Schuleinbrecher stehlen größere Anzahl an Bildschirmen

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 22.01.2022, 16:15 Uhr bis 23.01.2022, 17:30 Uhr – In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag brachen unbekannte Täter in eine Schule in der Ascheröder Straße ein und stahlen eine größere Anzahl an Bildschirmen. Die Täter gelangten auf bisher nicht bekannte Weise in das Hauptgebäude der Schule. Hier brachen sie eine Tür auf und gelangten anschließend an die Schlüssel zu den Computerräumen.

Mit diesen Schlüsseln wurden die beiden Computerräume aufgeschlossen und eine größere Anzahl Bildschirme entwendet. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Wert der Beute und die Höhe des angerichteten Sachschadens stehen zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Zwei Katalysatoren von Pkws gestohlen

Homberg (ots) – Montag, 17.01.2022, 08:00 Uhr bis 24.01.2022, 10:00 Uhr – Innerhalb der letzten sieben Tage stahlen unbekannte Täter von zwei geparkten Pkws die Katalysatoren. Die Pkws waren in der Ludwig-Erhard-Straße, Höhe Haus Nr.5 geparkt.

An einer blauen Mercedes A-Klasse schraubten die Täter den Katalysator ab, es entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro. 500 Euro Schaden entstanden an einem grauen Opel Astra, hier hatten die Täter den Katalysator herausgeschnitten. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

