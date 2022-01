Mannheim-Friesenheimer Insel: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Gütertransportverkehr mit Kleintransportern

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Beamte der Verkehrspolizei Mannheim führten

am Mittwoch, in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 16 Uhr, in der

Rudolf-Diesel-Straße auf der Friesenheimer Insel Schwerpunktkontrollen des

gewerblichen Güterverkehrs mit Kleintransportern durch. Hauptaugenmerk der mit

ganzheitlichem Ansatz durchgeführten Kontrollen lag auf der Ladungssicherung,

des technischen Zustands der Fahrzeuge und der Fahreignung der Fahrer. Dabei

kontrollierten die eingesetzten Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim

insgesamt 76 Fahrzeuge und deren Fahrer, von denen 33 beanstandet werden

mussten. Dabei wurden 46 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Von den beanstandeten Fahrern verstießen 13 Fahrzeuglenker gegen die

Vorschriften über die Lenk- und Ruhezeiten, 18 Fahrer gelangen wegen

gefahrgutrechtlicher Verstöße zur Anzeige. Bei 11 Fahrzeugen war die Ladung

nicht ordnungsgemäß gesichert und den betroffenen Fahrern wurde bis zur

korrekten Sicherung der Waren die Weiterfahrt untersagt. An 4 Fahrzeugen wurden

technische Mängel festgestellt.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt die Wichtigkeit solcher Aktionen zur Hebung

der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere

Schwerpunktkontrollen zur nachhaltigen Steigerung der Verkehrssicherheit sind

bereits in der Planung.