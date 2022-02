Fahrradlenker verhakt sich in Pferdeleine – 57-Jähriger im Krankenhaus

Speyer (ots) – Verletzungen zog sich am Dienstag 08.02.2022 kurz vor 14:00 Uhr ein 57-jähriger Radfahrer auf einem Wirtschaftsweg zu. Der Mann befuhr die Verlängerung des Otterstadter Weges, als ihm eine 37-Jährige aus Oftersheim entgegenkam, die mit ihrem Pferd unterwegs war.

Bei Vorbeifahrern verhakte sich der Fahrradlenker in der Pferdeleine, was zum Sturz des Radfahrers führte. Der Mann aus Otterstadt wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Taschendiebe in der Innenstadt unterwegs

Speyer (ots) – Wie jetzt bekannt wurde, kam es bereits letzte Woche am 03.02.2022 zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr in der Maximilianstraße sowie am 04.02.2022, um 14:00 Uhr in der Wormser Straße zu einem Taschendiebstahl. In beiden Fällen nutzte eine unbekannte Person eine günstige Gelegenheit, um die Reißverschlüsse der Taschen, welche die beiden geschädigten Frauen im Alter von 70 und 73 Jahren auf ihrem Rücken trugen, zu öffnen und die Geldbörse zu entwenden.

Taschendiebe nutzen meist das Gedränge, um ihre Opfer anzurempeln und ihnen die Geldbörse zu stehlen. Die Polizei rät:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Auf der Homepage www.polizei-beartung.de finden Sie weitere Tricks, die Taschendiebe häufig anwenden, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen.

Unfall am Bahnübergang glimpflich ausgegangen

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern gegen 07:30 Uhr am beschrankten Bahnübergang in der Mühlturmstraße. Eine 41-Jährige PKW-Fahrerin war aus Richtung Schützenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie aufgrund des Verkehrsaufkommens auf den Gleisen stehen bleiben musste.

Im gleichen Moment schloss sich die Schranke, wodurch am PKW ein Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro als sich die Bahnschranke schloss. Glücklicherweise wurde die Frau aus Speyer nicht verletzt.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Speyer (ots) – Unbekannte versuchten im Zeitraum von 07.02.2022, 12:00 Uhr bis 08.02.2022, 11:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Carl-Goerdeler-Straße einzubrechen. Durch den gewaltsamen Versuch in das Wohnhaus einzudringen, entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Carl-Goerdeler-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel: 06232 / 137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.