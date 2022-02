Neustadt: „Hurra, wir spielen ein Konzert“ – Kinderbuch wird zum Hörspiel

Neustadt an der Weinstraße – „Hurra, wir spielen ein Konzert“ heißt das wunderschöne Kinderbuch, das Marie-Luise Dingler geschrieben hat. Marie-Luise Dingler und Leni Bohrmann haben daraus ein Hörspiel produziert, das ab sofort im Shop von „The Twiolins“ sowie bei Audible, Spotify, Bookbeat und Co verfügbar ist. Sprecherin: Leni Bohrmann, Text: Marie-Luise Dingler, Dauer: 25min.

„Im Mai 2020 habe ich Marie-Luise und ihren Bruder Christoph Dingler aus Mannheim kennengelernt, als sie zu Gast in meinem Podcast BACKSTAGE waren. Besser bekannt sind die beiden als das Violinduo The Twiolins. Sie treten deutschlandweit und international auf und veranstalten regelmäßig den eigens initiierten Progressive Classical Music Award. Natürlich waren Marie-Luise und Christoph wie so viele Kulturschaffende stark von Lockdowns und ausfallenden Konzerten betroffen. Marie-Luise nutzte die Zeit, um ihr erstes Kinderbuch zu schreiben. „Hurra, wir spielen ein Konzert“ für Kinder von 4 bis 9 Jahren erschien Ende 2020. Die wunderschönen Illustrationen sind von Jessica Marquardt. Bereits ein halbes Jahr später ist das Buch über 1000 Mal verkauft worden und eine englische Ausgabe wurde auf den Markt gebracht.“

„Im Mai 2021 stand der 4. Geburtstag meines Patenkinds an und ich beschloss, ihm „Hurra, wir spielen ein Konzert“ zu schenken – allerdings nicht nur als Buch, sondern auch als Hörspiel. Ich sprach den gesamten Text des Buchs ein, gab den verschiedenen Figuren unterschiedliche Stimmen und Charakterzüge, produzierte Geräusche, durchsuchte das Internet nach Musik und produzierte so ein aufwändiges Hörspiel von insgesamt 25 Minuten, alles alleine in Heimarbeit. Ich war so glücklich mit dem Ergebnis – mein Patenkind übrigens auch – dass ich Marie-Luise Dingler von diesem privaten Projekt erzählt habe. Womit ich allerdings nicht gerechnet hatte war ihre Begeisterung nach dem Hören meines Hörspiels, und dass sie sofort entschied, dass es ein offizielles Produkt werden sollte. Die Dinglers haben dann selbst nochmal viel Zeit darin investiert, die Veröffentlichung des Hörspiels vorzubereiten. Die beiden spielten zum Beispiel einzelne Musikstücke mit der Geige neu ein, die ich dann wiederum ins Hörspiel einfügte. Sie kümmerten sich um das Mastering und den Vertrieb und bereiteten ihren Online-Shop vor. E-Mails und Sprachnachrichten gingen hin und her, bis wir schließlich alle mit dem Ergebnis zufrieden waren.“

„Und jetzt ist es soweit: Das Hörspiel ist ab sofort als Download und bei den bekannten Streaming Diensten verfügbar! Direkter Link zum Shop: https://www.thetwiolins.de/produkt-kategorie/buecher/

„Das Eichhörnchen und der Igel haben soooo viel geübt und wollen ihre Musik gerne mit anderen teilen. Doch wie geht das eigentlich? Wie spielt man ein Konzert? Die beiden machen sich auf die Suche nach Antworten – und erleben dabei ein kleines Abenteuer. Eine Geschichte über Freundschaft, Mut und die Kraft der Musik.“

