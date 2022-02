Einbrecher werfen Fenster ein,

Königstein im Taunus, Falkenstein, Reichenbachweg, 08.02.2022, 19.00 Uhr bis 21.55 Uhr (pa)Am Dienstagabend waren in Falkenstein Einbrecher am Werk. Zum Ziel der Täter wurde zwischen 19.00 Uhr und 21.55 Uhr ein Einfamilienhaus im Reichenbachweg. Die Unbekannten begaben sich auf die Terrasse des Hauses und warfen ein Fenster ein, durch das sie in die Wohnräume einstiegen. Mit Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro gelang es ihnen anschließend, unerkannt vom Tatort zu flüchten. Das Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Mülltonne in Brand gesetzt,

Steinbach, Berliner Straße, 08.02.2022, gg. 20.25 Uhr (pa)In Steinbach musste die Feuerwehr am Dienstagabend zu einem Mülltonnenbrand ausrücken. Gegen 20.25 Uhr wurde gemeldet, dass in der Berliner Straße der Inhalt eines Papiercontainers in Flammen stand. Zwar wurde durch das Feuer, das zeitnah gelöscht werden konnte, an dem metallenen Container kein Schaden verursacht, jedoch geht die Polizei von einer vorsätzlichen Verursachung aus. Daher werden Personen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

Pkw-Anhänger entwendet,

Usingen, In den Muckenäckern, 26.01.2022 bis 09.02.2022 (pa)Im Verlauf der letzten zwei Wochen kam es in Usingen zum Diebstahl eines Pkw-Anhängers. Dessen Besitzer stellte den Anhänger des Herstellers „Boeckmann“ am 26.01.2022 in der Straße „In den Muckenäckern“ am Straßenrand ab. Als er ihn am Mittwochvormittag wieder nutzen wollte, war der rund 2.000 Euro teure Anhänger trotz angebrachter Sicherungsvorrichtung verschwunden. Er trug zuletzt ein Schild mit dem amtlichen Kennzeichen „HG-IL 1966“. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06172) 120 – 0 entgegen.

Schmierereien auf Spielplatz,

Usingen, Wilhelmsdorf, An der Laubach, 07.02.2022, 15.00 Uhr bis 08.02.2022, 08.00 Uhr (pa)In Usingen Wilhelmsdorf wurden Dienstagmorgen Schmierereien auf einem Kinderspielplatz festgestellt. In der Zeit seit Montagnachmittag hatten offenbar Unbekannte an mehreren Stellen grüne Farbe versprüht und hierdurch unter anderem eine Rutsche und einen Tisch verunstaltet. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06081) 9208 – 0 zu melden.