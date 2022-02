Außenfassade von Sparkasse mit Farbe besprüht

Ludwigshafen (ots) – Am 08.02.2022, gegen 21:00 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie drei Jugendliche die Außenfassade der Sparkasse in der Saarlandstraße mit Farbe besprühten. Kurz bevor die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, verschwanden die drei. Bei einer Suche in der Umgebung konnten sie nicht mehr gefunden werden.

Sie waren dunkel gekleidet und etwa 14-17 Jahre alt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Wer Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Sprinter aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 07.02.2022, gegen 19:00 Uhr und dem 08.02.2022, gegen 06:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe der Beifahrertür eines Mercedes Benz Sprinters ein, der in der Pasadenaallee geparkt war. Durch die eingeschlagene Scheibe konnten die Täter die Fondtür öffnen.

Sie stahlen ein Messgerät und ein Nivelliergerät. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Einbrüche in Keller

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 07.02.2022, gegen 10:30 Uhr und dem 08.02.2022, gegen 13:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Pestalozzistraße ein. Sie stahlen unter anderem ein Fahrrad, einen Akkuschrauber, eine Handkreissäge sowie die dazugehörigen Ladegeräte.

Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Eine weitere Kellerparzelle wurde ebenfalls aufgebrochen, gestohlen wurde aus diesem Keller jedoch nichts. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unfall in der Heinigstraße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 08.02.2022, gegen 07:50 Uhr, fuhr ein Busfahrer mit einem Schulbus auf der Sumgaitallee in Richtung Heinigstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 47-Jähriger mit einem Toyota auf der Heinigstraße in Richtung Ludwigshafen Innenstadt und wollte an der Ampel nach links in die Sumgaitallee abbiegen. Zudem fuhr ein 26-Jähriger mit einem Skoda auf der Heinigstraße in Richtung Pasadenaallee.

Beim Linksabbiegen des 47-Jähriger von der Heinigstraße auf die Sumgaitallee kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit dem 26-Jährigen, so dass sich der Skoda des 26-Jährigen um die eigene Achse drehte und in den im Kreuzungsbereich stehenden Schulbus stieß.

Da der 47-Jährige und der 26-Jährige widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machten und der Busfahrer den genauen Unfallhergang nicht beobachtet hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben zum Hergang machen können.

Am Schulbus als auch an beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa knapp 20.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 26-Jährige und seine 23-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Unfall in Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen (ots) – Am 08.02.2022, gegen 18:20 Uhr, fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Auto auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Mundenheim. Zur gleichen Zeit fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Auto auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Friesenheim. Als der 57-Jährige nach links auf den Schänzeldamm abbog, kam es zum Zusammenstoß beider Autos.

Dabei wurde der 25-Jährige und seine 23-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Die Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Unfallflucht auf Parkplatz – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 08.02.2022, gegen 19:25 Uhr, parkte ein 30-Jähriger seinen Audi auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Oderstraße. Als er gegen 20:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Karosserie hinten rechts fest. Der Schaden beläuft sich von der Stoßstange bis zum Kofferraumdeckel.

Es ist davon auszugehen, dass der unbekannte Unfallflüchtige mit einem blauen Fahrzeug, das eventuell eine Anhängerkupplung hat, beim rückwärts Ausparken den Audi touchierte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf das Unfallauto bzw. den Fahrer oder die Fahrerin geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

74-Jährige fällt nicht auf Anruf von falschem Microsoft Mitarbeiter rein

Ludwigshafen (ots) – Am 08.02.2022, gegen 10:30 Uhr, erhielt eine 74-Jährige aus Ludwigshafen einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als Microsoft Mitarbeiter ausgab. Er erklärte ihr, dass mit ihrem PC etwas nicht stimmen würde. Da die Seniorin schon mehrfach solche Anrufe erhalten hatte und sie die Betrugsmasche kannte, forderte sie den Anrufer auf, seine Anrufe zu unterlassen und aufzuhören zu lügen. Der Anrufer beendete daraufhin sofort das Telefonat.

Hinweise Ihrer Polizei:

Beachten Sie, dass Microsoft nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durchführt. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Wenn Sie einen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie es der Polizei.