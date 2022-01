Karlsruhe – 32-Jähriger wegen Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen in Haft – mehrere Wohnungen durchsucht

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Bereits Anfang Januar wurde nach mehrmonatigen Fahndungsmaßnahmen ein

32-jähriger deutscher Staatsangehöriger festgenommen. Für ihn war zuvor durch

die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ein Haftbefehl erwirkt worden. Der Mann steht

im Verdacht, Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen aus den Niederlanden in

das Bundesgebiet eingeführt und hiermit im Raum Karlsruhe und Bruchsal Handel

getrieben zu haben.

Nach intensiven Vorbereitungsmaßnahmen fanden in diesem Zusammenhang am

gestrigen Mittwoch weitere Durchsuchungsmaßnahmen bei einem mutmaßlichen

Tatgenossen sowie mehreren mutmaßlichen Abnehmern statt. Beamte der

Kriminalpolizei Karlsruhe durchsuchten in Zusammenarbeit mit Beamten der

Bereitschaftspolizei Bruchsal und der Polizeihundeführerstaffel Karlsruhe

insgesamt sieben Objekte. Hierbei konnten Betäubungsmittel in nicht geringen

Mengen, mutmaßliches Dealgeld in Höhe von mehreren tausend Euro sowie weitere

Beweismittel sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe – Aggressives Auftreten eines 25-Jährigen

Karlsruhe (ots) – Ein 25-Jähriger trat am Mittwochnachmittag aggressiv an der

Straßenbahnhaltestelle Am Entenfang gegenüber dort Wartenden auf. Kurz vor 18.00

Uhr wurde die Polizei verständigt, da der Mann zwei dort Wartende zunächst

verbal anging. Im weiteren Verlauf zerschlug er eine Glasflasche und führte mit

dem abgebrochenen Flaschenhals Stichbewegungen in Richtung der Personen aus,

ohne diese zu treffen. Im Anschluss ging er in Richtung Sophienstraße davon.

Durch eine Zivilstreife konnte er kurz danach vorläufig festgenommen und zur

Wache gebracht werden. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen

Maßnahmen konnte der 25-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

Ettlingen -Leichtverletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Ettlingen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten

Fahrradfahrerin kam es am Mittwochmorgen an einem Kreisverkehr in Ettlingen.

Offenbar hatte ein Pkw-Fahrer gegen 07:15 Uhr beim Einfahren in den Kreisel der

Mörscher Straße und Hertzstraße die Radlerin übersehen und es kam zum

Zusammenstoß.

Die 35-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Der Sachschaden wird auf insgesamt 2.000 Euro geschätzt

Bretten – Radfahrerin nach Unfall verletzt – Pkw-Fahrer gesucht

Bretten (ots) – Leichte Verletzungen erlitt eine 51 Jahre alte Pedelec-Fahrerin

am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf einem Feldweg in Bretten. Der

beteiligte Führer eines grünen Pkw setzte danach seine Fahrt fort und ist bisher

unbekannt.

Als die Frau gegen 07:40 Uhr auf einem Feldweg nördlich der Bundesstraße 293

Richtung Diedelsheimer Höhe mit ihrem Pedelec unterwegs war, kam ihr das grüne

Auto entgegen. Beim Begegnungsverkehr berührte der mittig fahrende Pkw die

Zweiradfahrerin. Infolge dessen stürzte die Frau. An dem Elektrofahrrad entstand

indessen nur geringer Sachschaden.

Das Polizeirevier Bretten nimmt Hinweise zu dem noch unbekannten Autofahrer

unter 07252 50460 entgegen.

Bruchsal – Unfall auf der A5 – Polizei sucht Zeugen

Bruchsal/A5 (ots) – Ein Unfall zwischen einem VW-Bus und einem ausländischen

Transporter ereignete sich am Mittwoch gegen 11:40 Uhr in Höhe der Raststätte

Bruchsal auf der A5. Der Fahrer des Transporters wurde dabei leicht verletzt.

Hierzu sucht die Verkehrspolizei noch Zeugen.

Beide Unfallbeteiligte waren zunächst auf der A

unterwegs. Etwa einen Kilometer vor der Bruchsaler Raststätte kam es beim

Fahrstreifenwechsel zur Kollision der Fahrzeuge.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der

33-jährige VW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein

anschließend durchgeführter Drogenvortest schlug zudem positiv an. Daher musste

sich der Mann einer Blutprobe unterziehen, dessen Ergebnis noch aussteht.

Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

Aufgrund des unklaren Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich bei der

Verkehrspolizei Karlsruhe unter Telefon 0721 944840 zu melden.

Philippsburg-Rheinsheim – Leichtverletzter Radfahrer nach Unfall mit Pkw

Karlsruhe (ots) – In Philippsburg-Rheinsheim kam es am Mittwochmittag zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Nach derzeitigen

Ermittlungen der Polizei fuhr gegen 12.55 Uhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf dem

Mühlweg und wollte an der Einmündung mit der Oskar Frey-Straße nach rechts in

diese einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des auf der

Oskar-Frey-Straße fahrenden, 88-jährigen Radfahrers, der von der Ortsmitte

Rheinsheim in Fahrtrichtung Philippsburg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß

stützte der Pedelec-Fahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Der entstandene

Gesamtsachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Malsch – Hoher Sachschaden bei Unfall auf der Autobahn

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise keine Verletzten aber ein Sachschaden in Höhe

von ungefähr 35.000 Euro waren bei einem Unfall auf der Bundesautobahn 5 auf

Höhe von Malsch in Fahrtrichtung Rastatt am Mittwochabend zu beklagen.

Gegen 21.30 Uhr überholte nach ersten Erkenntnissen wohl ein BMW auf dem rechten

Fahrstreifen verbotswidrig einen Kleintransporter auf dem mittleren

Fahrstreifen. Hierbei überschätzte der BMW-Fahrer offenbar die geringe

Geschwindigkeit eines vor ihm auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw. Er

musste während des Überholens nach links ziehen um eine Kollision mit dem Lkw zu

vermeiden. Dadurch touchierte der BMW nach derzeitiger Spurenlage wohl den

Kleintransporter auf dem mittleren Fahrstreifen. In der Folge drehte er sich,

prallte in die Mittelleitplanke und kollidierte offenbar erneut mit dem

Kleintransporter.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden,

sechs Elemente der Mittelleitplanke wurden beschädigt. Die Autobahn musste zur

Beseitigung der Trümmer und wegen ausgelaufener Betriebsstoffe zunächst für

ungefähr 15 Minuten voll und dann bis gegen 24 Uhr teilweise gesperrt werden.

Die Autobahn musste wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Karlsruhe (ots) – Unbekannte verschafften sich am Mittwochnachmittag Zutritt zu

einer Wohnung in der Zähringerstraße in Karlsruhe.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Diebe zwischen 12:45 und 16:00 Uhr

zunächst in ein Apartment im ersten Obergeschoss zu gelangen. Als dies jedoch

misslang, hebelten sie die Tür zur Wohnung im zweiten Obergeschoss auf. Dort

durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zur Spurensicherung wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Die

Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch und bittet Zeugen, die Angaben zu

dem Sachverhalt oder dem Täter machen können, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.