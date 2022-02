Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 03.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war am 03.02.2022 um 10:25 Uhr ein 53-Jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Deidesheim in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Fahrzeug mit rumänischer Zulassung unterwegs, als er durch Beamte der Polizei Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 53-Jährige bereits seit dem 01.01.2017 in der Bundesrepublik Deutschland ordnungsbehördlich gemeldet ist. Aufgrund dieser Tatsache hätte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug in Deutschland um- und anmelden müssen. Dies war dem Mann nicht bekannt, weshalb dieser sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten muss.

Dies Polizei weist in diesem Zusammenhang hin, dass Halter ausländischer Fahrzeuge, welche länger als ein Jahr in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet sind, ihr Fahrzeug in Deutschland um- und anmelden müssen.

Neustadt: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 51-jähriger Kleinkraftradfahrer bettelte am 02.02.2022 förmlich darum, von der Polizei kontrolliert zu werden. Er fuhr mit seinem Kleinkraftrad gegen 16:30 Uhr in der Speyerdorfer Straße Einmündung Schlachthofstraße auf dem Fußgängerweg an einem an der Ampelanlage wartenden Streifenwagen vorbei, vermutlich um nicht an der Ampelanlage halten zu müssen. Bei der darauffolgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 51-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Drogenvortest zeigte den Konsum von THC und Amphetamin an, zudem hatte er noch geringe Mengen Amphetamin in der Hosentasche. Der 51-Jährige musste mit zur Blutentnahme. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.

