lautstark,

weshalb sich die Frau entschloss, weiterzugehen. Erst nachdem sie zuhause war,

bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies. Sie erstattete Strafanzeige. Die

Höhe des Diebstahlsschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Täterbeschreibung: ca. 20 Jahre alt, leicht gebräunte Haut, Wollmütze

Zeugen, die den Täter gesehen haben und/oder darüber hinaus Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Vogelstang unter der

Tel.: 0621 707700 zu melden.

Mannheim-Neckarau: 14-jähriger Motorroller-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Mannheim-Neckarau – Ein 14-jähriger Motorroller-Fahrer flüchtete am frühen

Mittwochnachmittag im Stadtteil Neckarau vor einer Polizeikontrolle. Der

14-Jährige fiel einer Polizeistreife kurz nach 13 Uhr auf, als er mit seinem

Motorroller die Morchfeldstraße befuhr. Da an seinen Kleinkraftradroller keine

Versicherungskennzeichen angebracht waren, sollte er einer Kontrolle unterzogen

werden. Mittels Leuchtschrift forderten die hinter dem Roller fahrenden

Polizisten den Jugendlichen zum Anhalten auf. Dieser fuhr jedoch unbeirrt weiter

auf die zweispurige Casterfeldstraße. Dabei missachtete er auch das Rotlicht

einer Ampel. Auf der Casterfeldstraße überholten die Polizeibeamten den

Flüchtenden, setzten sich mit ihrem Fahrzeug vor diesen und bremsten langsam ab.

Da an dem Motorroller offenbar die Bremsen defekt waren, fuhr der 14-Jährige dem

Streifenwagen auf. Er stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen

in Form von Hautabschürfungen zu.

Der Roller des 14-Jährigen wurde zur Geschwindigkeitsmessung und technischen

Untersuchung sichergestellt. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Mutter gegeben.

Gegen ihn wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und

Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zudem sieht er einem Bußgeld wegen

Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung sowie der

Straßenverkehrszulassungsordnung entgegen.

Mannheim-Neckarstadt-Ost: Straßenbahn muss wegen Fußgängern bremsen – Fahrgast verletzt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-Ost – Eine Straßenbahn musste am Montagabend im

Stadtteil Neckarstadt-Ost wegen Fußgängern, die unachtsam die Fahrbahn und die

Gleise querten, stark bremsen, wodurch sich ein Fahrgast verletzte. Kurz nach 20

Uhr überquerte eine Personengruppe von sechs Erwachsenen mit zwei Kinderwagen in

Höhe der Paul-Gerhardt-Straße die Fahrbahn und die Gleise der rnv, ohne auf den

herrschenden Verkehr zu beachten. Der Fahrer einer aus Richtung Innenstadt

kommenden und stadtauswärts fahrenden Straßenbahn bemerkte die Gruppe und

leitete eine Notbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch

stürzte eine 79-jährige Mitfahrerin in der Bahn und zog sich eine blutende

Verletzung am Kopf zu. Sie wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus

gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung jedoch wieder verlassen konnte. Die

Personengruppe mit den Kinderwagen entfernte sich anschließend von der

Unfallstelle. Eine Fahndung nach den Personen verlief ergebnislos.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu der

Personengruppe geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei

Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim-Käfertal: Mehrere PKW Aufbrüche seit Samstagabend – Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal – Seit Samstagabend kam es im Bereich Mannheim-Käfertal

zu mehreren PKW Aufbrüchen. Ein Fenster eines Mercedes in der Malzstraße wurde

zwischen Samstag- und Montagabend versucht aufzuhebeln, wodurch ein Sachschaden

von 1.000 Euro entstand. Zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 8.30 Uhr,

schlugen Unbekannte in der Poststraße ein Dreieckfenster eines Citroën ein,

entwendeten jedoch nichts. Auf die gleiche Weise gelangten die Täter im

ähnlichen Tatzeitraum in einen Peugeot am Rebstock. Hier erbeuteten die

Unbekannten einen Rucksack, eine Taschenlampe und Bargeld im zweistelligen

Bereich. Am frühen Mittwochmorgen zwischen 4 und 8 Uhr schlugen die Täter

außerdem in der Braustraße die rechte hintere Seitenscheibe eines Smarts ein.

Auch in diesem Fall blieben die Täter ohne Beute. Inwiefern die Taten

zusammenhängen, wird nun im Rahmen der Ermittlungen wegen besonders schweren

Falls des Diebstahls des Polizeireviers Mannheim-Käfertal näher geprüft.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0621/71849-0 entgegengenommen.