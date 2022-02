Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Fulda – Eine 80-jährige Beifahrerin aus dem Landkreis Kassel wurde bei einem Unfall am Dienstag (08.02.) leicht verletzt. Ein 61-jähriger Opel-Fahrer befuhr, gegen 15.45 Uhr, in Fulda die Karrystraße in Richtung Dieselstraße. In Höhe der Einmündung zur Dieselstraße musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 41-jährige Lkw-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die im Opel befindliche Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Bebra. Am Montagnachmittag (07.02.), gegen 16.20 Uhr, befuhren eine 32-jährige VW-Kombi-Fahrerin aus Bebra und ein 52-jähriger Seat-Fahrer aus Bad Hersfeld die B 83 (Bedarfsumleitung) aus Richtung Bebra kommend in Richtung Rotenburg-Lispenhausen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollten beide Verkehrsteilnehmenden im Kreuzungsbereich der abknickenden Vorfahrtsstraße nach rechts in Richtung Lispenhausen abbiegen. Aufgrund eines von links kommenden Pkw bremste die Bebranerin ihren Pkw ab. Der nachfolgende Fahrer aus Bad Hersfeld bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Zwei Mitfahrerinnen (30 Jahre und 15 Jahre) im VW-Kombi wurden hierbei leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 13.000 Euro.

Bebra-Breitenbach. Im Zeitraum von Sonntagmorgen (06.02.), 8 Uhr, bis Montagmittag (07.02.), 12 Uhr, parkte ein Fahrer aus Bebra seinen roten BMW ordnungsgemäß in der Lüdersdorfer Straße. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden beschädigt wurde. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Edelzell. Zwei Verkehrsschilder entwendeten Unbekannte in der Zeit vom 28. Januar bis Mittwoch (02.02.) von einer Baustelle im Bereich der „Hohenlohestraße“. Bei den Schildern handelte es sich um ein Durchfahrtsverbots- sowie ein Gefahrenstellenzeichen. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fulda. Am Dienstagnachmittag (08.02.), gegen 14.50 Uhr, raubte ein Unbekannter einer 80-jährigen Frau aus Fulda in der Leuschnerstraße die Handtasche. Der Täter näherte sich der Fuldaerin zunächst unbemerkt von hinten, griff nach der über der Schulter hängenden Tasche und versuchte diese zu entwenden. Die aufmerksame 80-Jährige bemerkte dies und hielt ihr Eigentum fest. Als der unbekannte Mann schließlich mit höherem Kraftaufwand an der braunen Lederhandtasche zerrte, entriss er diese der Dame und flüchtete über einen angrenzenden Radweg in Richtung einer Schule in der Goerdeler Straße. Die Tasche konnte wenig später auf einem nahegelegenen Spielplatz, ohne dass zuvor darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe, aufgefunden werden.

Der Täter kann als männlich, etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und circa 20 Jahre alt beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine braune Jacke mit Kapuze.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kämmerzell. Durch gewaltsames Öffnen eines Fensters gelangten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Lilienstraße. Der Einbruch wurde am Dienstagabend (08.02.) festgestellt. Die genaue Tatzeit ist bisher nicht bekannt. Auch ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Zwischen Samstagmorgen (05.02.) und Sonntagnachmittag (06.02.) war es bereits zu drei Einbrüchen in Häuser in der Maidornstraße, dem Kornblumenweg und der Pfingsthohle in Kämmerzell gekommen – wir berichteten.

Zeugen hatten in den Tagen zuvor Personen im dortigen Bereich beobachtet, die sich auffällig verhielten. Hierbei handelte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um zwei Männer im Alter von circa 30 Jahren, beide circa 1,75 Meter groß, mit dunklerem Hautteint und dunklen, kurzen Haaren. Eine Person führte außerdem eine schwarze Mappe mit sich. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen und ob die beobachteten Männer etwas mit den Einbrüchen zu tun haben, müssen nun Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda klären.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Fulda (ots) – Opfer von Fahrraddieben wurde gestern (8.2.) eine 29-jährige Frau

aus Fulda. Die Radfahrerin hatte ihr E-Mountainbike gegen 16 Uhr am Bahnhof

abgestellt und mit einer Kette gesichert. Gegen 22 Uhr stellte sie den Verlust

ihres Rades fest und erstattete Anzeige beim Bundespolizeirevier in Fulda.

Bei dem Gefährt handelte es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke „Cube.“ Die

Schadenshöhe beträgt rund 2500 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561

81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Schwerpunktkontrollen der Polizei Osthessen – „Truck and Bus“ und „Alkohol und Drogen“

Fulda. Um für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen und das Risiko von Verkehrsunfällen zu reduzieren, hat die Polizei Osthessen am Dienstag (08.02.) Kontrollen zu den Schwerpunkten „Truck and Bus“ und „Alkohol und Drogen“ durchgeführt. Dazu waren die Kontrollkräfte zwischen 10 Uhr und 17 Uhr im Fuldaer Stadtgebiet und auf den umliegenden Bundes- und Landstraßen unterwegs.

Gewerblicher Güter- und Personenverkehr im Fokus

Seit Jahren ist zu beobachten, dass der gewerbliche Güter- und Personenverkehr stetig wächst. Daraus resultierend kommt es auch immer wieder zu Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Güterkraftfahrzeugen. Lkw-Unfälle ziehen oftmals besonders schwere Unfallfolgen für andere Verkehrsteilnehmer nach sich. Bei den gestern durchgeführten Kontrollen im Rahmen der Roadpol-Aktionswoche „Truck & Bus“ legten die Beamtinnen und Beamten deshalb ein Hauptaugenmerk auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeiten, die Ladungssicherung und die Verkehrstüchtig der Fahrzeugführenden und deren Fahrzeuge.

Was ist Roadpol?

Roadpol ist ein Zusammenschluss europäischer Polizeibehörden. Dieses europäische Verkehrspolizei-Netzwerk hat die Aufgabe europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor zu koordinieren. Das Hauptziel ist die Reduzierung der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten.

Wenig Verstöße bei Lkw-Fahrern – Hohe Geschwindigkeitsüberschreitungen

An diesem Tag führten die Beamtinnen und Beamten zusätzlich eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Kontrollstelle durch. Hintergrund ist, dass in vorangegangenen Kontrollen an dieser Örtlichkeit einzelne Verkehrsteilnehmende die eingerichtete Geschwindigkeitsreduzierung völlig ignorierten. Vor der Kontrollstelle auf der B 254 ist für den Zeitraum stattfindender Kontrollen eine, von der Verkehrsbehörde des Landkreises Fulda angeordnete, Geschwindigkeitsreduzierung von 70 km/h, über 50 km/h, auf 30 km/h installiert. Diese dient sowohl dem Schutz der Kontrollkräfte, als auch der Sicherheit aller passierenden Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer. Da zum Erkennen und Herauswinken der betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer unter anderem der sogenannte Anhalteposten direkt auf die Fahrbahn treten muss, ist es dringend erforderlich, dass der Verkehr mit einer wesentlich reduzierten Geschwindigkeit fließt.

Da die Hauptunfallursache immer noch überhöhte Geschwindigkeit ist und das scheinbare Ignorieren der entsprechenden Verkehrszeichen in der Vergangenheit sehr auffällig war, entschloss man sich am Dienstag zu dieser punktuellen Messung. Die Kontrollstelle an der B 254 liegt in einem langgezogenen Gefällstück und ist weithin gut einsehbar. Die Geschwindigkeitsreduzierung beginnt etwa 400 Meter davor. Zur Absicherung hatten die Beamtinnen und Beamten – die aus Gründen der besseren Sichtbarkeit im Dienst hellgelb leuchtende Warnjacken tragen – gelb blinkende Warnbaken aufgestellt. Dennoch stellten sich ihnen auch bei diesen Kontrollen in einigen Situationen sprichwörtlich die „Nackenhaare auf“. In zwei Fällen überholten Pkw-Fahrer vor ihnen langsam fahrende Lkw im Überholverbot. Dabei überfuhren sie – in den Gegenverkehr hinein – die doppelt durchgezogenen Mittellinien. Dass dabei kein schwerer Verkehrsunfall passierte, war reines Glück. In mehreren Fällen legten Fahrzeugführende eine Vollbremsung in Höhe der Kontrollstelle hin, so dass Andere fast aufgefahren wären. Ein klassischer Gefährdungstatbestand!

28 Prozent Beanstandungsquote

Insgesamt fuhren in knapp zwei Stunden mehr als 700 Fahrzeuge an der Messstelle vorbei, 208 von ihnen begingen Geschwindigkeitsverstöße. Dies ist eine erschreckende Beanstandungsquote von 28 Prozent. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30 km/h mit 103 km/h gemessen. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot zu. Ein polnischer Autofahrer passierte mit 88 km/h die Messstelle. Dieser wurde von einer Streife angehalten und zur Kontrollstelle zurückgebracht. Er musste das Bußgeld von 510 Euro in Form einer Sicherheitsleistung hinterlegen.

„Auch wenn diese wichtige Aktion von einigen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern sehr kritisch betrachtet wurde, zeigt das Ergebnis dennoch die Notwendigkeit von gezielten Geschwindigkeitsüberprüfungen“, so Carsten Sippel, Leiter des Regionalen Verkehrsdienstes Fulda. Dies beträfe nicht nur die Geschwindigkeit, sondern die Verkehrsmoral im Allgemeinen.

Bei den angehaltenen Lkw konnten die Kontrollkräfte erfreulicherweise nur vereinzelt Verstöße registrieren. Lediglich in zwei Fälle verstießen Fahrer gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten.

Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und illegaler Aufenthalt

Im Stadtgebiet von Fulda hatten weitere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ein Auge auf die Fahrttüchtigkeit von Fahrzeugführenden und kontrollierten zum Schwerpunkt „Alkohol und Drogen“. Über den Tag hinweg nahmen sie dazu 69 Fahrzeuge und 147 Personen in Augenschein. Dabei wurden insgesamt sieben Ordnungswidrigkeiten festgestellt und zwei Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 11 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mitarbeiter eines Paketdienstes mit seinem Auslieferungsfahrzeug in die Kontrollstelle in der Leipziger Straße. Der eigentliche Kontrollgrund war ein nicht angelegter Sicherheitsgurt. Doch kurze Zeit später stellten die Beamtinnen und Beamten bei ihm eine Fülle von Verstößen fest. Der vorgelegte rumänische Führerschein wurde überprüft. Dabei kam heraus, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde auch die vorgelegte rumänische ID-Card als Falsifikat erkannt. Der Auslieferungsfahrer räumte schließlich ein, aus Aserbaidschan zu stammen und unter falscher Identität für den Paketdienst gearbeitet zu haben. Sein echter aserbaidschanischer Pass konnte später in dessen Privat-Pkw an der Firmenanschrift aufgefunden werden. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen, illegalen Aufenthalts, unerlaubter Arbeitsaufnahme sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Kurze Zeit später wurde ein weiterer Verkehrsteilnehmer kontrolliert, der motorische Auffälligkeiten zeigte. Der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stehen könnte, wurde durch einen Drogenvortest bestätigt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Erfreulicherweise hielten die Kontrollkräfte am Dienstag nur einen Verkehrsteilnehmer an, dessen Verkehrstüchtigkeit nicht gegeben war. Dennoch ist festzustellen, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen ist. Vor diesem Hintergrund führt die osthessische Polizei fortwährend Kontrollen durch, um so für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen. „Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch Andere“, so Polizeioberkommissarin Madeleine Gaschler, die die Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet am Dienstag leitete. Um die Unfallzahlen weiter zu reduzieren, werden sie und ihre Kolleginnen und Kollegen auch zukünftig die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer im Auge behalten.